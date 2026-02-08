Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

Silver Purity Test: चांदीच्या दरवाढीमुळे बनावट वस्तूंचा वाढतोय धोका; घरी कशी तपासायची खरी चांदी जाणून घ्या एका क्लिकवर 

अलिकडच्या आठवड्यात चांदीच्या किमतीत मोठी वाढ झाली आहे. चांदीच्या किमती प्रति किलोग्रॅम ३ लाखांच्या जवळपास गेल्या आहेत. या तीव्र वाढीनंतर, तज्ज्ञांनी खरेदीदारांना सावधगिरी बाळगण्याचा सल्ला दिला आहे. सविस्तर जाणून घ्या.

Updated On: Feb 08, 2026 | 10:12 AM
Silver Purity Test: चांदीच्या दरवाढीमुळे बनावट वस्तूंचा वाढतोय धोका; घरी कशी तपासायची खरी चांदी जाणून घ्या एका क्लिकवर 

Silver Purity Test: चांदीच्या दरवाढीमुळे बनावट वस्तूंचा वाढतोय धोका; घरी कशी तपासायची खरी चांदी जाणून घ्या एका क्लिकवर (फोटो-सोशल मिडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • चांदीच्या किमतीत झाली मोठी वाढ
  • चांदी प्रति किलो ग्रॅम २,८५,००० रुपये
  • बनावट चांदीपासून कसे वाचाल?
 

Silver Purity Test: अलिकडच्या आठवड्यात चांदीच्या किमतीत मोठी वाढ झाली आहे. किमती प्रति ग्रॅम सुमारे ३०० आणि प्रति किलोग्रॅम जवळजवळ ३ लाखांच्या जवळपास गेल्या आहेत. या तीव्र वाढीनंतर, तज्ज्ञांनी खरेदीदारांना सावधगिरी बाळगण्याचा सल्ला दिला आहे, कारण बनावट किंवा भेसळयुक्त चांदी, मग ती दागिने, नाणी किंवा घरगुती भांडी असो, बाजारात अधिक प्रमाणात आढळू शकते. फसवणूक होऊ नये म्हणून, ग्राहक काही सोप्या पद्धती वापरून घरी चांदीची सत्यता तपासू शकतात. या पद्धती सामान्यतः ज्वेलर्स प्राथमिक चाचणी म्हणून वापरतात आणि त्यासाठी कोणत्याही विशेष उपकरणांची आवश्यकता नसते.

Todays Gold-Silver Price: पुन्हा वाढले सोन्याचे भाव, चांदीही वधारली! तुमच्या शहरातील दर जाणून घ्या सविस्तर

घरी चांदी कशी तपासायची?

चुंबक चाचणी – खरी चांदी चुंबकाला चिकटत नाही. जर चुंबक चांदीला चिकटला तर ती असत्य असण्याची शक्यता जवळजवळ निश्चित आहे. तथापि, काही बनावट धातू देखील चुंबकीय नसू शकतात, म्हणून ही फक्त एक प्राथमिक चाचणी विचारात घ्या.

बर्फ चाचणी – चांदी ही उष्णतेची चांगली वाहक आहे. चांदीच्या तुकड्‌यावर बर्फ ठेवा. जर बर्फ लगेच वितळला तर चांदी खरी असण्याची शक्यता आहे. जर बर्फ हळूहळू वितळत असेल तर चांदी कदाचित अशुद्ध असेल.

वास चाचणी – अस्सल चांदीला विशिष्ट वास नसतो. अस्सल चांदी हलके चोळून वास घ्यावा, जर वास सामान्य असेल तर ते ठीक आहे, परंतु जर तीव्र तांब्यासारखा किंवा धातूचा वास येत असेल तर ती भेसळयुक्त असू शकते.

कापड चाचणी – स्वच्छ पांढऱ्या कापडाने चांदी हलके घासून घ्या. अस्सल चांदीवर फिकट काळे किंवा राखाडी रंगाचे डाग येऊ शकतात, जे ऑक्सिडेशनमुळे होतात. जर कोणतेही डाग दिसत नसतील तर चांदी प्लेटेड किंवा मिश्रधातूची असू शकते.

Rupee Dollar Exchange Rate: भारत-अमेरिका करारानंतर रुपयाला मिळाली संजीवनी! परदेशी गुंतवणूकदारांकडे बाजाराचे लक्ष

पाणी चाचणी – चांदी जड असते. ग्लास पाण्यात ठेवल्यास, अस्सल चांदी लवकर बुडते. बनावट किंवा हलके धातू हळूहळू बुडतात.

ध्वनी चाचणी – चांदीला कठीण पृष्ठभागावर किवा इतर धातूवर हलके दाबा, अस्सल चांदी स्पष्ट, घंटासारखा आवाज निर्माण करते, तर बनावट चांदी जड, कठोर आवाज निर्माण करते.

जेव्हा किमती चढ-उतार होतात तेव्हा घाईघाईने घेतलेले निर्णय चुकीचे असू शकतात्त. म्हणून, एकाच चाचणीवर अवलंबून राहू नका, त्याऐवजी, अनेक पद्धती वापरून तुमच्या चांदीची चाचणी करा.

Web Title: How to protect yourself from counterfeit silver

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 08, 2026 | 10:12 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Today Gold-Silver Price: सोनं-चांदीच्या किमतींची घसरण; जाणून घ्या तुमच्या शहरातील आजचे दर 
1

Today Gold-Silver Price: सोनं-चांदीच्या किमतींची घसरण; जाणून घ्या तुमच्या शहरातील आजचे दर 

 Today Gold-Silver Price: सोनं आणि चांदीच्या किमती कोसळल्या! जाणून घ्या तुमच्या शहरातील दर
2

 Today Gold-Silver Price: सोनं आणि चांदीच्या किमती कोसळल्या! जाणून घ्या तुमच्या शहरातील दर

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Silver Purity Test: चांदीच्या दरवाढीमुळे बनावट वस्तूंचा वाढतोय धोका; घरी कशी तपासायची खरी चांदी जाणून घ्या एका क्लिकवर 

Silver Purity Test: चांदीच्या दरवाढीमुळे बनावट वस्तूंचा वाढतोय धोका; घरी कशी तपासायची खरी चांदी जाणून घ्या एका क्लिकवर 

Feb 08, 2026 | 10:12 AM
समारंभाची खरी व्याख्या! डोळे दिपवणारा हा उत्सव, नालासोपाराच्या सेंट एलिझाबेथ इंग्लिश हायस्कूलमधील

समारंभाची खरी व्याख्या! डोळे दिपवणारा हा उत्सव, नालासोपाराच्या सेंट एलिझाबेथ इंग्लिश हायस्कूलमधील

Feb 08, 2026 | 10:12 AM
Propose Day 2026: कधी मैत्री, कधी भांडण, तर कधी अबोला…! मनापासून प्रेम व्यक्त करण्यासाठी जोडीदाराला पाठवा मराठमोळ्या शुभेच्छा

Propose Day 2026: कधी मैत्री, कधी भांडण, तर कधी अबोला…! मनापासून प्रेम व्यक्त करण्यासाठी जोडीदाराला पाठवा मराठमोळ्या शुभेच्छा

Feb 08, 2026 | 10:11 AM
Zodiac Sign: रवी योग आणि सर्वार्थ सिद्धी योगामुळे या राशीच्या लोकांना मिळेल अपेक्षित यश

Zodiac Sign: रवी योग आणि सर्वार्थ सिद्धी योगामुळे या राशीच्या लोकांना मिळेल अपेक्षित यश

Feb 08, 2026 | 10:00 AM
लग्नाचे आमिष दाखवून अल्पवयीन मुलीवर वारंवार अत्याचार; पीडिता साडेतीन महिन्यांची गर्भवती राहिली अन्…

लग्नाचे आमिष दाखवून अल्पवयीन मुलीवर वारंवार अत्याचार; पीडिता साडेतीन महिन्यांची गर्भवती राहिली अन्…

Feb 08, 2026 | 10:00 AM
आश्चर्यच! जीव वाचवण्यासाठी जंगलाचा राजा पळाला आणि थेट झाडावरच जाऊन बसला… पाहून सर्वांनाच बसला धक्का; Video Viral

आश्चर्यच! जीव वाचवण्यासाठी जंगलाचा राजा पळाला आणि थेट झाडावरच जाऊन बसला… पाहून सर्वांनाच बसला धक्का; Video Viral

Feb 08, 2026 | 10:00 AM
Uttarpradesh Crime: प्रियकराचा दुसरीकडे लग्न ठरलं; प्रेयसीने संतापून थेट अॅसिड फेकलं; न्यायालयाने सुनावली आजन्म कैद

Uttarpradesh Crime: प्रियकराचा दुसरीकडे लग्न ठरलं; प्रेयसीने संतापून थेट अॅसिड फेकलं; न्यायालयाने सुनावली आजन्म कैद

Feb 08, 2026 | 09:57 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar : अहिल्यानगरच्या विकासांसाठी विखे-जगताप जोडीचा नवा संकल्प

Ahilyanagar : अहिल्यानगरच्या विकासांसाठी विखे-जगताप जोडीचा नवा संकल्प

Feb 07, 2026 | 01:58 PM
Virar ; नायगाव १ हजार कोटींच्या कथित जमीन घोटाळ्यावर पोलिसांचे म्हणणे काय?

Virar ; नायगाव १ हजार कोटींच्या कथित जमीन घोटाळ्यावर पोलिसांचे म्हणणे काय?

Feb 07, 2026 | 01:53 PM
विमान अपघातावरील संशय ते राष्ट्रवादीचे विलीनीकरण, सुजय विखे पाटलांनी मांडली रोख ठोक भूमिका

विमान अपघातावरील संशय ते राष्ट्रवादीचे विलीनीकरण, सुजय विखे पाटलांनी मांडली रोख ठोक भूमिका

Feb 07, 2026 | 01:49 PM
Ratnagiri : सकाळच्या सत्रात मतदारांचा अल्प प्रतिसाद

Ratnagiri : सकाळच्या सत्रात मतदारांचा अल्प प्रतिसाद

Feb 07, 2026 | 01:45 PM
Ratnagiri : भाजप नेते प्रशांत यादव यांचे मतदान करण्याचे आवाहन

Ratnagiri : भाजप नेते प्रशांत यादव यांचे मतदान करण्याचे आवाहन

Feb 07, 2026 | 01:42 PM
पाली भाषा भवनाचा निधी कुठे वळवला जातोय? मुंबई विद्यापीठाची भूमिका काय?

पाली भाषा भवनाचा निधी कुठे वळवला जातोय? मुंबई विद्यापीठाची भूमिका काय?

Feb 06, 2026 | 07:29 PM
Navi Mumbai | दहावी-बारावी परीक्षार्थ्यांसाठी ठाणे वाहतूक पोलिसांचे ‘रायडर्स’ सज्ज

Navi Mumbai | दहावी-बारावी परीक्षार्थ्यांसाठी ठाणे वाहतूक पोलिसांचे ‘रायडर्स’ सज्ज

Feb 06, 2026 | 07:11 PM