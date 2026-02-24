Sonata: जिद्द, आत्मविश्वास आणि महत्त्वाकांक्षा! सोनाटाचा ‘Watch Out For Us’ कॅम्पेन चर्चेत

Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
सोनाटाचे ‘वॉच आउट फॉर अस’ कॅम्पेन तरुणांच्या जिद्द, आत्मविश्वास आणि महत्त्वाकांक्षांचा प्रभावी संदेश देते. Sonata ब्रँडने या फिल्ममधून ‘स्टाईल म्हणजे ओळख’ हा विचार मांडला आहे.

Updated On: Feb 24, 2026 | 05:53 PM
फोटो सौजन्य - Social Media

सोनाटाचे ‘वॉच आउट फॉर अस’ हे नवे ब्रँड कॅम्पेन आजच्या तरुण पिढीच्या जिद्दीचा, आत्मविश्वासाचा आणि महत्त्वाकांक्षांच्या प्रवासाचा प्रभावी आविष्कार ठरले आहे. Sonata या ब्रँडने आपल्या नव्या फिल्ममधून एक स्पष्ट संदेश दिला आहे. माणूस कुठून आला हे महत्त्वाचे नसते, तर तो पुढे किती मोठी झेप घेऊ शकतो, यावर त्याची ओळख ठरते.

 Share Market update: शेअर बाजारात तेजी; बँक-ऑटो शेअर्स चमकले

ही ब्रँड फिल्म आजच्या ‘यंग इंडिया’ची मानसिकता हुबेहूब पकडते. कोणत्याही अडचणींना न जुमानता पुढे जाण्याची तयारी, स्वतःच्या कष्टांवर उभं राहण्याची जिद्द आणि स्वतःच्या अटींवर यशाची व्याख्या करण्याची वृत्ती या सर्व गोष्टी या कॅम्पेनमध्ये ठळकपणे दिसतात. आजची पिढी फक्त फॅशनकडे पाहत नाही, तर ‘स्टाईल’ला स्वतःच्या ओळखीचा भाग मानते. त्यांच्यासाठी स्टाईल म्हणजे आत्मविश्वास, प्रगती आणि स्वतःला व्यक्त करण्याची पद्धत आहे.

‘वॉच आउट फॉर अस’ हे कॅम्पेन म्हणजे सोनाटासाठी एक नवा टप्पा आहे. हा केवळ जाहिरात नसून, नव्या भारताच्या बदलत्या विचारसरणीशी जोडलेला एक भावनिक आणि प्रेरणादायी प्रवास आहे. ही पिढी कोणत्याही मान्यतेची वाट पाहत नाही, तर स्वतःचा मार्ग स्वतः तयार करते. त्यांच्या यशाचे मोजमाप इतरांच्या कौतुकावर नाही, तर त्यांनी गाठलेल्या टप्प्यांवर आधारित असते. सोनाटा या प्रवासात त्यांच्या सोबत राहणारा विश्वासार्ह साथीदार म्हणून स्वतःला सादर करतो.

या फिल्ममध्ये तीन तरुणांची कथा रॅपच्या ऊर्जादायी ठेक्यावर मांडण्यात आली आहे. कष्ट, संघर्ष आणि स्वप्नांच्या दिशेने धावणारी ही कथा प्रेक्षकांना भावनिक आणि प्रेरणादायी अनुभव देते. ही फिल्म केवळ उत्पादनाची जाहिरात करत नाही, तर एका संपूर्ण पिढीचा आत्मविश्वास आणि ऊर्जा साजरी करते.

Titan Company च्या ॲनालॉग वॉचेस विभागाच्या चीफ मार्केटिंग ऑफिसर रंजनी कृष्णस्वामी यांनी सांगितले की, गेल्या काही काळात सोनाटाने नव्या पिढीच्या अपेक्षांनुसार स्वतःमध्ये बदल केले आहेत. ही पिढी अधिक आत्मविश्वासू, महत्त्वाकांक्षी आणि स्वतंत्र विचारांची आहे. त्यामुळे ब्रँडची रणनीती सुसंगतता, सुलभता आणि आकांक्षा यावर आधारित ठेवण्यात आली आहे.

Anil Ambani News: अनिल अंबानींच्या अडचणीत वाढ; मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती उठवली


या कॅम्पेनद्वारे सोनाटा हा केवळ घड्याळाचा ब्रँड राहिलेला नाही, तर तो आजच्या तरुणांच्या प्रगतीचा आणि स्वप्नांच्या प्रवासाचा एक प्रतीक बनला आहे. बदलत्या काळात, बदलत्या विचारसरणीशी जुळवून घेत, तरुणांच्या जीवनशैलीला समजून घेणारा आणि त्यांना प्रेरणा देणारा असा ब्रँड म्हणून सोनाटा स्वतःची नवी ओळख निर्माण करत आहे.

Published On: Feb 24, 2026 | 05:50 PM

