ATM charges News: मोफत व्यवहार संपले? एसबीआयने नॉन-ATM शुल्क वाढवले, जाणून घ्या किती भरावे लागेल

देशातील सर्वात मोठी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक, स्टेट बँक ऑफ इंडियाने आपल्या ग्राहकांना मोठा धक्का दिला आहे. एटीएममधून पैसे काढणे आता पूर्वीपेक्षा महाग होऊ शकते. बँकेने इतर बँकांच्या एटीएम वापरण्यासाठी शुल्क वाढवले ​​आहे.

Updated On: Jan 14, 2026 | 05:05 PM
ATM charges News: मोफत व्यवहार संपले? एसबीआयने नॉन-ATM शुल्क वाढवले, जाणून घ्या किती भरावे लागेल

ATM charges News: मोफत व्यवहार संपले? एसबीआयने नॉन-ATM शुल्क वाढवले, जाणून घ्या किती भरावे लागेल (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

  • एसबीआय वाढले एटीएम शुल्क
  • नॉन-एसबीआय ATM वापरल्यास होणार खिशावर परिणाम
  • इतर ग्राहकांसाठी महागडे झाले पैसे काढणे
 

ATM charges News: देशातील सर्वात मोठी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक, स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) ने आपल्या ग्राहकांना मोठा धक्का दिला आहे. एटीएममधून पैसे काढणे आता पूर्वीपेक्षा महाग होऊ शकते. बँकेने इतर बँकांच्या एटीएम वापरण्यासाठी शुल्क वाढवले ​​आहे. या निर्णयाचा थेट परिणाम अशा ग्राहकांच्या खिशावर होईल जे वारंवार नॉन-एसबीआय एटीएम वापरतात.

एसबीआयच्या मते, एटीएम (ATM) आणि एडीडब्ल्यूएम (ऑटोमेटेड डिपॉझिट-कम-विथड्रॉल मशीन्स) वर आकारले जाणारे इंटरचेंज शुल्क वाढले आहे. म्हणूनच बँकेला त्यांचे सेवा शुल्क सुधारण्यास भाग पाडले गेले आहे. इंटरचेंज शुल्क ही एका बँकेला दुसऱ्या बँकेचे एटीएम वापरण्यासाठी द्यावी लागणारी रक्कम आहे. हा वाढलेला खर्च आता ग्राहकांना दिला जात आहे.

हेही वाचा: India Semiconductor Mission 2.0: ‘Made in India Chips’ लवकरच! बजेट 2026 मध्ये होणार ऐतिहासिक घोषणा

एसबीआयने नॉन-एसबीआय एटीएमवर उपलब्ध असलेल्या मोफत व्यवहारांच्या मर्यादेत कोणताही बदल केलेला नाही. बचत खातेधारक अजूनही दरमहा पाच मोफत व्यवहार करू शकतील. परंतु ही मोफत मर्यादा संपल्यानंतर, रोख पैसे काढण्यासाठी आता २३ रु. हून अधिक जीएसटी लागेल. पूर्वी, हा शुल्क २१ रु. होता. तथापि, जर तुम्ही फक्त बॅलन्स चेक किंवा मिनी-स्टेटमेंटसारखे गैर-आर्थिक व्यवहार केले तर तुम्हाला ११ रु. हून अधिक GST ​​भरावे लागेल, जे पूर्वी १० रु.  होते.

एसबीआय पगार पॅकेज खातेधारकांसाठी हा बदल थोडा आश्चर्यकारक आहे. पूर्वी, एसबीआय नसलेल्या एटीएममध्ये अमर्यादित मोफत व्यवहार होते. ही सुविधा आता बंद करण्यात आली आहे. नवीन प्रणाली अंतर्गत, पगार खातेधारकांना दरमहा एकूण १० मोफत व्यवहार मिळतील, ज्यामध्ये रोख रक्कम काढणे आणि शिल्लक तपासणी दोन्ही समाविष्ट आहेत. त्यानंतर, तेच वाढलेले शुल्क लागू होतील.

हेही वाचा: India Electronics Exports: भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनांना मिळाली जागतिक पसंती; तब्बल निर्यात ‘इतक्या’ कोटींच्या दिशेने

बेसिक सेव्हिंग्ज बँक डिपॉझिट (BSBD) खातेधारकांसाठी काही दिलासा आहे. या श्रेणीत कोणतेही नवीन शुल्क लागू केलेले नाही. तथापि, जर तुम्ही एसबीआय एटीएममध्ये व्यवहार करण्यासाठी एसबीआय डेबिट कार्ड वापरत असाल तर तुमच्यासाठी काहीही बदललेले नाही. जुने नियम आणि शुल्क लागू राहतील. जर तुम्ही वारंवार इतर बँक एटीएम वापरत असाल तर तुम्हाला थोडे अधिक सावधगिरी बाळगण्याची आवश्यकता आहे. अतिरिक्त शुल्क टाळण्यासाठी फक्त SBI ATM मधूनच व्यवहार करण्याचा प्रयत्न करा किंवा मोफत मर्यादेत पैसे काढा.

Published On: Jan 14, 2026 | 05:05 PM

