Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Business »
  • Ed Attached Worth Rs 99 Crore Of Amrapali Group Major Action Taken In Money Laundering Case

आम्रपाली ग्रुपवर ईडी फास आवळला, 99 कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त; मनी लाँड्रिंग प्रकरणात मोठी कारवाई

मनी लाँड्रिंग प्रकरणात अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) आम्रपाली ग्रुपविरुद्ध मोठी कारवाई केली असून मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत अंदाजे ९९ कोटी स्थावर मालमत्ता तात्पुरत्या स्वरूपात जप्त केल्या

Updated On: Jan 03, 2026 | 06:25 PM
आम्रपाली ग्रुप धोक्यात, तब्बल ९९ कोटीची संपत्ती जप्त (फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)

आम्रपाली ग्रुप धोक्यात, तब्बल ९९ कोटीची संपत्ती जप्त (फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • तब्बल ९९ कोटीची संपत्ती ईडीने केली जप्त 
  • आम्रपाली ग्रुपच्या मानेभोवती फास अधिक आवळला
  • स्थावर मालमत्ता तात्पुरत्या जप्त 
केंद्रीय तपास संस्था अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) आम्रपाली समूहाविरुद्ध मोठी कारवाई केली आहे आणि सुमारे ₹९९ कोटी किमतीच्या स्थावर मालमत्ता तात्पुरत्या स्वरूपात जप्त केल्या आहेत. ही कारवाई ईडीच्या लखनऊ झोनल ऑफिसने मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायदा (पीएमएलए), २००२ अंतर्गत केली आहे. आम्रपाली समूह खरेदीदारांना वेळेवर फ्लॅट न दिल्याच्या आणि निधीचा गैरवापर केल्याच्या आरोपात बराच काळ अडकला आहे. पीडित घर खरेदीदारांसाठी हे पाऊल एक महत्त्वपूर्ण पुढील विकासाचे मानले जात आहे. नक्की प्रकरण काय आहे जाणून घ्या 

दिल्ली आणि नोएडा येथील FIR वर आधारित तपास

दिल्ली पोलिस, नोएडा पोलिस आणि ईओडब्ल्यू दिल्ली येथे नोंदवलेल्या अनेक एफआयआरच्या आधारे ईडीने ही चौकशी सुरू केली. शिवाय, ही कारवाई सर्वोच्च न्यायालयाच्या २३ जुलै २०१९ रोजी आम्रपाली प्रकरणात घर खरेदीदारांनी दाखल केलेल्या याचिकांशी संबंधित आदेशाचे पालन करून केली जात आहे. चौकशीत असे दिसून आले की खरेदीदारांकडून मोठ्या प्रमाणात पैसे वसूल करूनही, आम्रपाली समूह वेळेवर फ्लॅटचा ताबा देण्यात अयशस्वी झाला आणि निधी इतर कारणांसाठी वळवला.

Reliance Anil Ambani Group: अनिल अंबानींच्या रिलायन्स समूहावर ईडीचा नवा ‘शिकंजा’; १,१२० कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त

जप्त केलेल्या मालमत्ता आणि त्यांची किंमत

ईडीने जप्त केलेल्या मालमत्तांमध्ये मौर्य उद्योग लिमिटेडचे ​​कार्यालय, कारखान्याची जमीन आणि इमारतींचा समावेश आहे. मौर्य उद्योग लिमिटेड ही सुरेका ग्रुपची एक युनिट आहे, ज्याचे प्रवर्तक नवनीत सुरेका आणि अखिल सुरेका आहेत. तपास यंत्रणेनुसार, ३० डिसेंबर २०१६ पर्यंत या मालमत्तांचे वाजवी बाजार मूल्य अंदाजे ₹९९.२६ कोटी आहे. ईडीचा असा विश्वास आहे की या मालमत्तांचा वापर बेकायदेशीरपणे मिळवलेले निधी लपविण्यासाठी आणि लाँडरिंग करण्यासाठी करण्यात आला होता.

बनावट व्यवहार आणि निधीचा गैरवापर करण्याचे आरोप

ईडीच्या तपासात असा आरोप आहे की आम्रपाली ग्रुपचे संचालक अनिल कुमार शर्मा, शिव प्रिया आणि अजय कुमार यांनी त्यांच्या सहकाऱ्यांसह घर खरेदीदारांकडून निधीचा गैरवापर केला. टीएमटी बार आणि बांधकाम साहित्य खरेदीच्या नावाखाली फसवे व्यवहार करण्यात आले होते असा आरोप आहे. हे पैसे शेल कंपन्या आणि बनावट पुरवठादारांद्वारे वळवले गेले, रोख रक्कम काढली गेली आणि शेवटी, गुन्ह्यातून मिळालेले पैसे नष्ट करण्यात आले. ईडीची ही कारवाई आम्रपाली घोटाळ्यात आतापर्यंत केलेल्या सर्वात महत्त्वाच्या कारवाईंपैकी एक मानली जात आहे.

Anil Ambani गोत्यात! ईडीची धडक कारवाई; 1,400 कोटींची मालमत्ता जप्त; सुप्रीम कोर्टाने…

Web Title: Ed attached worth rs 99 crore of amrapali group major action taken in money laundering case

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 03, 2026 | 06:25 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Budget 2026: इन्कम टॅक्स कायद्यात होणार मोठे फेरबदल! टॅक्स स्लॅबपासून HRA पर्यंत; काय बदलणार? जाणून घ्या
1

Budget 2026: इन्कम टॅक्स कायद्यात होणार मोठे फेरबदल! टॅक्स स्लॅबपासून HRA पर्यंत; काय बदलणार? जाणून घ्या

Toll Plaza वर आता रोख रक्कमला लागला ‘ब्रेक’, 1 एप्रिलपासून नवा नियम लागू; 3 गोष्टींपासून होणार सुटका
2

Toll Plaza वर आता रोख रक्कमला लागला ‘ब्रेक’, 1 एप्रिलपासून नवा नियम लागू; 3 गोष्टींपासून होणार सुटका

EPFO: आता डोक्याला ताप नाही! PF मधून पैसे काढणं झालं सोपं, काय आहे सरकारची नवीन तरतूद?
3

EPFO: आता डोक्याला ताप नाही! PF मधून पैसे काढणं झालं सोपं, काय आहे सरकारची नवीन तरतूद?

Stock Market : मुकेश अंबानींचा ‘हा’ शेअर खरेदी करणं ठरेल शहाणपणाचं, अचानक होऊ शकते तेजी, तज्ज्ञांचा अंदाज काय सांगतो?
4

Stock Market : मुकेश अंबानींचा ‘हा’ शेअर खरेदी करणं ठरेल शहाणपणाचं, अचानक होऊ शकते तेजी, तज्ज्ञांचा अंदाज काय सांगतो?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
“Pushpa 3 मध्ये Salman Khanची एन्ट्री, Allu Arju च्या चित्रपटात काय असेल भाईजानचा रोल? वाचा सविस्तर

“Pushpa 3 मध्ये Salman Khanची एन्ट्री, Allu Arju च्या चित्रपटात काय असेल भाईजानचा रोल? वाचा सविस्तर

Jan 20, 2026 | 07:23 PM
US Iran Conflict : ट्रम्प इराणला उद्ध्वस्त करणार होते, पण ‘या’ व्यक्तीच्या एका इशाऱ्याने सगळंच बदललं! नेमकं काय घडलं?

US Iran Conflict : ट्रम्प इराणला उद्ध्वस्त करणार होते, पण ‘या’ व्यक्तीच्या एका इशाऱ्याने सगळंच बदललं! नेमकं काय घडलं?

Jan 20, 2026 | 07:20 PM
Pune Weather: हा खेळ हवामानाचा ! पुण्यनगरीत पुढील दोन दिवस गारठा…; कसे असणार वातावरण?

Pune Weather: हा खेळ हवामानाचा ! पुण्यनगरीत पुढील दोन दिवस गारठा…; कसे असणार वातावरण?

Jan 20, 2026 | 07:14 PM
टेक्नॉलॉजीच्या क्षेत्रात उज्ज्वल करिअरची संधी; सॉफ्टवेअर टेस्टर बना

टेक्नॉलॉजीच्या क्षेत्रात उज्ज्वल करिअरची संधी; सॉफ्टवेअर टेस्टर बना

Jan 20, 2026 | 07:11 PM
सोने आणि चांदी नेहमी गुलाबी कागदात का दिलं जात? 99 टक्के लोकांना माहित नसेल त्यामागचं कारण

सोने आणि चांदी नेहमी गुलाबी कागदात का दिलं जात? 99 टक्के लोकांना माहित नसेल त्यामागचं कारण

Jan 20, 2026 | 07:05 PM
मुंबईत ‘या’ दिवशी Global Economic Cooperation 2026 होणार, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांची विशेष उपस्थिती

मुंबईत ‘या’ दिवशी Global Economic Cooperation 2026 होणार, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांची विशेष उपस्थिती

Jan 20, 2026 | 06:59 PM
जिओलॉजिस्टमध्ये करिअरचे विविध पर्याय, निसर्गाच्या सान्निध्यात काम करण्याची संधी

जिओलॉजिस्टमध्ये करिअरचे विविध पर्याय, निसर्गाच्या सान्निध्यात काम करण्याची संधी

Jan 20, 2026 | 06:51 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Jan 20, 2026 | 02:33 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Jan 20, 2026 | 02:31 PM
Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Jan 19, 2026 | 08:00 PM
Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Jan 19, 2026 | 06:40 PM
Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Jan 19, 2026 | 05:48 PM
Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Jan 19, 2026 | 05:42 PM
Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Jan 19, 2026 | 05:32 PM