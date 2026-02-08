Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
RBI On Bank Fraud: बँकेने तुमची फसवणूक केलीये? तर आता घाबरू नका; कारण आरबीआय लवकरच नवे नियम आणणार

रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा ​​यांनी, बँक ग्राहकांना फसव्या लघु-मूल्याच्या व्यवहारांसाठी भरपाई देण्यासाठी आरबीआय नवीन नियम लागू करेल असे सांगितले. ज्यामुळे फसवणूक झालेल्या ग्राहकांना दिलासा मिळेल.

Updated On: Feb 08, 2026 | 05:32 PM
RBI On Bank Fraud: बँकेने तुमची फसवणूक केलीये? तर आता घाबरू नका; कारण आरबीआय लवकरच नवे नियम आणणार

RBI On Bank Fraud: बँकेने तुमची फसवणूक केलीये? तर आता घाबरू नका; कारण आरबीआय लवकरच नवे नियम आणणार (फोटो-सोशल मिडिया)

  • फसव्या व्यवहारांवर आरबीआयचा महत्वाचा निर्णय 
  • बँक काउंटरवरील चुकीची विक्री थांबणार
  • कर्जवसुली एजंट्सवरही आरबीआयची नजर
 

RBI On Bank Fraud: रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा ​​यांनी, बँक ग्राहकांना फसव्या लघु-मूल्याच्या व्यवहारांसाठी भरपाई देण्यासाठी आरबीआय नवीन नियम लागू करेल असे सांगितले. आरबीआय गव्हर्नर यांनी अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बँकिंग व्यवहारांसाठी ग्राहकांच्या दायित्वावर मर्यादा घालणारी विद्यमान मार्गदर्शक तत्त्वे २०१७ मध्ये जारी करण्यात आली होती, ज्यामध्ये शून्य किंवा मर्यादित ग्राहकांच्या दायित्वासाठी परिस्थिती आणि वेळापत्रके निर्दिष्ट करण्यात आली होती.

बँकिंग क्षेत्र आणि पेमेंट सिस्टममध्ये तंत्रज्ञानाचा जलद अवलंब लक्षात घेता, या मार्गदर्शक तत्त्वांचा आढावा घेण्यात आला आहे. गव्हर्नर पुढे म्हणाले की, सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वांचा मसुदा, ज्यामध्ये लहान-मूल्याच्या फसव्या व्यवहारांसाठी भरपाई फ्रेमवर्क समाविष्ट आहे, लवकरच सार्वजनिक सल्लामसलतीसाठी जारी केला जाईल.

Adani Group Vidarbha Investment: विदर्भाचा होणार औद्योगिक कायापालट! अदानी समूहाचा ७० हजार कोटींच्या मेगा ‘प्लॅन’

आरबीआय गव्हर्नर यांनी असेही सांगितले की, बँका आणि गैर-सरकारी वित्तीय संस्थांकडून वित्तीय उत्पादने आणि सेवांची चुकीची विक्री रोखण्यासाठी आरबीआय नियम कडक करत आहे. कोणत्याही बँक किंवा एनबीएफसीकडून वित्तीय उत्पादने आणि सेवांची चुकीची विक्री केल्याने गंभीर परिणाम होतात, मग ते ग्राहकांसाठी असोत किंवा वित्तीय संस्थेसाठी. तसेच त्यांनी पुढे असेही सांगितले की, बँक काउंटरवर विकली जाणारी तृतीय-पक्ष उत्पादने ग्राहकांच्या गरजांनुसार आणि वैयक्तिक ग्राहकांच्या जोखीम क्षमतेनुसार आहेत याची खात्री करणे आवश्यक आहे. सध्या, बँका आणि गैर-सरकारी वित्तीय संस्था सारख्या विविध श्रेणींच्या नियम केलेल्या संस्थांसाठी कर्जवसुली एजंट्सची नियुक्ती आणि कर्जवसुलीशी संबंधित आचार पैलूंबाबत वेगवेगळ्या सूचना आहेत.

UPI Infrastructure Upgrade: UPI बाबत आरबीआयचा महत्वाचा निर्णय! सायबर फसवणूक रोखण्यासाठी तांत्रिक पायाभूत सुविधांमध्ये बदल

या कारणास्तव, प्रादेशिक गुंतवणूकदारांना (RE) वित्तीय उत्पादने आणि सेवांच्या जाहिराती, विपणन आणि विक्रीबाबत व्यापक मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आरबीआय गव्हर्नर यांनी सांगितले की, या संदर्भातील मसुदा मार्गदर्शक तत्त्वे लवकरच सार्वजनिक सल्लामसलतीसाठी प्रसिद्ध केली जातील. त्यांनी असेही सांगितले की, आरबीआयने वसुली एजंट्सची नियुक्ती आणि कर्जवसुलीशी संबंधित इतर पैलूंवरील सर्व विद्यमान आचार मार्गदर्शक तत्त्वांचा आढावा घेण्याचा आणि त्यांचे सुसंवाद साधण्याचा निर्णय घेतला आहे. या संदर्भातील मसुदा मार्गदर्शक तत्त्वे लवकरच सार्वजनिक सल्लामसलतीसाठी प्रसिद्ध केली जातील.

