नवीन नियमांनुसार, ९३ देश आणि प्रदेशातील पासपोर्ट धारक आता व्हिसाशिवाय थायलंडमध्ये प्रवेश करू शकतात. ते पर्यटन, काम किंवा अल्पकालीन व्यवसायासाठी जास्तीत जास्त ६० दिवस राहू शकतात. याव्यतिरिक्त, ३१ देशांचे नागरिक इमिग्रेशन चेकपॉईंटवर आगमनानंतर व्हिसासाठी अर्ज करू शकतात. सरकार लवकरच या यादीत आणखी आठ देशांचा समावेश करण्याचा विचार करत आहे. यामुळे प्रवाशांना आगाऊ व्हिसासाठी अर्ज करण्याच्या त्रासातून मुक्तता मिळेल.
डिजिटल आणि ऑनलाइन कामगारांसाठी डेस्टिनेशन थायलंड व्हिसा सुरू करण्यात आला आहे. ही विशेष श्रेणी थायलंडमध्ये राहून दूरस्थपणे काम करू इच्छिणाऱ्या परदेशी नागरिकांसाठी आहे. नॉन-इमिग्रंट ईडी प्लस व्हिसा देखील सुरू करण्यात आला आहे, ज्यामुळे त्यांना अभ्यास किंवा शिक्षणासह काम एकत्र करण्याची परवानगी मिळते. सरकार दीर्घकालीन व्हिसासाठी नियमांचे पुनरावलोकन करत आहे, विशेषतः निवृत्तीची योजना आखणाऱ्या ज्येष्ठांसाठी.
सरकारने नॉन-इमिग्रंट व्हिसा कोडची संख्या १७ वरून ७ पर्यंत कमी केली आहे, ज्यामुळे प्रक्रिया सोपी झाली आहे. १ जानेवारी २०२५ पासून, जगभरातील ९४ थाई दूतावास आणि वाणिज्य दूतावासांद्वारे ई-व्हिसा अर्ज उपलब्ध आहेत. प्रवाशांसाठी पारदर्शकता आणि जलद प्रक्रिया सुनिश्चित करण्यासाठी हे बदल डिझाइन केले आहेत.
थायलंड डिजिटल आगमन कार्ड (TM.6 ऑनलाइन सिस्टम) लागू करण्यात आले आहे. प्रवाशांना आता प्रवेश करण्यापूर्वी त्यांची माहिती ऑनलाइन भरावी लागेल, ज्यामुळे विमानतळ आणि सीमा चौक्यांवर लांब रांगा कमी होतील.
