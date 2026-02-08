Silver Purity Test: चांदीच्या दरवाढीमुळे बनावट वस्तूंचा वाढतोय धोका; घरी कशी तपासायची खरी चांदी जाणून घ्या एका क्लिकवर 

Silver Purity Test: अलिकडच्या आठवड्यात चांदीच्या किमतीत मोठी वाढ झाली आहे. किमती प्रति ग्रॅम सुमारे ३०० आणि प्रति किलोग्रॅम जवळजवळ ३ लाखांच्या जवळपास गेल्या आहेत. या तीव्र वाढीनंतर, तज्ज्ञांनी खरेदीदारांना सावधगिरी बाळगण्याचा सल्ला दिला आहे, कारण बनावट किंवा भेसळयुक्त चांदी, मग ती दागिने, नाणी किंवा घरगुती भांडी असो, बाजारात अधिक प्रमाणात आढळू शकते. फसवणूक होऊ नये म्हणून, ग्राहक काही सोप्या पद्धती वापरून घरी चांदीची सत्यता तपासू शकतात. या पद्धती सामान्यतः ज्वेलर्स प्राथमिक चाचणी म्हणून वापरतात आणि त्यासाठी कोणत्याही विशेष उपकरणांची आवश्यकता नसते.
घरी चांदी कशी तपासायची?
चुंबक चाचणी – खरी चांदी चुंबकाला चिकटत नाही. जर चुंबक चांदीला चिकटला तर ती असत्य असण्याची शक्यता जवळजवळ निश्चित आहे. तथापि, काही बनावट धातू देखील चुंबकीय नसू शकतात, म्हणून ही फक्त एक प्राथमिक चाचणी विचारात घ्या.
बर्फ चाचणी – चांदी ही उष्णतेची चांगली वाहक आहे. चांदीच्या तुकड्यावर बर्फ ठेवा. जर बर्फ लगेच वितळला तर चांदी खरी असण्याची शक्यता आहे. जर बर्फ हळूहळू वितळत असेल तर चांदी कदाचित अशुद्ध असेल.
वास चाचणी – अस्सल चांदीला विशिष्ट वास नसतो. अस्सल चांदी हलके चोळून वास घ्यावा, जर वास सामान्य असेल तर ते ठीक आहे, परंतु जर तीव्र तांब्यासारखा किंवा धातूचा वास येत असेल तर ती भेसळयुक्त असू शकते.
कापड चाचणी – स्वच्छ पांढऱ्या कापडाने चांदी हलके घासून घ्या. अस्सल चांदीवर फिकट काळे किंवा राखाडी रंगाचे डाग येऊ शकतात, जे ऑक्सिडेशनमुळे होतात. जर कोणतेही डाग दिसत नसतील तर चांदी प्लेटेड किंवा मिश्रधातूची असू शकते.
पाणी चाचणी – चांदी जड असते. ग्लास पाण्यात ठेवल्यास, अस्सल चांदी लवकर बुडते. बनावट किंवा हलके धातू हळूहळू बुडतात.
ध्वनी चाचणी – चांदीला कठीण पृष्ठभागावर किवा इतर धातूवर हलके दाबा, अस्सल चांदी स्पष्ट, घंटासारखा आवाज निर्माण करते, तर बनावट चांदी जड, कठोर आवाज निर्माण करते.
जेव्हा किमती चढ-उतार होतात तेव्हा घाईघाईने घेतलेले निर्णय चुकीचे असू शकतात्त. म्हणून, एकाच चाचणीवर अवलंबून राहू नका, त्याऐवजी, अनेक पद्धती वापरून तुमच्या चांदीची चाचणी करा.