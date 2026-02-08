Maval News : मावळ तालुक्यात ७७.२५ टक्के विक्रमी मतदान; झेडपी–पंचायत समिती निवडणुकीत राजकारण शिगेला

एकूण मतदार व मतदानाचा तपशील
मावळ तालुक्यातील एकूण मतदारसंख्या २,००,३१६ इतकी असून त्यामध्ये
जिल्हा परिषद मतदारसंघनिहाय मतदान टक्केवारी
मावळ तालुक्यातील जिल्हा परिषद मतदारसंघांमध्ये मतदानाचे प्रमाण लक्षणीय राहिले.
प्रशासनाचा चोख बंदोबस्त
पुणे ग्रामीण पोलीस अधीक्षक संदीपसिंह गिल यांच्या मार्गदर्शनाखाली लोणावळा उपविभागाचे उपविभागीय पोलीस अधिकारी गजानन टोम्पे, वडगाव पोलीस निरीक्षक अभिजित देशमुख तसेच कामशेत पोलीस निरीक्षक शंकर पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली संपूर्ण तालुक्यात चोख पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. त्यामुळे कुठेही अनुचित प्रकार घडला नाही. मतदान केंद्रांवर मूलभूत सुविधा, सुरक्षा व्यवस्था व मार्गदर्शनासाठी कर्मचारी तैनात होते.
मिनी विधानसभा ठरलेल्या निवडणुकीत प्रतिष्ठेची लढत
मिनी विधानसभा म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीत मावळ तालुक्यात राजकीय वातावरण चांगलेच तापले होते. आमदार सुनील शेळके तसेच माजी राज्यमंत्री बाळा भेगडे यांनी या निवडणुकीत एकमेकांवर जोरदार टीकास्त्र सोडल्याने आजी-माजी आमदारांची प्रतिष्ठा पणाला लागल्याचे चित्र दिसून आले. या निवडणुकीत प्रमुख राजकीय पक्षांनी संपूर्ण ताकद पणाला लावली होती. अनेक ठिकाणी थेट दोन पक्षांत लढत रंगली, तर काही मतदारसंघांमध्ये चौरंगी लढतीचे चित्र पाहायला मिळाले. राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि भाजप आमने-सामने उभे ठाकल्याने भाजप आपला गड राखणार की राष्ट्रवादी काँग्रेस विजय खेचून आणणार, याबाबत तालुक्यात उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे.
लोकशाहीसाठी सकारात्मक संकेत
मावळ तालुक्यात झालेल्या ७७.२५ टक्के मतदानाने लोकशाही प्रक्रियेवरील नागरिकांचा विश्वास अधोरेखित केला आहे. विशेषतः महिला व तरुण मतदारांचा सहभाग उल्लेखनीय ठरला असून आता सर्वांचे लक्ष उद्या होणाऱ्या मतमोजणी व निकालांकडे लागले आहे.