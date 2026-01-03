आम्रपाली ग्रुपवर ईडी फास आवळला, 99 कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त; मनी लाँड्रिंग प्रकरणात मोठी कारवाई

दिल्ली आणि नोएडा येथील FIR वर आधारित तपास
दिल्ली पोलिस, नोएडा पोलिस आणि ईओडब्ल्यू दिल्ली येथे नोंदवलेल्या अनेक एफआयआरच्या आधारे ईडीने ही चौकशी सुरू केली. शिवाय, ही कारवाई सर्वोच्च न्यायालयाच्या २३ जुलै २०१९ रोजी आम्रपाली प्रकरणात घर खरेदीदारांनी दाखल केलेल्या याचिकांशी संबंधित आदेशाचे पालन करून केली जात आहे. चौकशीत असे दिसून आले की खरेदीदारांकडून मोठ्या प्रमाणात पैसे वसूल करूनही, आम्रपाली समूह वेळेवर फ्लॅटचा ताबा देण्यात अयशस्वी झाला आणि निधी इतर कारणांसाठी वळवला.
जप्त केलेल्या मालमत्ता आणि त्यांची किंमत
ईडीने जप्त केलेल्या मालमत्तांमध्ये मौर्य उद्योग लिमिटेडचे कार्यालय, कारखान्याची जमीन आणि इमारतींचा समावेश आहे. मौर्य उद्योग लिमिटेड ही सुरेका ग्रुपची एक युनिट आहे, ज्याचे प्रवर्तक नवनीत सुरेका आणि अखिल सुरेका आहेत. तपास यंत्रणेनुसार, ३० डिसेंबर २०१६ पर्यंत या मालमत्तांचे वाजवी बाजार मूल्य अंदाजे ₹९९.२६ कोटी आहे. ईडीचा असा विश्वास आहे की या मालमत्तांचा वापर बेकायदेशीरपणे मिळवलेले निधी लपविण्यासाठी आणि लाँडरिंग करण्यासाठी करण्यात आला होता.
बनावट व्यवहार आणि निधीचा गैरवापर करण्याचे आरोप
ईडीच्या तपासात असा आरोप आहे की आम्रपाली ग्रुपचे संचालक अनिल कुमार शर्मा, शिव प्रिया आणि अजय कुमार यांनी त्यांच्या सहकाऱ्यांसह घर खरेदीदारांकडून निधीचा गैरवापर केला. टीएमटी बार आणि बांधकाम साहित्य खरेदीच्या नावाखाली फसवे व्यवहार करण्यात आले होते असा आरोप आहे. हे पैसे शेल कंपन्या आणि बनावट पुरवठादारांद्वारे वळवले गेले, रोख रक्कम काढली गेली आणि शेवटी, गुन्ह्यातून मिळालेले पैसे नष्ट करण्यात आले. ईडीची ही कारवाई आम्रपाली घोटाळ्यात आतापर्यंत केलेल्या सर्वात महत्त्वाच्या कारवाईंपैकी एक मानली जात आहे.
