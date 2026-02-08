Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Maval News : मावळ तालुक्यात ७७.२५ टक्के विक्रमी मतदान; झेडपी–पंचायत समिती निवडणुकीत राजकारण शिगेला

पुणे जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीसाठी मतदान प्रक्रिया पार पडत आहे. मावळ तालुक्यात रात्री उशिरापर्यंत अंतिम आकडेवारी संकलनाचे काम सुरू होते.

Updated On: Feb 08, 2026 | 10:44 AM
Voting in full swing in Maval taluka for Pune Zilla Parishad and Panchayat Samiti elections

पुणे जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीसाठी मावळ तालुक्यात मतदान उत्साहात पार पडले (फोटो - टीम नवराष्ट्र)

  • जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीसाठी मतदान पार
  • रात्री उशिरापर्यंत अंतिम आकडेवारी संकलनाचे काम
  • राजकारणाचा उत्साह पोहचला शिगेला
Maval Political news : वडगाव मावळ : सतिश गाडे : मावळ तालुक्यात जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीसाठी मंगळवार, दिनांक ७ फेब्रुवारी २०२६ रोजी मतदान प्रक्रिया शांततेत व उत्साहात पार पडली. (Political News) सकाळी ७:३० वाजता मतदानास सुरुवात झाली असून सायंकाळी ५:३० वाजेपर्यंत एकूण ७७.२५ टक्के मतदान झाल्याची नोंद प्रशासनाच्या वतीने करण्यात आली. रात्री उशिरापर्यंत अंतिम आकडेवारी संकलनाचे काम सुरू होते. या निवडणुकीदरम्यान मतदारांना मतदान केंद्रांपर्यंत आणण्यासाठी विविध राजकीय पक्षांची चांगलीच कसरत पाहायला मिळाली. ग्रामीण भागात सकाळपासूनच मतदान केंद्रांवर मतदारांच्या रांगा लागल्या होत्या. या निवडणुकीची मतमोजणी सोमवार, दिनांक ९ फेब्रुवारी २०२६ रोजी सकाळी १० वाजता होणार आहे. (Pune News)

एकूण मतदार व मतदानाचा तपशील
मावळ तालुक्यातील एकूण मतदारसंख्या २,००,३१६ इतकी असून त्यामध्ये

  • पुरुष मतदार: १,०२,०८२
  • महिला मतदार: ९८,२२६
  • इतर: ८

सायंकाळी ५:३० वाजेपर्यंत—
  • ७९,७९३ पुरुष,
  • ७४,९४५ महिला,
  • २ इतर,
    अशा एकूण १,५४,७४० मतदारांनी आपला मतदानाचा हक्क बजावला.
जिल्हा परिषद मतदारसंघनिहाय मतदान टक्केवारी

मावळ तालुक्यातील जिल्हा परिषद मतदारसंघांमध्ये मतदानाचे प्रमाण लक्षणीय राहिले.

  • इंदुरी (३०) – ८०.५४%
  • सोमाटणे (३३) – ७८.३२%
  • खडकाळे (३१) – ७८.३२%
  • कुसगाव बु. (३२) – ७६.२९%
  • टाकवे बु. (२९) – ७५.३२%
    पंचायत समिती गणनिहाय मतदान
    पंचायत समिती मावळ अंतर्गत काही गणांमध्ये ८० टक्क्यांहून अधिक मतदानाची नोंद झाली.
  • वडेश्वर (५९) – ८२.०९%
  • चांदखेड (६६) – ८०.९७%
  • काळे (६४) – ८०.३०%
  • टाकवे बुद्रुक (५७) – ७९.३५%
तर नाणे, सोमाटणे, कुसगाव बुद्रुक, खडकाळे या गणांमध्येही ७० ते ७५ टक्क्यांदरम्यान मतदान झाले.

प्रशासनाचा चोख बंदोबस्त

पुणे ग्रामीण पोलीस अधीक्षक संदीपसिंह गिल यांच्या मार्गदर्शनाखाली लोणावळा उपविभागाचे उपविभागीय पोलीस अधिकारी गजानन टोम्पे, वडगाव पोलीस निरीक्षक अभिजित देशमुख तसेच कामशेत पोलीस निरीक्षक शंकर पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली संपूर्ण तालुक्यात चोख पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. त्यामुळे कुठेही अनुचित प्रकार घडला नाही. मतदान केंद्रांवर मूलभूत सुविधा, सुरक्षा व्यवस्था व मार्गदर्शनासाठी कर्मचारी तैनात होते.

मिनी विधानसभा ठरलेल्या निवडणुकीत प्रतिष्ठेची लढत

मिनी विधानसभा म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीत मावळ तालुक्यात राजकीय वातावरण चांगलेच तापले होते. आमदार सुनील शेळके तसेच माजी राज्यमंत्री बाळा भेगडे यांनी या निवडणुकीत एकमेकांवर जोरदार टीकास्त्र सोडल्याने आजी-माजी आमदारांची प्रतिष्ठा पणाला लागल्याचे चित्र दिसून आले. या निवडणुकीत प्रमुख राजकीय पक्षांनी संपूर्ण ताकद पणाला लावली होती. अनेक ठिकाणी थेट दोन पक्षांत लढत रंगली, तर काही मतदारसंघांमध्ये चौरंगी लढतीचे चित्र पाहायला मिळाले. राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि भाजप आमने-सामने उभे ठाकल्याने भाजप आपला गड राखणार की राष्ट्रवादी काँग्रेस विजय खेचून आणणार, याबाबत तालुक्यात उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे.

लोकशाहीसाठी सकारात्मक संकेत

मावळ तालुक्यात झालेल्या ७७.२५ टक्के मतदानाने लोकशाही प्रक्रियेवरील नागरिकांचा विश्वास अधोरेखित केला आहे. विशेषतः महिला व तरुण मतदारांचा सहभाग उल्लेखनीय ठरला असून आता सर्वांचे लक्ष उद्या होणाऱ्या मतमोजणी व निकालांकडे लागले आहे.

