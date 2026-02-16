Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

गुंतवणुकीची सुवर्णसंधी! पीएनजीएस रेवा डायमंड ज्वेलरीचा IPO ‘या’ तारखेला होणार खुला; जाणून घ्या प्राईस बँड

पीएनजीएस रेवा डायमंड ज्वेलरीचा आयपीओ २४ फेब्रुवारी २०२६ रोजी खुला होणार आहे. ₹३६७-₹३८६ प्राईस बँड असलेल्या या आयपीओद्वारे कंपनी १५ नवीन स्टोअर्स सुरू करणार आहे.

Updated On: Feb 16, 2026 | 08:28 PM
पीएनजीएस रेवा डायमंड ज्वेलरीचा IPO 'या' तारखेला होणार खुला (Photo Credit- X)

पीएनजीएस रेवा डायमंड ज्वेलरीचा IPO 'या' तारखेला होणार खुला (Photo Credit- X)

Follow Us:
Follow Us:

 

  • गुंतवणुकीची सुवर्णसंधी!
  • पीएनजीएस रेवा डायमंड ज्वेलरीचा IPO ‘या’ तारखेला होणार खुला
  • जाणून घ्या प्राईस बँड
मुंबई, १६ फेब्रुवारी २०२६: पीएनजीएस रेवा डायमंड ज्वेलरी लिमिटेड (PNGS Reva Diamond Jewellery Limited) ने स्मार्ट होरायझन कॅपिटल ॲडव्हायझर्स प्रायव्हेट लिमिटेडच्या (पूर्वीचे श्रेणी कॅपिटल ॲडव्हायझर्स प्रायव्हेट लिमिटेड) सल्ल्याने, आपल्या पहिल्या सार्वजनिक समभाग विक्रीसाठी (IPO) प्रति शेअर ₹३६७ ते ₹३८६ चा किंमतपट्टा निश्चित केला आहे. या शेअर्सचे दर्शनी मूल्य प्रत्येकी ₹१० आहे.

कंपनीचा आयपीओ मंगळवार, २४ फेब्रुवारी २०२६ रोजी गुंतवणुकीसाठी खुला होईल आणि गुरुवार, २६ फेब्रुवारी २०२६ रोजी बंद होईल. गुंतवणूकदार किमान ३२ इक्विटी शेअर्ससाठी आणि त्यानंतर ३२ च्या पटीत बोली लावू शकतात. आयपीओपूर्व आणि प्राईस बँड जाहिरातीच्या तारखेनुसार आऊटस्टॅन्स्डिंग इक्विटी शेअर्सची संख्या २,१८६६,४०० (दर्शनी मूल्य ₹१०) इतकी आहे. हा आयपीओ ₹३,८०० दशलक्ष पर्यंतचा नवीन इश्यू (Fresh Issue) आहे.

निधीचा वापर

या नवीन इश्यूमधून मिळणाऱ्या उत्पन्नापैकी ₹२,८६५.६४ दशलक्षचा वापर १५ नवीन स्टोअर्स उभारण्यासाठी केला जाईल. तसेच, ₹३५४.०० दशलक्ष या १५ नवीन स्टोअर्सच्या लाँचशी संबंधित विपणन (Marketing) आणि प्रचारात्मक खर्चासाठी वापरले जातील, ज्याचा उद्देश ‘रेवा’ (Reva) या फ्लॅगशिप ब्रँडची स्थानिक जागरूकता आणि दृश्यमानता वाढवणे हा आहे. उर्वरित रक्कम सामान्य कॉर्पोरेट हेतूंसाठी वापरली जाईल.

‘मेक इन इंडिया’ला बळ! AM/NS India कडून दोन नवीन प्रीमियम स्टीलची घोषणा; घरगुती उपकरणांच्या निर्मितीत क्रांती येणार

वाटप प्रक्रिया

हा इश्यू ‘बुक-बिल्डिंग’ प्रक्रियेद्वारे राबवला जात आहे. यामध्ये निव्वळ इश्यूच्या (Net Issue) किमान ७५% हिस्सा पात्र संस्थात्मक खरेदीदारांसाठी (QIB), तर जास्तीत जास्त १५% हिस्सा बिगर-संस्थात्मक गुंतवणूकदारांसाठी (NII) आणि १०% हिस्सा किरकोळ वैयक्तिक गुंतवणूकदारांसाठी (Retail) राखीव ठेवण्यात आला आहे.

३० सप्टेंबर २०२५ रोजी संपलेल्या सहा महिन्यांच्या कालावधीत कंपनीचे ऑपरेशन्समधून मिळालेला महसूल ₹१,५६७.१८ दशलक्ष होता आणि निव्वळ नफा ₹२०१.३३ दशलक्ष होता. आर्थिक वर्ष २०२५ (FY25) मध्ये कंपनीचा महसूल ₹२,५८१.८३ दशलक्ष होता, जो आर्थिक वर्ष २०२३ (FY23) मधील ₹१,९८८.४८ दशलक्षच्या तुलनेत वाढला आहे. आर्थिक वर्ष २०२५ मध्ये निव्वळ नफा ₹५९४.७४ दशलक्ष होता, जो आर्थिक वर्ष २०२३ मध्ये ₹५१७.४७ दशलक्ष होता. स्मार्ट होरायझन कॅपिटल ॲडव्हायझर्स हे या इश्यूचे ‘बुक रनिंग लीड मॅनेजर’ आहेत आणि बिगशेअर सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड हे या इश्यूचे ‘रजिस्ट्रार’ आहेत.

परदेशी पर्यटकांसाठी NPCI कडून मोठी भेट; आता भारतात येणारे पाहुणेही वापरू शकणार UPI

Web Title: Pngs rewa diamond jewellerys ipo to open on this date

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 16, 2026 | 08:28 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

‘मेक इन इंडिया’ला बळ! AM/NS India कडून दोन नवीन प्रीमियम स्टीलची घोषणा; घरगुती उपकरणांच्या निर्मितीत क्रांती येणार
1

‘मेक इन इंडिया’ला बळ! AM/NS India कडून दोन नवीन प्रीमियम स्टीलची घोषणा; घरगुती उपकरणांच्या निर्मितीत क्रांती येणार

परदेशी पर्यटकांसाठी NPCI कडून मोठी भेट; आता भारतात येणारे पाहुणेही वापरू शकणार UPI
2

परदेशी पर्यटकांसाठी NPCI कडून मोठी भेट; आता भारतात येणारे पाहुणेही वापरू शकणार UPI

Thailand फिरायला जाताय? व्हिसा नियमांत झाले मोठे बदल, ‘हे’ माहीत नसल्यास विमानतळावरूनच व्हावं लागेल परत
3

Thailand फिरायला जाताय? व्हिसा नियमांत झाले मोठे बदल, ‘हे’ माहीत नसल्यास विमानतळावरूनच व्हावं लागेल परत

हा व्यवसाय कधीही मंदावणार नाही; 365 दिवस होणार बक्कळ कमाई, ई-कॉमर्स युगाचा सर्वात मोठा हिट Business…
4

हा व्यवसाय कधीही मंदावणार नाही; 365 दिवस होणार बक्कळ कमाई, ई-कॉमर्स युगाचा सर्वात मोठा हिट Business…

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
गुंतवणुकीची सुवर्णसंधी! पीएनजीएस रेवा डायमंड ज्वेलरीचा IPO ‘या’ तारखेला होणार खुला; जाणून घ्या प्राईस बँड

गुंतवणुकीची सुवर्णसंधी! पीएनजीएस रेवा डायमंड ज्वेलरीचा IPO ‘या’ तारखेला होणार खुला; जाणून घ्या प्राईस बँड

Feb 16, 2026 | 08:28 PM
Airtel Postpaid Family Plans: रिचार्ज 1 आणि यूजर्स 4… फॅमिली प्लॅन्समध्ये डेटासह मिळणार एंटरटेनमेंटची मेजवानी! वाचा सविस्तर

Airtel Postpaid Family Plans: रिचार्ज 1 आणि यूजर्स 4… फॅमिली प्लॅन्समध्ये डेटासह मिळणार एंटरटेनमेंटची मेजवानी! वाचा सविस्तर

Feb 16, 2026 | 08:20 PM
Vasai : काँग्रेस भवनात गैरवर्तनाचा आरोप, विरारमध्ये राजकीय वातावरण तापलं

Vasai : काँग्रेस भवनात गैरवर्तनाचा आरोप, विरारमध्ये राजकीय वातावरण तापलं

Feb 16, 2026 | 08:09 PM
Unseen Photos: ओळखलं का कोण? गोवा सांगून २ दिवस गोराईला फिरवलं, अभिनेत्रीने स्वतःच केला खुलासा

Unseen Photos: ओळखलं का कोण? गोवा सांगून २ दिवस गोराईला फिरवलं, अभिनेत्रीने स्वतःच केला खुलासा

Feb 16, 2026 | 08:06 PM
Hyundai Verna येणार एका नवीन आणि मॉडर्न लूकमध्ये! जाणून घ्या किमतीपासून ते फीचर्सपर्यंतची माहिती

Hyundai Verna येणार एका नवीन आणि मॉडर्न लूकमध्ये! जाणून घ्या किमतीपासून ते फीचर्सपर्यंतची माहिती

Feb 16, 2026 | 07:59 PM
PAK vs NAM: पाकिस्तान संघात मोठी पडझड! भारताविरुद्धच्या लाजीरवाण्या पराभवानंतर ‘या’ दोन स्टार खेळाडूंना मिळणार डच्चू

PAK vs NAM: पाकिस्तान संघात मोठी पडझड! भारताविरुद्धच्या लाजीरवाण्या पराभवानंतर ‘या’ दोन स्टार खेळाडूंना मिळणार डच्चू

Feb 16, 2026 | 07:59 PM
ENG vs  ITA, T20 World Cup 2026 : ईडन गार्डन्सवर इंग्लंडच बॉस! इटलीला 24 धावांनी धूळ चारत सुपर 8 मध्ये दिमाखात एंट्री 

ENG vs  ITA, T20 World Cup 2026 : ईडन गार्डन्सवर इंग्लंडच बॉस! इटलीला 24 धावांनी धूळ चारत सुपर 8 मध्ये दिमाखात एंट्री 

Feb 16, 2026 | 07:58 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Chhatrapati Sambhajinagar : महानगरपालिकेत 16 हजार नावे वाढवण्यात आल्याचा Kirit Somaiya यांचा आरोप

Chhatrapati Sambhajinagar : महानगरपालिकेत 16 हजार नावे वाढवण्यात आल्याचा Kirit Somaiya यांचा आरोप

Feb 16, 2026 | 07:54 PM
Akola News : भ्रष्टाचाऱ्याच्या मुद्यावरून भाजप आणि उबाठा नगरसेवकांमधे उडाली झुंबड

Akola News : भ्रष्टाचाऱ्याच्या मुद्यावरून भाजप आणि उबाठा नगरसेवकांमधे उडाली झुंबड

Feb 16, 2026 | 07:42 PM
Mumbai : 16 ऐवजी 21 फेब्रुवारीला पोलीस भरती, प्रशासनाचे अधिकृत आवाहन

Mumbai : 16 ऐवजी 21 फेब्रुवारीला पोलीस भरती, प्रशासनाचे अधिकृत आवाहन

Feb 16, 2026 | 07:36 PM
Nalasopara : वसई विरारमध्ये ट्राफिकचा कहर; दंड फक्त बाईकस्वारांसाठीच? चारचाकी पार्किंगकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष

Nalasopara : वसई विरारमध्ये ट्राफिकचा कहर; दंड फक्त बाईकस्वारांसाठीच? चारचाकी पार्किंगकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष

Feb 16, 2026 | 06:00 PM
Pune BJP Congress Rada : तपासात जो कोणी दोषी आढळेल, त्याच्यावर कडक कारवाई केली जाईल- पोलीस आयुक्त

Pune BJP Congress Rada : तपासात जो कोणी दोषी आढळेल, त्याच्यावर कडक कारवाई केली जाईल- पोलीस आयुक्त

Feb 16, 2026 | 05:55 PM
Ahilyanagar : भिंगारमध्ये बिबट्याचा थरार! 3 तासांच्या प्रयत्नानंतर वनविभागाकडून पकडण्यात यश

Ahilyanagar : भिंगारमध्ये बिबट्याचा थरार! 3 तासांच्या प्रयत्नानंतर वनविभागाकडून पकडण्यात यश

Feb 16, 2026 | 03:33 PM
Nalasopara : दंड फक्त बाईकस्वारांसाठीच? चारचाकी पार्किंगकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष

Nalasopara : दंड फक्त बाईकस्वारांसाठीच? चारचाकी पार्किंगकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष

Feb 16, 2026 | 03:31 PM