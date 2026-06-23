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Share Market Crash : तब्बल 6000000000000 स्वाहा… शेअर मार्केट कोसळलं! सेन्सेक्स 700 अंकांनी लुढकला

Updated On: Jun 23, 2026 | 04:01 PM IST
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सारांश

शेअर बाजारात आज झालेल्या मोठ्या घसरणीमुळे गुंतवणूकदारांचे अब्जावधी रुपये बुडाले आहेत. यामुळे गुंतवणूकदार चिंतेत आहेत. नेमकी कोणती कारणं आहेत ज्यामुळे एवढी मोठी घसरण झाली?

(फोटो सौजन्य:Chatgpt)

(फोटो सौजन्य:Chatgpt)

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विस्तार

Share Market Crash : शेअर बाजारात कधी कोणत्या कारणामुळे उलथापालथ होईल हे सांगता येत नाही. आजचंच बघा ना… वॉल स्ट्रीटवरील टेक स्टॉक्सची झालेली विक्री आणि त्यामुळे दक्षिण कोरियाच्या बाजारात झालेली मोठी घसरण, याचा मोठा परिणाम भारतीय शेअर बाजारावरही होताना दिसून आला. बाजारात इतकी मोठी विक्री झाली की, बीएसई सेन्सेक्स अंदाजे ६००-७०० अंकांनी घसरला. एनएसई निफ्टी ५० सुद्धा २३,९०० च्या पातळीखाली घसरला. पण नेमकी कारणं काय आहेत? समजून घेऊयात

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आशियाई बाजार कोसळला

दक्षिण कोरियाच्या बाजारातील घसरणीमुळे आज भारतीय शेअर बाजारालाही फटका बसला. मुख्य निर्देशांक असलेल्या KOSPI मध्ये जवळपास १०% ची घसरण झाली आहे. या मोठ्या घसरणीमुळे शेअर बाजारातील व्यवहार २० मिनिटांसाठी थांबवावे लागले.
खरं तर, वॉल स्ट्रीटवरील अल्फाबेट आणि स्पेसएक्स सारख्या प्रमुख टेक कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये मोठी घसरण झाली. त्याचा परिणाम भारतीय शेअर बाजारावर दिसून आला त्यामुळे आज जागतिक बाजारातील वातावरण बिघडले आहे. या घसरणीमुळे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) आणि टेक कंपन्यांच्या उच्च मूल्यांकनाबद्दल गुंतवणूकदारांमध्ये चिंता निर्माण झाली आहे, ज्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर विक्री झाली आहे.
त्यात आज दक्षिण कोरियाच्या बाजारात SK Hynix शेअर्स ११% पेक्षा जास्त घसरले आणि Samsung Electronics शेअर्सही ८% पेक्षा जास्त घसरले. या दोन प्रमुख सेमीकंडक्टर कंपन्यांच्या शेअर्समधील घसरणीमुळे बाजाराचे एकूण संतुलन बिघडले.

दक्षिण कोरियाच्या मार्केटमध्ये अनेक विक्रम

इराण युद्ध आणि जागतिक अनिश्चितता असूनही, AI आणि चिप्सच्या जोरदार मागणीमुळे दक्षिण कोरियाचा बाजार यावर्षी विक्रमी उच्चांकावर व्यवहार करत होता. यामुळे निर्देशांकात ८०-९०% ची वाढ झाली होती. अशा उच्च पातळीवर, कंपन्यांचे मूल्यांकन खूप महाग झाले होते. परिणामी, आज अमेरिकन शेअर बाजारात झालेल्या घसरणीनंतर, परदेशी गुंतवणूकदारांनी येथेही शेअर्सची विक्री सुरू केली आणि १.३ अब्ज डॉलर्स (अंदाजे २ ट्रिलियन वॉन) पेक्षा जास्त किमतीचे शेअर्स विकून नफा कमावला.

देशांतर्गत शेअर बाजाराचं काय गणित?

आशियाई बाजारांचे संतुलन बिघडल्याने भारतातील गुंतवणूकदारांना फटका बसला. भारतातील आयटी क्षेत्रातील दिग्गज कंपन्या, इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक आणि विप्रो यांना आज सर्वात मोठे नुकसान झाले. परिणामी, निफ्टी आयटी निर्देशांक आज सर्वात मोठा तोटा सहन करणारा ठरला. शेअर बाजारातील या लक्षणीय घसरणीमुळे गुंतवणूकदारांच्या संपत्तीचे अंदाजे ४.५७ लाख कोटी ते ५ लाख कोटी रुपयांचे नुकसान झाले.

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Web Title: Share market crash today sensex drops 700 points investors loss see details

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Published On: Jun 23, 2026 | 04:01 PM

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