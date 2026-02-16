परदेशी पर्यटकांसाठी NPCI कडून मोठी भेट; आता भारतात येणारे पाहुणेही वापरू शकणार UPI

हे विशेषतः परदेशी प्रवाशांसाठी डिझाइन केलेले प्रीपेड पेमेंट इन्स्ट्रुमेंट (PPI) वॉलेट आहे. परदेशी पाहुणे त्यांच्या देशाच्या पासपोर्ट आणि व्हिसाचा वापर करून नोंदणी करू शकतात. त्यांना आता मोठ्या प्रमाणात रोख रक्कम किंवा फॉरेक्स कार्डवर अवलंबून राहण्याची गरज नाही. ते त्यांचे चलन किंवा कार्ड वापरून थेट वॉलेट टॉप अप करू शकतात. या वॉलेटद्वारे, ते QR कोड स्कॅन करून भारतातील कोणत्याही व्यापाऱ्याला पेमेंट करू शकतात.
Bharat’s digital payments ecosystem welcomes the world.🇮🇳 🌎 With UPI One World, international delegates can transact seamlessly.
📍At AI Impact Summit, India pic.twitter.com/a4xqBzqOYa — Ashwini Vaishnaw (@AshwiniVaishnaw) February 15, 2026
देशातील सर्वात महागडी घरे मुंबईत! 100 कोटी किमतीचे फ्लॅटची सहज होतेय विक्री
NPCI ने ही सेवा खूप सोपी केली आहे. ही सेवा नवी दिल्ली आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या हॉल क्रमांक १४ आणि समिट व्हेन्यू (भारत मंडपम) येथील NPCI पॅव्हेलियनमध्ये उपलब्ध आहे. पाहुण्यांना CheqUPI अॅप डाउनलोड करावे लागेल, त्यांची मूलभूत माहिती प्रविष्ट करावी लागेल आणि सेल्फी पडताळणीसह त्यांचा UPI पिन सेट करावा लागेल. ते एका वेळी ₹२५,००० पर्यंत लोड करू शकतात, मासिक मर्यादा ₹५०,००० आहे. सर्वात चांगली गोष्ट म्हणजे जर ट्रिपच्या शेवटी वॉलेटमध्ये काही शिल्लक असेल तर ते त्यांच्या मूळ पेमेंट स्रोतात (परदेशी खात्यात) परत हस्तांतरित केले जाऊ शकते.
NPCI च्या ग्रोथच्या कार्यकारी संचालक सोहिनी राजोला यांच्या मते, ही सेवा परदेशी पर्यटकांना भारताच्या मेड इन इंडिया डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा (DPI) अनुभवण्याची परवानगी देते. हे केवळ जागतिक कनेक्टिव्हिटीला प्रोत्साहन देत नाही तर भविष्यात क्रॉस-बॉर्डर पेमेंट किती अखंड होऊ शकते हे देखील दर्शवते.
Banking Sector Challenges: जीडीपीतील बचत दर 30% पर्यंत घसरणार? आर्थिक सर्वेक्षणाचा इशारा