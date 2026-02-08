AFG vs NZ : न्यूझीलंड – अफगाणिस्तान आमनेसामने! राशिद खानने नाणेफेक जिंकले, करणार फलंदाजी

Afghanistan vs New Zealand : टी२० विश्वचषक २०२६ चा चौथा सामना आज चेन्नईतील चेपॉक स्टेडियमवर न्यूझीलंड आणि अफगाणिस्तान यांच्यात खेळला जाणार आहे. या स्पर्धेत दोन्ही संघांमधील ही पहिलीच भेट आहे आणि ती चुरशीची स्पर्धा असू शकते. मिशेल सँटनरच्या नेतृत्वाखालील किवी संघ रविवारी अफगाणिस्तानला कमी लेखण्याची चूक करणार नाही, कारण ते अपसेट करण्यात पटाईत आहेत. न्यूझीलंड आणि अफगाणिस्तानने फक्त दोन टी२० सामने खेळले आहेत, प्रत्येकी एकदा जिंकले आहेत. २०२४ च्या टी२० विश्वचषकात अफगाणिस्तानने न्यूझीलंडचा ८४ धावांनी पराभव केला.
न्यूझीलंड आणि अफगाणिस्तान यांच्यामध्ये नाणेफेक पार पडले, तर या सामन्यामध्ये अफगाणिस्तानचा कर्णधार राशिद खान याने नाणेफेक जिंकून पहिले फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. टी२० विश्वचषकापूर्वी, सर्वात लहान स्वरूपात न्यूझीलंडची कामगिरी अपेक्षेनुसार नव्हती. भारताविरुद्धच्या पाच सामन्यांच्या मालिकेत सँटनरच्या संघाला १-४ असा पराभव पत्करावा लागला. दरम्यान, रशीद खानच्या नेतृत्वाखालील अफगाणिस्तान संघाने गेल्या महिन्यात तीन सामन्यांच्या टी२० मालिकेत वेस्ट इंडिजचा व्हाईटवॉश केला.
T20 World Cup 2026 च्या दुसऱ्या दिनी रंगणार 3 महामुकाबले! हे सहा संघ भिडणार एकमेकांशी, वाचा सविस्तर
न्यूझीलॅंडचा संघ मागील 2 महिन्यापासून भारत दौऱ्यावर आहे. न्यूझीलॅंडच्या संघाने एकदिवसीय मालिका जिंकली होती, पण टी20 मालिकेमध्ये भारताच्या संघाने न्यूझीलॅंडच्या संघाचा 4-1 असा पराभव केला होता.
🚨 TOSS ALERT! 🚨 The skipper @rashidkhan_19 won the toss and decided that Afghanistan will bat first in their opening #T20WorldCup match against New Zealand. 👍#AfghanAtalan | #AFGvNZ | #GloriousNationVictoriousTeam pic.twitter.com/7X2S8JTEKI — Afghanistan Cricket Board (@ACBofficials) February 8, 2026
न्यूझीलॅंड प्लेइंग XI: फिन एलन, टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), रचिन रवींद्र, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चैपमैन, डेरिल मिचेल, मिचेल सेंटनर (कर्णधार), जेम्स नीशम, मैट हेनरी, लॉकी फर्ग्यूसन, जैकब डफी.
अफगानिस्तान प्लेइंग XI: रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर), इब्राहिम ज़द्रान, सेदिकुल्लाह अटल, दरविश रसूली, अजमतुल्लाह उमरजई, गुलबदीन नायब, मोहम्मद नबी, राशिद खान (कर्णधार), फजलहक फारूकी, मुजीब उर रहमान, जियउर रहमान शरीफी