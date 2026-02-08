Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Pune Crime : पुण्यात तरुणावर कोयत्याने सपासप वार; पोलिसांनी गुन्हेगाराला सापळा रचून पकडले

वैमनस्यातून तरुणावर कोयत्याने वार करुन खूनाचा प्रयत्न करणाऱ्या सराइताला सहकारनगर पोलिसांनी अटक केली आहे. गुन्हा दाखल झाल्यानंतर सराईत गेल्या तीन महिन्यांपासून तो पोलिसांना गुंगारा देत होता.

Updated On: Feb 08, 2026 | 06:10 PM
पुण्यात तरुणावर कोयत्याने सपासप वार; पोलिसांनी गुन्हेगाराला सापळा रचून पकडले

संग्रहित फोटो

पुणे : राज्यासह देशभरात गुन्हेगारी वाढली आहे. दररोज वेगवेगळ्या भागातून खून, हाणामाऱ्या, लुटमार, खुनाचा प्रयत्न यासारख्या घटना उघडकीस येत असतात. वाढत्या गुन्हेगारीमुळे नागरिकांमध्ये भितीचे वातावरण पसरत आहे. वाढती गुन्हेगारी रोखण्यासाठी पोलिसांकडूनही प्रयत्न सुरु आहेत. आता एक मोठी बातमी समोर आली आहे. वैमनस्यातून तरुणावर कोयत्याने वार करुन खूनाचा प्रयत्न करणाऱ्या सराइताला सहकारनगर पोलिसांनी अटक केली आहे. गुन्हा दाखल झाल्यानंतर सराईत गेल्या तीन महिन्यांपासून तो पोलिसांना गुंगारा देत होता.

 

विशाल बाळासाहेब कांबळे (वय २७, रा. धनकवडी) असे अटक केलेल्या सराइताचे नाव आहे. सहकारनगर पोलिस ठाण्यात त्याच्यावर गुन्हा नोंद आहे. सहकारनगर पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ निरीक्षक विठ्ठल पवार, गुन्हे शाखेचे पोलिस निरीक्षक मनोजकुमार लोंढे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहायक निरीक्षक रुपेश जाधव, उपनिरीक्षक गणेश कर्चे व त्यांच्या पथकाने ही कारवाई केली आहे.

धनकवडीत (दि. २५ ऑक्टोबर) गेल्या वर्षात वैमनस्यातून एका तरुणावर कांबळेने कोयत्याने वार केले होते. घटनेत तरुण जखमी झाला होता. याप्रकरणी कांबळे याच्यावर सहकारनगर पोलिस ठाण्यात खुनाचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी गुन्हा नोंद करण्यात आला होता. गुन्हा दाखल झाल्यानंतर तो पसार झाला होता. तो लोहगाव भागात येणार असल्याची माहिती पथकाला मिळाली होती. पोलिसंच्या पथकाने सापळा लावून त्याला ताब्यात घेतले. जुन्या वादातून त्याने तरुणावर केले असल्याचे कबूल केले. अधिक तपास पोलिस करत आहेत.

पुणे पोलीस अ‍ॅक्शन मोडवर

पुणे शहर पोलिस दलात नुकतेच नव्याने पाच पोलिस ठाणी तसेच दोन परिमंडळे कार्यान्वित झाली आहेत. पोलिस ठाण्यांची संख्या तसेच वाढत्या गुन्ह्यांना पायबंद घालण्यासोबतच गुन्हेगारी नियत्रंण ठेवण्यासाठी आणि तपासाला गती देण्यास शहर गुन्हे शाखेची पुनर्रचना करण्यात आली आहे. आजवर शहरात गुन्हे शाखेचे ६ युनिट होते. ते आता सात झाले असून, एक एसीपी पदही वाढविण्यात आले आहे. त्यामुळे आता शहरात असलेल्या ७ परिमंडळसाठी ७ युनिट कार्यरत असणार आहेत. शहरात ४४ पोलीस ठाण्यांच्या हद्दीत गुन्हे शाखेच्या माध्यमातून गंभीर गुन्ह्यांवर लक्ष ठेवले जाते. गुन्हे शाखेअंतर्गत सहा युनिट्स, तसेच खंडणीविरोधी, अंमली पदार्थ विरोधी, आणि दरोडा व वाहनचोरी विरोधी अशी प्रत्येकी दोन मिळून एकूण १२ पथके कार्यरत आहेत. ही सर्व पथके गुन्हे शाखेचे अतिरिक्त आयुक्त, पोलिस उपायुक्त, सहाय्यक पोलिस आयुक्तांच्या देखरेखीखाली काम करत आहेत.

Published On: Feb 08, 2026 | 06:10 PM

