Pune Zp Election : जिल्ह्याचे कारभारी उद्या ठरणार; राष्ट्रवादी सत्ता राखणार की नव्या समीकरणांचा उदय होणार

पुणे जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांचा निकाल उद्या स्पष्ट होणार असून, जिल्ह्याचे कारभारी कोण असणार याकडे संपूर्ण राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.

Updated On: Feb 08, 2026 | 05:12 PM
संग्रहित फोटो

  • पुणे जिल्ह्याचे कारभारी उद्या ठरणार
  • निवडणुकीच्या निकालाकडे सर्वांचं लक्ष
  • तालुकानिहाय मतदानाची टक्केवारी वाचा सविस्तर
पुणे : पुणे जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांचा निकाल उद्या स्पष्ट होणार असून, जिल्ह्याचे कारभारी कोण असणार याकडे संपूर्ण राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे. जिल्हा परिषदेच्या ७३ आणि पंचायत समितीच्या १४६ जागांसाठी पार पडलेल्या या निवडणुकीने जिल्ह्यातील राजकीय ताकदीची नवी चाचणी घेतली आहे.

 

यावेळी जिल्ह्यात एकूण ६८.६९ टक्के मतदान झाले असून, ही टक्केवारी मागील निवडणुकीच्या तुलनेत किंचित घटलेली आहे. मागील पंचवार्षिक निवडणुकीत जिल्ह्यात जवळपास ७० टक्के मतदान झाले होते. तरीही सद्य निवडणूक ही केवळ आकड्यांची नव्हे, तर राजकीय कल आणि भावनिक प्रवाहांची कसोटी ठरली आहे.

मतदानाच्या टक्केवारीत तालुकानिहाय मोठी तफावत दिसून आली. वेल्हे तालुक्यात सर्वाधिक ७९.३० टक्के मतदान झाले असून, तेथील मतदारांचा उत्साह आणि स्थानिक राजकीय चळवळ स्पष्टपणे दिसून आली. याउलट बारामतीत केवळ ५४.९० टक्के मतदान झाले असून, ही टक्केवारी जिल्ह्यात सर्वात कमी ठरली आहे. बारामतीतील ही घसरण राजकीय विश्लेषकांचे लक्ष वेधून घेत असून, यामागे भावनिक वातावरण, नेतृत्वातील पोकळी आणि प्रचारातील मर्यादा अशी अनेक कारणे चर्चेत आहेत.

या निवडणुकीत सर्वात मोठा प्रश्न म्हणजे – राष्ट्रवादी काँग्रेस सत्ता राखणार की तिला शिवसेना अथवा भाजपचा आधार घ्यावा लागणार? मागील काही वर्षांत जिल्ह्यातील राजकीय समीकरणे मोठ्या प्रमाणात बदलली असून, स्थानिक पातळीवर नेतृत्वाची पुनर्रचना झालेली दिसते. त्यामुळे यावेळी स्पष्ट बहुमत मिळणार की त्रिशंकू परिस्थिती निर्माण होणार, याबाबत कमालीची उत्सुकता आहे.

अनेक ठिकाणी व्यक्तिकेंद्री लढती

ग्रामीण भागातील पाणीप्रश्न, रस्त्यांची अवस्था, आरोग्य सेवा, शिक्षण व्यवस्था आणि रोजगार या मुद्द्यांवर मतदारांनी मतदान केले असले, तरी अनेक ठिकाणी व्यक्तिकेंद्री लढती आणि स्थानिक गटबाजी निर्णायक ठरण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. प्रचाराच्या शेवटच्या टप्प्यात मोठ्या सभा टाळून थेट मतदार संपर्कावर भर दिला गेल्याचे चित्रही अनेक तालुक्यांत पाहायला मिळाले. मतमोजणीअंती स्पष्ट होणारा निकाल केवळ सत्ता कोणाच्या हाती जाणार हेच ठरवणार नाही, तर आगामी काळातील जिल्हा राजकारणाची दिशा, संभाव्य आघाड्या आणि विरोधी भूमिका यांनाही आकार देणार आहे. पुणे जिल्ह्याच्या राजकारणात उद्याचा दिवस निर्णायक ठरणार असून, सत्ता स्थिर राहणार की नवी राजकीय समीकरणे जन्माला येणार, हे निकालानंतर स्पष्ट होणार आहे.

हे सुद्धा वाचा : इचलकरंजीतील महायुतीचे नगरसेवक सहलीवर; दगाफटका टाळण्यासाठी एकत्रित राहणार

तालुकानिहाय मतदानाची टक्केवारी

जुन्नर : 61.18

आंबेगाव : 65.30

शिरूर : 75.59

खेड : 75.46

मावळ : 77.43

मुळशी : 63.79

हवेली : 68.02

दौंड : 65.00

पुरंदर : 68.37

वेल्हे : 79.30

भोर : 75.62

बारामती :54.90

इंदापूर : 65.67

एकूण 68.89

