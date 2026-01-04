Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Todays Gold-Silver Price: सोन्या-चांदीच्या किंमतीत पुन्हा बदल, एका क्लिकवर जाणून घ्या आजचे ताजे दर

Today's Gold Rate: नागपूर आणि हैद्राबादमध्ये 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,24,500 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,35,820 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,01,870 रुपये आहे.

Updated On: Jan 05, 2026 | 07:54 AM
Gold Rate Today: भारतात 4 जानेवारी रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 13,582 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 12,450 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 10,187 रुपये आहे. भारतात 4 जानेवारी रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,24,500 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,35,820 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,01,870 रुपये आहे. भारतात 4 जानेवारी रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 241 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,41,000रुपये आहे.

भारतात 3 जानेवारी रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 13,621 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 12,486 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 10,216 रुपये होता. भारतात 3 जानेवारी रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,24,860 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,36,210 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,02,160 रुपये होता. भारतात 3 जानेवारी रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 242.10 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,42,100 रुपये होता.  (फोटो सौजन्य – Pinterest)

मुंबई आणि पुणे शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,24,500 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,35,820 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,01,870 रुपये आहे. केरळ आणि कोलकाता शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,24,500 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,35,820 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,01,870 रुपये आहे. चेन्नईमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,24,500 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,35,820 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,01,870 रुपये आहे.

दिल्ली आणि चंदीगडमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,24,650 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,35,970 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,02,020 रुपये आहे. नाशिक शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,24,530 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,35,850 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,01,900 रुपये आहे. सुरतमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,24,550 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,35,870 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,01,920 रुपये आहे.

शहरं 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
चेन्नई ₹1,24,500 ₹1,35,820 ₹1,01,870
बंगळुरु ₹1,24,500 ₹1,35,820 ₹1,01,870
केरळ ₹1,24,500 ₹1,35,820 ₹1,01,870
कोलकाता ₹1,24,500 ₹1,35,820 ₹1,01,870
नागपूर ₹1,24,500 ₹1,35,820 ₹1,01,870
हैद्राबाद ₹1,24,500 ₹1,35,820 ₹1,01,870
मुंबई ₹1,24,500 ₹1,35,820 ₹1,01,870
पुणे ₹1,24,500 ₹1,35,820 ₹1,01,870
जयपूर ₹1,24,650 ₹1,35,970 ₹1,02,020
लखनौ ₹1,24,650 ₹1,35,970 ₹1,02,020
चंदीगड ₹1,24,650 ₹1,35,970 ₹1,02,020
दिल्ली ₹1,24,650 ₹1,35,970 ₹1,02,020
नाशिक ₹1,24,530 ₹1,35,850 ₹1,01,900
सुरत ₹1,24,550 ₹1,35,870 ₹1,01,920

टीप: वरील सोन्याच्या दरात जीएसटी, टीसीएस आणि इतर कर समाविष्ट नाहीत. अचूक दरांसाठी तुमच्या स्थानिक ज्वेलर्सशी संपर्क साधा.

Web Title: Gold and silver rate in india at 4 january 2026 gold and silver rate news in marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 04, 2026 | 08:08 AM

