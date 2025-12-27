Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Silver Rate Today: चांदीच्या किमतीने गाठला कळस, एका दिवसात 17,000 रूपये भाव वधारला, 2026 मध्ये किती होणार किंमत?

चांदीच्या किमती विक्रमी पातळीवर पोहोचल्या आहेत. देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत जोरदार मागणीमुळे लक्षणीय वाढ झाली आहे. भविष्यात चांदीच्या किमती आणखी वाढू शकतात असे तज्ज्ञांचे मत आहे.

Updated On: Dec 27, 2025 | 02:19 PM
चांदीचा दर पाहून व्हाल अवाक् (फोटो सौजन्य - iStock)

शुक्रवारीही चांदीच्या किमतीत वाढ होत राहिली. आठवड्याच्या शेवटच्या दिवशीही तिने एक नवीन विक्रम गाठला. एमसीएक्सवर त्याची किंमत ₹१७,००० पेक्षा जास्त वाढली. ट्रेडिंग दरम्यान ती ₹२,४२,००० प्रति किलोवर पोहोचली आणि शेवटी ₹२,४०,९३५ वर बंद झाली. COMEX वर त्याची किंमत $७९.७० प्रति औंस या नवीन विक्रमी उच्चांकावर पोहोचली.

यासह, चांदी जगातील दुसरी सर्वात मौल्यवान मालमत्ता बनण्याच्या मार्गावर आहे. तिचे बाजार भांडवल $४.४ ट्रिलियन पर्यंत पोहोचले आहे आणि ती Nvidia च्या मूल्याला मागे टाकण्यापासून फक्त ४.५% दूर आहे. जर ती Nvidia ला मागे टाकली तर ती सोन्यानंतर जगातील दुसरी सर्वात मोठी मालमत्ता बनेल. शुक्रवारीच्या बंद किमतीला, Nvidia चे बाजार भांडवल $४.६३८ ट्रिलियन होते, ज्यामुळे ती जगातील सर्वात मौल्यवान कंपनी बनली.

Silver Price: चांदीने तोडले सर्व विक्रम! 2025 मध्ये दर 2 लाखांच्या उंबरठ्यावर

मागणी का वाढत आहे?

चांदीची किंमत ५२ आठवड्यांच्या नीचांकी $२७.५४५ प्रति औंसवरून जवळजवळ १९०% वाढली आहे. तज्ज्ञांचा अंदाज आहे की अल्प ते मध्यम कालावधीत चांदीच्या किमती प्रति औंस $१०० पर्यंत पोहोचू शकतात. सुरक्षित-निवासस्थानांची वाढती मागणी, औद्योगिक वापरात वाढ आणि सतत पुरवठा टंचाई यामुळे चांदीच्या किमतीत वाढ झाली आहे. सॉलिड-स्टेट बॅटरीची मागणी, ज्यामध्ये चांदी हा एक प्रमुख कच्चा माल आहे, त्याची मागणी देखील वाढत आहे. या बॅटरी फक्त १० मिनिटांत सेल फोन पूर्णपणे चार्ज करू शकतात.

तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की जागतिक चांदीचे उत्पादन सध्या सुमारे ८५० दशलक्ष औंस आहे, तर मागणी अंदाजे १.१६ अब्ज औंस आहे. सॉलिड-स्टेट बॅटरी व्यतिरिक्त, इलेक्ट्रिक वाहने आणि सौर ऊर्जेमध्येही चांदीची मागणी वाढत आहे. अमेरिका आणि व्हेनेझुएला यांच्यातील तणावामुळे चांदीसाठी पारंपारिक कॅरिबियन शिपिंग मार्ग विस्कळीत झाला आहे, ज्यामुळे जगातील सर्वात मोठा पुरवठादार पेरूकडून चांदीच्या निर्यातीवर परिणाम झाला आहे. परिणामी, येत्या काळात चांदीच्या किमती आणखी वाढण्याची अपेक्षा आहे.

२०२६ मध्ये किंमत आणखी वाढेल का?

कमोडिटी तज्ज्ञांचा असा विश्वास आहे की चांदीचा वाढीचा कल अजून संपलेला नाही. व्हेंचुराचे कमोडिटीज आणि सीआरएम प्रमुख एन.एस. रामास्वामी यांच्या मते, येत्या काही वर्षांत चांदीमध्ये १८% पर्यंत वाढ होऊ शकते. औद्योगिक मागणी, मर्यादित पुरवठा आणि जागतिक आर्थिक परिस्थिती त्याच्या किमतींना आधार देत आहेत.

चांदीने गाठला सर्वकालीन उच्चांक! या वर्षी सोने आणि चांदीच्या किमती २८ टक्क्याने वाढल्या

सोने विरुद्ध चांदी: कोणती गुंतवणूक चांगली?

रामास्वामींचा असा विश्वास आहे की सोने आणि चांदी वेगवेगळ्या दृष्टिकोनातून पाहिली पाहिजे – व्यापाऱ्याचा दृष्टिकोन आणि गुंतवणूकदाराचा दृष्टिकोन. दोघांपैकी निवड करणे तुमच्या जोखीम सहनशीलतेवर अवलंबून असते. त्यांनी स्पष्ट केले की सोन्यात गुंतवणूक करणे म्हणजे अधिक स्थिरता आणि मालमत्तेचे संरक्षण, कारण सोने हा एक सुरक्षित पैज मानला जातो.
दुसरीकडे, चांदीमध्ये वाढीची क्षमता जास्त असते परंतु ती अधिक अस्थिर देखील असते, ज्यामुळे व्यापाऱ्यांना ती पसंतीची गुंतवणूक वाटते. चांदीच्या किमती अनेकदा वेगाने चढ-उतार होतात, तर सोने हळूहळू आणि स्थिरपणे वाढते. म्हणून, दोघांचे मिश्रण ठेवणे श्रेयस्कर मानले जाते. योग्य निवड तुमच्या गुंतवणूक क्षितिजावर, जोखीम सहनशीलतेवर आणि आर्थिक उद्दिष्टांवर अवलंबून असते. रामास्वामी असेही म्हणाले की गेल्या १० वर्षांपासून सोने तेजीत आहे, तर चांदी सुमारे साडेपाच वर्षांपासून तेजीत आहे आणि अजूनही बराच पल्ला गाठायचा आहे.

Published On: Dec 27, 2025 | 02:19 PM

