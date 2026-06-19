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MS Medical Allied Services चा NSE मेनबोर्डवर यशस्वी प्रवेश; २०२९ पर्यंत ५०० कोटींच्या उत्पन्नाचे लक्ष्य!

Updated On: Jun 19, 2026 | 05:59 PM IST
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सारांश

हेल्थकेअर क्षेत्रातील आघाडीची कंपनी क्यूएमएस मेडिकल अलाईड सर्व्हिसेस लिमिटेड (QMS) च्या एनएसई (NSE) मेनबोर्डवरील लिस्टिंग आणि आर्थिक वर्ष २०२९ पर्यंतच्या मोठ्या व्यावसायिक उद्दिष्टांवर आधारित आहे.

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार

एकात्मिक आरोग्यसेवा उपाय पुरवणारी आघाडीची कंपनी क्यूएमएस मेडिकल अलाईड सर्व्हिसेस लिमिटेडने (NSE Symbol: QMSMEDI; ISIN: INE0FMW01018) आज नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंजच्या (NSE) मेनबोर्डवर यशस्वी प्रवेश झाल्याची घोषणा केली. कंपनीच्या विकासप्रवासातील हा एक महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे. यशस्वी SME IPO नंतर क्यूएमएसचे 11 ऑक्टोबर 2022 रोजी एनएसई इमर्जवर लिस्टिंग झाले होते. मेनबोर्डवर स्थलांतर पूर्ण झाल्यानंतर कंपनीचे 1.93 कोटी इक्विटी शेअर्स (प्रत्येक शेअरचे दर्शनी मूल्य ₹10) आज, 18 जून 2026 पासून एनएसईवर व्यवहारासाठी उपलब्ध झाले आहेत. आज व्यवहार सुरू होताना कंपनीच्या शेअरची किंमत ₹108.95 होती.

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फार्मा मार्केटिंग क्षेत्रांमध्ये भक्कम उपस्थिती

कंपनीच्या उत्पादन आणि सेवा व्यवसायातील सातत्यपूर्ण कामगिरी तसेच भक्कम वाढीच्या बळावर हे उन्नयन साध्य झाले आहे. आर्थिक वर्ष 2026 मध्ये कंपनीने ₹172.9 कोटी इतके एकत्रित उत्पन्न आणि ₹25.9 कोटी इतका ईबीआयटीडीए नोंदवला. वेगाने वाढणाऱ्या प्रतिबंधात्मक आरोग्यसेवा व्यवस्थापन आणि फार्मा मार्केटिंग क्षेत्रांमध्ये भक्कम उपस्थिती आणि लक्षणीय बाजारहिस्सा असलेली ही एकमेव सूचीबद्ध कंपनी आहे. त्यामुळे या क्षेत्रात कंपनीने स्वतःचे वेगळे स्थान निर्माण केले आहे. एनएसई मेनबोर्डमधील समावेशामुळे शेअरची लिक्विडिटी वाढण्यास, संस्थात्मक आणि किरकोळ गुंतवणूकदारांचा सहभाग वाढण्यास तसेच भांडवली बाजारपेठेतील कंपनीची दृश्यमानता अधिक मजबूत होण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा आहे.

दीर्घकालीन मूल्यनिर्मितीवर सातत्याने भर

या महत्त्वपूर्ण टप्प्याविषयी बोलताना क्यूएमएस मेडिकल अलाईड सर्व्हिसेस लिमिटेडचे चेअरमन आणि व्यवस्थापकीय संचालक श्री. महेश मखिजा म्हणाले, “एनएसई मेनबोर्डवरील आमची नोंदणी हा क्यूएमएसच्या विकासप्रवासातील एक महत्त्वाचा टप्पा असून गेल्या काही वर्षांत आम्ही उभारलेल्या भक्कम पायाचे ते प्रतीक आहे. आमच्या या प्रवासात महत्त्वाची भूमिका बजावणारे भागधारक, ग्राहक, कर्मचारी आणि व्यावसायिक भागीदारांचे आम्ही मनःपूर्वक आभारी आहोत. एनएसई इमर्जवरील सूचीबद्धीकरणानंतर आम्ही आमच्या कार्याचा विस्तार, मजबूत गव्हर्नन्स मानकांचे पालन आणि सर्व भागधारकांसाठी दीर्घकालीन मूल्यनिर्मिती यांवर सातत्याने भर दिला आहे.”

तीन वर्षांत आमचे उत्पन्न तिप्पट करण्याचं लक्ष्य

ते पुढे म्हणाले, “भारतातील आरोग्यसेवा क्षेत्रात सध्या अभूतपूर्व परिवर्तन घडत असून एकात्मिक आरोग्यसेवा आणि फार्मा मार्केटिंग उपाययोजनांची मागणी झपाट्याने वाढत आहे. यामध्ये उत्पादनकेंद्रित संवादपद्धतीकडून रुग्णकेंद्रित संवादपद्धतीकडे लक्ष केंद्रित होत आहे. उत्पादन आणि सेवा या दोन्ही व्यवसाय विभागांमध्ये आमची उपस्थिती अधिक मजबूत करण्यासाठी आणि विस्तारण्यासाठी केलेल्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांमुळे जागतिक संधी असलेल्या, वेगाने विकसित होत असलेल्या आणि उच्च मागणीच्या बाजारपेठेत यशस्वीपणे वाढ करण्यासाठी आम्हाला स्पर्धात्मक आघाडी मिळाली आहे. पुढील तीन वर्षांत आमचे उत्पन्न तिप्पट करण्याचे लक्ष्य आम्ही निश्चित केले आहे.”

गेल्या काही वर्षांत क्यूएमएसने आरोग्यसेवा मूल्यसाखळीमध्ये भक्कम उपस्थिती निर्माण केली आहे. कंपनीने 10 लाखांहून अधिक रुग्णांपर्यंत सेवा पोहोचवली असून भारतभरातील आघाडीच्या 50हून अधिक फार्मास्युटिकल आणि आरोग्यसेवा कंपन्यांसोबत भागीदारी केली आहे. रुग्ण सहाय्य कार्यक्रम, आरोग्यसेवा सेवा, वैद्यकीय आणि निदानविषयक उपाययोजना, आरोग्यसेवा क्षेत्रातील मनुष्यबळ पुरवठा तसेच एकात्मिक रुग्ण संवाद उपक्रमांच्या माध्यमातून कंपनी आरोग्यसेवा अधिक सुलभ करण्यासाठी सातत्याने कार्यरत आहे.

आर्थिक वर्ष 2029 पर्यंत ₹500 कोटी इतक्या एकत्रित उत्पन्नाचे लक्ष्य

गेल्या चार वर्षांत कंपनीने केवळ प्रॉडक्ट-केंद्रित व्यवसायातून उत्पादने, सेवा आणि रुग्ण संवाद क्षमता यांचा समावेश असलेल्या एकात्मिक आरोग्यसेवा उपाय पुरवणाऱ्या कंपनीमध्ये रूपांतर केले आहे. विशेषतः वैद्यकीय आणि निदानविषयक उपाययोजनांवर कंपनीने भर दिला आहे. क्यूएमएसने स्वतःचा ‘क्यू-डिव्हाइसेस’ हा ब्रँड सादर करून आपला उत्पादन पोर्टफोलिओ अधिक मजबूत केला आहे. त्याचबरोबर वितरण भागीदारींचा विस्तार करत विविध आरोग्यसेवा संस्थांसोबत अधिक सखोल संबंध निर्माण केले आहेत. दुसरीकडे, रुग्णांपर्यंत अधिक प्रभावीपणे पोहोचणे, उपचारांचे परिणाम सुधारणे आणि एकात्मिक आरोग्यसेवांद्वारे सातत्यपूर्ण रुग्ण व्यवस्थापन करणे यांना फार्मास्युटिकल उद्योगात वाढते महत्त्व प्राप्त होत आहे. या गरजांना पूरक ठरण्यासाठी कंपनीने आपल्या सर्व्हिसेस व्यवसायाची वाढही वेगाने केली आहे. आर्थिक वर्ष 2026 अखेर कंपनीच्या एकूण उत्पन्नापैकी 69 टक्के उत्पन्न हे उत्पादन व्यवसायातून आले होते.
फार्मास्युटिकल उद्योगात रुग्णांपर्यंत व्याप्ती वाढविणे, उपचारांचे सुधारित परिणाम आणि सातत्यपूर्ण रुग्ण व्यवस्थापन यांना वाढते महत्त्व प्राप्त होत असल्याची दखल घेत कंपनीने पेशंट सर्व्हिसेस आणि हेल्थकेअर एंगेजमेंट सोल्यूशन्स या क्षेत्रांमध्ये विस्तार केला. यामध्ये रुग्ण तपासणी शिबीरांचा समावेश आहे. रुग्ण आणि रोग व्यवस्थापन, मार्केट ॲक्सेस तसेच फिजिटल हेल्थकेअर सोल्यूशन्स क्षेत्रातील अग्रणी कंपनी सारथी हेल्थकेअरमधील नियंत्रणात्मक हिस्सा संपादित करून कंपनीने आपल्या सर्व्हिसेस व्यवसायाला आणखी बळकटी दिली. या अधिग्रहणामुळे पेशंट सर्व्हिस प्रोग्राम्स (पीएसपी) आणि एकात्मिक आरोग्यसेवा क्षेत्रातील क्यूएमएसच्या क्षमतांमध्ये लक्षणीय वाढ झाली. त्यामुळे कार्यक्रमांची संकल्पना तयार करण्यापासून ते अंमलबजावणी आणि व्यापक स्तरावर विस्तार करण्यापर्यंतची संपूर्ण प्रक्रिया हाताळणे कंपनीला शक्य झाले आहे. भारतातील फार्मास्युटिकल कंपन्यांमध्ये पीएसपीचा स्वीकार सातत्याने वाढत असल्याने, वाढत्या भागीदारी आणि भक्कम ऑर्डर पाइपलाइनच्या बळावर आर्थिक वर्ष 2027 पर्यंत सर्व्हिसेस व्यवसायातून मिळणारे उत्पन्न दुप्पट होईल, अशी क्यूएमएसला अपेक्षा आहे.
विश्वासार्ह आणि विस्तारक्षम उत्पादन व्यवसाय तसेच वेगाने वाढणारा आणि भविष्यातील गरजांसाठी सज्ज असलेला सेवांचा पोर्टफोलिओ या दोन मजबूत आधारस्तंभांच्या बळावर आर्थिक वर्ष 2029 पर्यंत क्यूएमएसच्या एकत्रित उत्पन्नात तिप्पट वाढ होण्याची अपेक्षा आहे.

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Web Title: Qms medical allied services listed on nse mainboard revenue target see more details

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Published On: Jun 19, 2026 | 05:59 PM

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