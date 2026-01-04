Todays Gold-Silver Price: सोन्या-चांदीच्या किंमतीत पुन्हा बदल, एका क्लिकवर जाणून घ्या आजचे ताजे दर

PM Kisan Yojana: नव्या वर्षात ‘या’ दिवशी मिळणार शेतकऱ्यांना गिफ्ट, खात्यात जमा होणार पूर्ण 2000 रूपये
भारतात 3 जानेवारी रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 13,621 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 12,486 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 10,216 रुपये होता. भारतात 3 जानेवारी रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,24,860 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,36,210 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,02,160 रुपये होता. भारतात 3 जानेवारी रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 242.10 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,42,100 रुपये होता. (फोटो सौजन्य – Pinterest)
मुंबई आणि पुणे शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,24,500 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,35,820 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,01,870 रुपये आहे. केरळ आणि कोलकाता शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,24,500 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,35,820 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,01,870 रुपये आहे. चेन्नईमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,24,500 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,35,820 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,01,870 रुपये आहे.
येत्या सहा महिन्यांत भारतीयांच्या घरखर्चात ६०% वाढ होण्याची अपेक्षा, काय सांगतो अहवाल? जाणून घ्या
दिल्ली आणि चंदीगडमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,24,650 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,35,970 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,02,020 रुपये आहे. नाशिक शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,24,530 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,35,850 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,01,900 रुपये आहे. सुरतमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,24,550 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,35,870 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,01,920 रुपये आहे.
|शहरं
|22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|चेन्नई
|₹1,24,500
|₹1,35,820
|₹1,01,870
|बंगळुरु
|₹1,24,500
|₹1,35,820
|₹1,01,870
|केरळ
|₹1,24,500
|₹1,35,820
|₹1,01,870
|कोलकाता
|₹1,24,500
|₹1,35,820
|₹1,01,870
|नागपूर
|₹1,24,500
|₹1,35,820
|₹1,01,870
|हैद्राबाद
|₹1,24,500
|₹1,35,820
|₹1,01,870
|मुंबई
|₹1,24,500
|₹1,35,820
|₹1,01,870
|पुणे
|₹1,24,500
|₹1,35,820
|₹1,01,870
|जयपूर
|₹1,24,650
|₹1,35,970
|₹1,02,020
|लखनौ
|₹1,24,650
|₹1,35,970
|₹1,02,020
|चंदीगड
|₹1,24,650
|₹1,35,970
|₹1,02,020
|दिल्ली
|₹1,24,650
|₹1,35,970
|₹1,02,020
|नाशिक
|₹1,24,530
|₹1,35,850
|₹1,01,900
|सुरत
|₹1,24,550
|₹1,35,870
|₹1,01,920