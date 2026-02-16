Unseen Photos: ओळखलं का कोण? गोवा सांगून २ दिवस गोराईला फिरवलं, अभिनेत्रीने स्वतःच केला खुलासा

बिग बॉस सीजन ६ प्रेक्षकांच्या पसंतीस पडत आहे. भाऊच्या धक्क्यामधील रविवारच्या भागात दिपाली सय्यदला तिच्या वेलेंटाइनच्या आठवणीबद्दल विचारले असता तिने मजेशीर किस्सा सांगितला आहे. “ माझं लग्न झाल्यानंतर मला फिरायला जायचं होतं, माझ्या नवऱ्याने मला विचारले की तुला कुठे फिरायला जायचं आहे?. तेव्हा मी त्याला सांगितलं की मला गोव्याला जायचं आहे. तेव्हा त्यांनी लगेच होकार दिला आणि आम्ही बाईक वरून फिरत फिरत एका रिसॉर्टला गेलो. तिथे छान फिरलो बीच वर गेलो. त्यानंतर आम्ही दुसऱ्या दिवशी एका दुकानात कोल्ड्रिंक पिण्यासाठी गेलो. एक दुकानाबाहेर मी गोराई नाव वाचले. तेव्हा मी नवऱ्याला विचारलं आपण नक्की कुठे आहोत ? तेव्हा तो म्हणाला गोव्यामध्ये. मग मी दुकानदाराला जाऊन विचारलं की हे नक्की ठिकाण कोणतं आहे. तेव्हा त्यांनी तुम्ही गोराई मध्ये आहात असं सांगितलं म्हणजे माझ्या नवऱ्याने दोन दिवस गोवा सांगून गोराई मध्ये फिरवलं होतं असं तिने दिलखुलासपणे सांगितलं.