Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Business »
  • Satara News Women Should Become Self Reliant Through Khadi Womens Business Training Camp Concludes At Kavadi

Satara News : खादीच्या माध्यमातून महिलांनी स्वावलंबी व्हावं; कावडी येथे महिला व्यवसाय प्रशिक्षण शिबिराचा समारोप

रेवंता खादी फाउंडेशन सातत्याने कार्यरत आहे. याच उपक्रमाचा एक भाग म्हणून कावडी येथे आयोजित महिला व्यवसाय प्रशिक्षण शिबिराचा प्रमाणपत्र वितरण समारंभ उत्साहात पार पडला.

Updated On: Jan 04, 2026 | 04:50 PM
Satara News : खादीच्या माध्यमातून महिलांनी स्वावलंबी व्हावं; कावडी येथे महिला व्यवसाय प्रशिक्षण शिबिराचा समारोप
Follow Us:
Follow Us:
  • खादीच्या माध्यमातून महिलांनी स्वावलंबी व्हावं,
  • कावडी येथे महिला व्यवसाय प्रशिक्षण शिबिराचा समारोप
वाई: आजच्या काळात महिलांनी केवळ बचतीवर अवलंबून न राहता उद्योजकता जोपासली पाहिजे, खादी हा केवळ कापड प्रकार नसून ती एक विचारधारा आहे, ज्यातून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी मिळते. महिलांनी या प्रशिक्षणाचा उपयोग करून स्वतःचे छोटेखानी उद्योग सुरू करावेत, जेणेकरून त्या आपल्या कुटुंबाला आर्थिक हातभार लावू शकतील, असे प्रतिपादन सामाजिक कार्यकर्त्या अश्विनी पाबळे यांनी केले. ग्रामीण भागातील महिलांनी केवळ चूल आणि मूल यामध्ये न अडकता स्वतःच्या पायावर उभे राहावे आणि आर्थिकदृष्ट्या साक्षर व्हावे, या उद्देशाने रेवंता खादी फाउंडेशन सातत्याने कार्यरत आहे. याच उपक्रमाचा एक भाग म्हणून कावडी येथे आयोजित महिला व्यवसाय प्रशिक्षण शिबिराचा प्रमाणपत्र वितरण समारंभ उत्साहात पार पडला.

याप्रसंगी उपस्थित महिलांना मार्गदर्शन करताना त्या बोलत होत्या. यावेळी संदीप पाबळे आणि ऋषी होळकर यांनी देखील उपस्थित महिलांना प्रोत्साहित करत फाउंडेशनच्या कार्याचे कौतुक केले. प्रशिक्षिका म्हणून सी.आर.पी. सीमा रांजणे यांनी महिलांना व्यवसायातील बारकावे आणि तांत्रिक कौशल्ये आत्मसात करण्यास मोलाची मदत केली. या प्रशिक्षणामुळे महिलांमध्ये एक नवा आत्मविश्वास निर्माण झाल्याचे चित्र यावेळी पाहायला मिळाले. कार्यक्रमाला सुनीता बेलोशे, सुजाता गोळे, शोभा रांजणे, शोभा मानकुमरे, सुलभा मानकुमरे, लीलाबाई मानकुमरे, बेबी धनावडे, शुभांगी राजपुरे, सुजाता मानकुमरे, सुरेखा मानकुमरे यांसह विविध महिला बचत गटांच्या सदस्या मोठ्या संख्येने उपस्थित होत्या.

आम्रपाली ग्रुपवर ईडी फास आवळला, 99 कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त; मनी लाँड्रिंग प्रकरणात मोठी कारवाई

‘दापवडी ‘ला रेवता फाऊंडेशन गाव घेणार दत्तक

रेवंता खादी फाउंडेशनने सामाजिक बांधिलकीतून ‘दापयडी’ हे गाव दत्तक घेण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्याच्या विचारात आहे. या उपक्रमांतर्गत गावातील प्रत्येक घराला खादीच्या धाग्याशी जोडण्याचे ध्येय ठेवण्यात आले आहे. फाउंडेशनच्या माध्यमातून येथील प्रत्येक महिलेला खादी विणकाम आणि धागा निर्मितीचे शास्त्रशुद्ध प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. केवळ प्रशिक्षण देऊन न बांबता, उत्पादित मालाला बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठीही विशेष प्रयत्न केले जाणार आहेत. यामुळे दापवडी भविष्यात ‘खादीचे गाव म्हणून ओळखले जाईल. या निर्णयामुळे गावातील महिलांना घराबाहेर न पडता सन्मानाने रोजगार मिळणार असून, आर्थिक सक्षमीकरणाच्या दिशेने दापवडी गावाचे हे पाऊल इतर गावासांठी आदर्श ठरणार आहे.

प्रशिक्षण घेऊन महिलांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध

सामाजिक कार्यकर्त्या अश्विनी पाबळे यानी खादी आणि ग्रामोद्योगाच्या माध्यमातून महिला सक्षमीकरणाचा नवा मार्ग अधोरेखित केला, पाबळे गेल्या अनेक दिवसांपासून महिलांच्या सर्वांगीण विकासासाठी जमिनीवर काम करत आहेत. खादीच्या माध्यमातून त्यांनी केवळ धागा बनवण्याचेच नव्हे, तर खादीपासून विविध वस्तू तयार करण्याचे प्रगत प्रशिक्षण घेऊन महिलांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून दिल्या आहेत. प्रशिक्षण यशस्वीरीत्या पूर्ण करणाऱ्या महिलांना यावेळी मान्यवरांच्या हस्ते प्रमाणपत्रे प्रदान करण्यात आली. प्रमाणपत्र हातात पडल्यानंतर महिलांच्या चेहऱ्यावर एक वेगळेच समाधान आणि स्वावलंबनाची जिद्द दिसून येत होती.

Todays Gold-Silver Price: सोन्या-चांदीच्या किंमतीत पुन्हा बदल, एका क्लिकवर जाणून घ्या आजचे ताजे दर

 

Web Title: Satara news women should become self reliant through khadi womens business training camp concludes at kavadi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 04, 2026 | 04:50 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

साताऱ्यात निवडणुकीचा धुरळा! जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी अर्ज दाखल प्रक्रिया सुरु
1

साताऱ्यात निवडणुकीचा धुरळा! जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी अर्ज दाखल प्रक्रिया सुरु

Satara Political News : युती झाली नाही तर प्रत्येकाला लढायचा मार्ग मोकळा! मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांचे स्पष्ट संकेत
2

Satara Political News : युती झाली नाही तर प्रत्येकाला लढायचा मार्ग मोकळा! मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांचे स्पष्ट संकेत

Satara Election : महायुतीमधील घटक पक्षांकडून सन्मानाची वागणूक मिळावी, अन्यथा…; शंभूराज देसाईंचे स्पष्ट संकेत
3

Satara Election : महायुतीमधील घटक पक्षांकडून सन्मानाची वागणूक मिळावी, अन्यथा…; शंभूराज देसाईंचे स्पष्ट संकेत

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
फक्त 2 लाखांचं डाउन पेमेंट आणि Maruti Wagon R थेट तुमच्या दारात उभी! जाणून घ्या Down Payment आणि EMI

फक्त 2 लाखांचं डाउन पेमेंट आणि Maruti Wagon R थेट तुमच्या दारात उभी! जाणून घ्या Down Payment आणि EMI

Jan 22, 2026 | 06:15 AM
वक्रतुण्ड महाकाय, सूर्यकोटी समप्रभ…! गणपती बाप्पाच्या जन्मदिवसानिमित्त नातेवाईकांना पाठवा भक्तिमय शुभेच्छा

वक्रतुण्ड महाकाय, सूर्यकोटी समप्रभ…! गणपती बाप्पाच्या जन्मदिवसानिमित्त नातेवाईकांना पाठवा भक्तिमय शुभेच्छा

Jan 22, 2026 | 05:30 AM
Social Media: सोशल मीडियापासून राहा दूर! होतील अमाप फायदे, कोणते? जाणून घ्या

Social Media: सोशल मीडियापासून राहा दूर! होतील अमाप फायदे, कोणते? जाणून घ्या

Jan 22, 2026 | 04:15 AM
कभी थंडी तो कभी…; Pune शहरात तापमानाची स्वतःशीच स्पर्धा; चढ-उतार कायम

कभी थंडी तो कभी…; Pune शहरात तापमानाची स्वतःशीच स्पर्धा; चढ-उतार कायम

Jan 22, 2026 | 02:35 AM
PUNE NEWS : अमृत ज्येष्ठ नागरिक योजनेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद; वर्षभरात ३४ लाख ज्येष्ठांनी केला प्रवास

PUNE NEWS : अमृत ज्येष्ठ नागरिक योजनेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद; वर्षभरात ३४ लाख ज्येष्ठांनी केला प्रवास

Jan 21, 2026 | 11:45 PM
IND vs NZ 1st T20I Result: भारताने न्यूझीलंडचा घेतला बदला, 48 धावांनी केली मात; सिरीजमध्ये 1-0 ची आघाडी

IND vs NZ 1st T20I Result: भारताने न्यूझीलंडचा घेतला बदला, 48 धावांनी केली मात; सिरीजमध्ये 1-0 ची आघाडी

Jan 21, 2026 | 11:36 PM
World War 3 : तिसरं महायुद्ध अटळ? नॉर्वेने नागरिकांना पाठवला जप्तीचा आदेश; पोलंडमध्येही सर्वाइव्हल बुक, युरोपमध्ये घबराट!

World War 3 : तिसरं महायुद्ध अटळ? नॉर्वेने नागरिकांना पाठवला जप्तीचा आदेश; पोलंडमध्येही सर्वाइव्हल बुक, युरोपमध्ये घबराट!

Jan 21, 2026 | 11:23 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

Jan 21, 2026 | 02:13 PM
Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Jan 21, 2026 | 02:10 PM
Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Jan 21, 2026 | 02:08 PM
Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Jan 21, 2026 | 01:39 PM
Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Jan 21, 2026 | 12:17 PM
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM