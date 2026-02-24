Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

Dharashiv News : धाराशिवमध्ये १०८ रुग्णवाहिका सेवेचा बोजवारा; प्रतिसादातील विलंबामुळे रुग्णांच्या जीवितास धोका

गंभीर जखमी रुग्णासाठी १०८ वर संपर्क साधण्यात आला. मात्र बेंबळी ग्रामीण रुग्णालय अवघ्या ३ किमी अंतरावर असतानाही तेथून रुग्णवाहिका घटनास्थळी पोहोचण्यास सुमारे १ तास उशीर लागल्याची गंभीर बाब समोर आले आहे.

Updated On: Feb 24, 2026 | 05:20 PM
धाराशिवमध्ये १०८ रुग्णवाहिका सेवेचा बोजवारा; प्रतिसादातील विलंबामुळे रुग्णांच्या जीवितास धोका

धाराशिवमध्ये १०८ रुग्णवाहिका सेवेचा बोजवारा; प्रतिसादातील विलंबामुळे रुग्णांच्या जीवितास धोका

Follow Us:
Follow Us:

शीतलकुमार शिंदे । नवराष्ट्र : धाराशिव जिल्ह्यात आपत्कालीन आरोग्यसेवेसाठी कार्यरत असलेल्या १०८ क्रमांकाच्या रुग्णवाहिका अत्यवस्थ रुग्णांना वेळेत उपलब्ध होत नसल्याच्या गंभीर तक्रारी पुढे आल्या आहेत. अपघात, हृदयविकाराचा झटका, मेंदूविकार किंवा इतर जीवघेण्या परिस्थितीत “गोल्डन अवर”मध्ये उपचार मिळणे अत्यावश्यक असताना रुग्णवाहिका तासन्तास उशिरा पोहोचत असल्याने रुग्णांच्या जीविताशी प्रत्यक्ष खेळ होत असल्याची संतप्त भावना नागरिकांतून व्यक्त होत आहे.

सलग दोन घटनांनी प्रश्नचिन्ह

धाराशिव ते बेंबळी मार्गे उजनी (ता. औसा, जि. लातूर) या मार्गावरील आंबेवाडी चौरस्ता येथे शुक्रवारी २० फेब्रुवारी रोजी दुचाकी व महालिंगी (ता. धाराशिव) येथील कार यांच्यात अपघात झाला. गंभीर जखमी रुग्णासाठी १०८ वर संपर्क साधण्यात आला. मात्र बेंबळी ग्रामीण रुग्णालय अवघ्या ३ किमी अंतरावर असतानाही तेथून रुग्णवाहिका घटनास्थळी पोहोचण्यास सुमारे १ तास उशीर लागल्याची गंभीर बाब समोर आले आहे. या दरम्यान रुग्णाची प्रकृती बिघडत असल्याने नातेवाईकांनी खाजगी वाहनाने धाराशिव येथे रुग्णास हलविले.

नीरातील ब्रिटिशकालीन पूल पाडण्याचे आदेश, ग्रामस्थांचा संताप; ऐतिहासिक वारसा वाचविण्याची मागणी

देवळाली येथील अपघात

देवळाली येथे सोमवारी २३ फेब्रुवारी रोजी रात्री झालेल्या अपघातातही १०८ रुग्णवाहिका वेळेत न आल्याने या अपघातातील अत्यवस्थ रुग्णाला खाजगी वाहनाने रुग्णालयात दाखल करावे लागले. सलग दोन घटनांमुळे या आपत्कालीन सेवेच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.

असून अडचण, नसून खोळंबा

१०८ ही रुग्णवाहिका सेवा अपघातग्रस्त व अत्यवस्थ रुग्णांना तातडीने वैद्यकीय मदत देण्यासाठी सुरू करण्यात आली आहे. मात्र कॉल रिसिव्हिंगमध्ये विलंब रुग्णवाहिकेचे घटनास्थळी उशिरा पोहोचणे चालक व तांत्रिक कर्मचाऱ्यांची अनुपस्थिती किंवा हलगर्जीपणा, नियंत्रण कक्षातील समन्वयाचा अभाव या कारणांमुळे सेवेचा उद्देशच फोल ठरत असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे.

राज्यघटनेच्या कलम २१ नुसार प्रत्येक नागरिकाला जीवन व वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा हक्क आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने विविध निकालांमध्ये वेळेवर वैद्यकीय उपचार मिळणे हा जीवनाच्या हक्काचा अविभाज्य भाग असल्याचे स्पष्ट केले आहे. मात्र आपत्कालीन परिस्थितीत रुग्णवाहिका वेळेवर न येता विलंब होणे हे या मूलभूत हक्काचे उल्लंघन आहे. परिणामी रुग्णवाहिका सेवेकडून सातत्याने होणाऱ्या विलंबस कारणीभूत अधिकारी कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करावी अशी मागणी होत आहे.

१०८ सेवा ही रुग्णवाहिका सेवा शासनाच्या कराराअंतर्गत चालवली जाते. करारातील प्रतिसाद कालावधी (रिस्पॉन्स टाइम) पाळला गेला नाही, तर संबंधित संस्थेवर दंडात्मक कारवाई, दंड आकारणी किंवा करार रद्द करण्याची तरतूद असते. या प्रमाणे कारवाई करण्याची मागणी होत आहे.

दरम्यान, रुग्णवाहिका सेवांच्या मानामनिस त्रस्त नागरिकांची ओरड वाढली असून जिल्ह्यातील एकूण १०८ रुग्णवाहिकांची संख्या व त्यांची प्रत्यक्ष कार्यरत स्थिती प्रशासनाने जाहीर करावी. प्रतिसाद कालावधी (रिस्पॉन्स टाइम) सार्वजनिक करावा. जीपीएस ट्रॅकिंग प्रणाली कार्यरत आहे का, याची माहिती द्यावी. दोषी चालक/अधिकाऱ्यांवर निलंबन व फौजदारी कारवाई करावी. स्वतंत्र चौकशी समिती नेमून अहवाल जाहीर करावा. अशीही मागणी सुजाण नागरिकांतून होत आहे.

आपत्कालीन आरोग्यसेवा ही केवळ योजना नसून ती नागरिकांच्या जीविताशी थेट संबंधित व्यवस्था आहे. गोल्डन अवरमध्ये उपचार न मिळाल्यास जीवितहानी होण्याचा धोका वाढतो. त्यामुळे १०८ रुग्णवाहिका सेवेतील त्रुटी तातडीने दूर करून जबाबदारांवर कठोर कारवाई करावी, अन्यथा नागरिकांचा विश्वास पूर्णपणे ढासळण्याची भीती व्यक्त होत आहे.

विजय साळसकर उद्यान नागरिकांसाठी खुले! मॉर्निंग वॉकसाठी जागा आणि लहान मुलांसाठी खेळण्याची व्यवस्था

Web Title: Oversight of 108 ambulance service in dharashiv delay in response poses a risk to patients lives

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 24, 2026 | 05:20 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Dharashiv News : कुष्ठरोग नियंत्रणात राज्यात पहिला क्रमांक; धाराशिवची उल्लेखनीय कामगिरी
1

Dharashiv News : कुष्ठरोग नियंत्रणात राज्यात पहिला क्रमांक; धाराशिवची उल्लेखनीय कामगिरी

ग्रामपंचायत निवडणुकांचा बिगुल वाजला! धाराशिव तालुक्यातील ६५ ग्रामपंचायतींच्या प्रभाग रचनेसंदर्भात कारवाई सुरू
2

ग्रामपंचायत निवडणुकांचा बिगुल वाजला! धाराशिव तालुक्यातील ६५ ग्रामपंचायतींच्या प्रभाग रचनेसंदर्भात कारवाई सुरू

Dharashiv News: उच्च न्यायालयाचा आदेश, तरीही शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसा नाही; निधी वर्ग करण्यात विलंब का होतोय ?
3

Dharashiv News: उच्च न्यायालयाचा आदेश, तरीही शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसा नाही; निधी वर्ग करण्यात विलंब का होतोय ?

Dharashiv News : धाराशिवच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून निकृष्ट कामांचा धडाका, गैरप्रकारांच्या चौकशीची मागणी
4

Dharashiv News : धाराशिवच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून निकृष्ट कामांचा धडाका, गैरप्रकारांच्या चौकशीची मागणी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Sonata: जिद्द, आत्मविश्वास आणि महत्त्वाकांक्षा! सोनाटाचा ‘Watch Out For Us’ कॅम्पेन चर्चेत

Sonata: जिद्द, आत्मविश्वास आणि महत्त्वाकांक्षा! सोनाटाचा ‘Watch Out For Us’ कॅम्पेन चर्चेत

Feb 24, 2026 | 05:50 PM
Dharashiv News: सखी सेंटरमार्फत महिला व बालकांची १२५ प्रकरणे निकाली; ६८० बचत गटांना ३३ कोटींचा मिळाला आर्थिक आधार

Dharashiv News: सखी सेंटरमार्फत महिला व बालकांची १२५ प्रकरणे निकाली; ६८० बचत गटांना ३३ कोटींचा मिळाला आर्थिक आधार

Feb 24, 2026 | 05:48 PM
“हो, Sachin Tendulkar वर अन्याय…”, अखेर २२ वर्षांनंतर अंपायर Steve Bucknor यांनी मागितली माफी

“हो, Sachin Tendulkar वर अन्याय…”, अखेर २२ वर्षांनंतर अंपायर Steve Bucknor यांनी मागितली माफी

Feb 24, 2026 | 05:32 PM
‘The Kerala Story 2’ ची कथा बदलणार? सेंसर बोर्डने चित्रपटातील १७ सीन्स हटवलं, मिळाले ‘हे’ सर्टिफिकेट

‘The Kerala Story 2’ ची कथा बदलणार? सेंसर बोर्डने चित्रपटातील १७ सीन्स हटवलं, मिळाले ‘हे’ सर्टिफिकेट

Feb 24, 2026 | 05:30 PM
Dharashiv News : धाराशिवमध्ये १०८ रुग्णवाहिका सेवेचा बोजवारा; प्रतिसादातील विलंबामुळे रुग्णांच्या जीवितास धोका

Dharashiv News : धाराशिवमध्ये १०८ रुग्णवाहिका सेवेचा बोजवारा; प्रतिसादातील विलंबामुळे रुग्णांच्या जीवितास धोका

Feb 24, 2026 | 05:20 PM
GST कपातीचा मोठा परिणाम? जानेवारीत व्यावसायिक वाहन विक्री २७ टक्क्यांनी वाढली; ICRA च्या अहवालात काय?

GST कपातीचा मोठा परिणाम? जानेवारीत व्यावसायिक वाहन विक्री २७ टक्क्यांनी वाढली; ICRA च्या अहवालात काय?

Feb 24, 2026 | 05:08 PM
नीरातील ब्रिटिशकालीन पूल पाडण्याचे आदेश, ग्रामस्थांचा संताप; ऐतिहासिक वारसा वाचविण्याची मागणी

नीरातील ब्रिटिशकालीन पूल पाडण्याचे आदेश, ग्रामस्थांचा संताप; ऐतिहासिक वारसा वाचविण्याची मागणी

Feb 24, 2026 | 05:02 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
शोकसभेत फडणवीसांकडून अजितदादांच्या कार्याला भावपूर्ण श्रद्धांजली, कामाचं केलं भरभरून कौतुक

शोकसभेत फडणवीसांकडून अजितदादांच्या कार्याला भावपूर्ण श्रद्धांजली, कामाचं केलं भरभरून कौतुक

Feb 24, 2026 | 03:27 PM
Vasai : लहान मुलांच्या भांडणातून मोठा संघर्ष! वसईतील खान कॉम्प्लेक्समध्ये तणाव

Vasai : लहान मुलांच्या भांडणातून मोठा संघर्ष! वसईतील खान कॉम्प्लेक्समध्ये तणाव

Feb 24, 2026 | 03:24 PM
Hasan Mushrif : मुश्रीफांनी सांगितली दादांची आठवण

Hasan Mushrif : मुश्रीफांनी सांगितली दादांची आठवण

Feb 23, 2026 | 06:43 PM
Parbhani  : जिल्हा परिषद अध्यक्षा सह 5 पंचायत समितीवर भाजपची सत्ता

Parbhani  : जिल्हा परिषद अध्यक्षा सह 5 पंचायत समितीवर भाजपची सत्ता

Feb 23, 2026 | 06:16 PM
Kolhapur Ashwini Bidre Case : हत्येचा निकाल लागूनही मृत्यूच्या दाखल्यासाठी कुटुंबाचा वनवास

Kolhapur Ashwini Bidre Case : हत्येचा निकाल लागूनही मृत्यूच्या दाखल्यासाठी कुटुंबाचा वनवास

Feb 23, 2026 | 05:58 PM
Pune News : महापालिकेत तिजोरीच्या चाव्या भाजपच्या हाती; श्रीनाथ भीमाले यांची बिनविरोध निवड

Pune News : महापालिकेत तिजोरीच्या चाव्या भाजपच्या हाती; श्रीनाथ भीमाले यांची बिनविरोध निवड

Feb 23, 2026 | 05:44 PM
Imtiaz Jaleel : “पाणीपुरवठा मंत्र्यांनी पैसे खाल्ले!” जलील यांचे खळबळजनक आरोप

Imtiaz Jaleel : “पाणीपुरवठा मंत्र्यांनी पैसे खाल्ले!” जलील यांचे खळबळजनक आरोप

Feb 23, 2026 | 05:23 PM