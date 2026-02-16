माजी कर्णधार बाबर आझम आणि वेगवान गोलंदाज शाहीन आफ्रिदी यांना नामिबियाविरुद्ध होणाऱ्या सामन्यातून वगळण्याचा विचार संघ व्यवस्थापन करत आहे. १५ फेब्रुवारी रोजी भारताविरुद्ध झालेल्या ६१ धावांच्या मोठ्या पराभवानंतर हा निर्णय घेण्यात आल्याचे मानले जाते. मिळालेल्या वृत्तानुसार, “या दोन वरिष्ठ खेळाडूंच्या खराब कामगिरीमुळे संघ व्यवस्थापन निराश आहे.”
यावेळी, बाबर आझम आणि शाहीन आफ्रिदीच्या कामगिरीवर आधीच प्रश्न उपस्थित केले जात होते. त्या सामन्यात, बाबर चौथ्या क्रमांकावर फलंदाजीसाठी आला पण सात चेंडूत तो फक्त पाच धावा करू शकला. त्याने अक्षर पटेलचा मोठा शॉट खेळण्याचा प्रयत्न केला, परंतु तो पूर्णपणे चुकला आणि तो बाद झाला. त्याच्या खेळीमुळे संघाच्या अडचणी आणखी वाढल्या. दरम्यान, शाहीन आफ्रिदीची कामगिरीही अपेक्षेपेक्षा कमी होती. त्याने त्याच्या दोन षटकांत ३१ धावा दिल्या, ज्याचा इकॉनॉमी रेट १५.५० होता, जो खूपच महागडा ठरला. त्याचा एकच षटक सामन्यातील सर्वाधिक धावा करणारा होता.
जर संघ व्यवस्थापनाने बाबर आझम आणि शाहीन आफ्रिदीला वगळण्याचा निर्णय घेतला तर त्यांच्या जागी फखर जमान आणि नसीम शाह यांना संधी दिली जाऊ शकते. नामिबियाविरुद्धचा हा सामना पाकिस्तानसाठी महत्त्वाचा आहे. जर पावसामुळे सामना रद्द झाला तर संघ एका गुणासह सुपर ८ मध्ये पात्र ठरू शकतो, परंतु पराभवामुळे स्पर्धेतून बाहेर पडण्याचा धोका निर्माण होईल. त्यामुळे, हा सामना पाकिस्तानसाठी ‘करो या मर’ सामना बनला आहे.
