Thailand फिरायला जाताय? व्हिसा नियमांत झाले मोठे बदल, 'हे' माहीत नसल्यास विमानतळावरूनच व्हावं लागेल परत

पर्यटनाला चालना देण्यासाठी, अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्यासाठी आणि प्रवाशांसाठी प्रवेश प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी थायलंड सरकारने व्हिसा नियमांमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत.

Updated On: Feb 15, 2026 | 07:07 PM
Thailand Visa Rule: जर थायलंड (Thailand) तुमच्या प्रवासाच्या योजनांमध्ये सर्वात वर असेल, तर ही बातमी महत्त्वाची आहे. पर्यटनाला चालना देण्यासाठी, अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्यासाठी आणि प्रवाशांसाठी प्रवेश प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी थायलंड सरकारने व्हिसा नियमांमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत. नवीन नियम निश्चितच सोयीस्कर असले तरी, त्यांना योग्यरित्या समजून घेणे देखील तितकेच महत्त्वाचे आहे, कारण त्यामुळे विमानतळावर त्रास होऊ शकतो.

नवीन नियमांनुसार, ९३ देश आणि प्रदेशातील पासपोर्ट धारक आता व्हिसाशिवाय थायलंडमध्ये प्रवेश करू शकतात. ते पर्यटन, काम किंवा अल्पकालीन व्यवसायासाठी जास्तीत जास्त ६० दिवस राहू शकतात. याव्यतिरिक्त, ३१ देशांचे नागरिक इमिग्रेशन चेकपॉईंटवर आगमनानंतर व्हिसासाठी अर्ज करू शकतात. सरकार लवकरच या यादीत आणखी आठ देशांचा समावेश करण्याचा विचार करत आहे. यामुळे प्रवाशांना आगाऊ व्हिसासाठी अर्ज करण्याच्या त्रासातून मुक्तता मिळेल.

दूरस्थ कामगार आणि विद्यार्थ्यांसाठी विशेष व्हिसा

डिजिटल आणि ऑनलाइन कामगारांसाठी डेस्टिनेशन थायलंड व्हिसा सुरू करण्यात आला आहे. ही विशेष श्रेणी थायलंडमध्ये राहून दूरस्थपणे काम करू इच्छिणाऱ्या परदेशी नागरिकांसाठी आहे. नॉन-इमिग्रंट ईडी प्लस व्हिसा देखील सुरू करण्यात आला आहे, ज्यामुळे त्यांना अभ्यास किंवा शिक्षणासह काम एकत्र करण्याची परवानगी मिळते. सरकार दीर्घकालीन व्हिसासाठी नियमांचे पुनरावलोकन करत आहे, विशेषतः निवृत्तीची योजना आखणाऱ्या ज्येष्ठांसाठी.

भारत स्टार्टअप्सची ‘महासत्ता’! केंद्र सरकारने दिली १०,००० कोटी रुपयांच्या निधीला मंजुरी, नव्या कल्पनांना मिळणार पंख

कमी केलेले व्हिसा कोड

सरकारने नॉन-इमिग्रंट व्हिसा कोडची संख्या १७ वरून ७ पर्यंत कमी केली आहे, ज्यामुळे प्रक्रिया सोपी झाली आहे. १ जानेवारी २०२५ पासून, जगभरातील ९४ थाई दूतावास आणि वाणिज्य दूतावासांद्वारे ई-व्हिसा अर्ज उपलब्ध आहेत. प्रवाशांसाठी पारदर्शकता आणि जलद प्रक्रिया सुनिश्चित करण्यासाठी हे बदल डिझाइन केले आहेत.

डिजिटल आगमन कार्डसह चेकपॉईंट रिलीफ

थायलंड डिजिटल आगमन कार्ड (TM.6 ऑनलाइन सिस्टम) लागू करण्यात आले आहे. प्रवाशांना आता प्रवेश करण्यापूर्वी त्यांची माहिती ऑनलाइन भरावी लागेल, ज्यामुळे विमानतळ आणि सीमा चौक्यांवर लांब रांगा कमी होतील.

अखेर ट्रम्पतात्याचा विजय! भारताची रशियाकडून तेल खरेदी बंद? रिलायन्सला Venezuela तून थेट खरेदीची मंजूरी

Published On: Feb 15, 2026 | 07:07 PM

