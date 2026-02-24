Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
'The Kerala Story 2' ची कथा बदलणार? सेंसर बोर्डने चित्रपटातील १७ सीन्स हटवलं, मिळाले 'हे' सर्टिफिकेट

सेन्सॉर बोर्डाने ‘The Kerala Story 2 चित्रपटाला मंजुरी दिली आहे. पण, प्रमाणपत्र देण्यापूर्वी, सीबीएफसीने अंदाजे १७ कट केले आहेत.

Updated On: Feb 24, 2026 | 05:30 PM
“द केरळ स्टोरी २” चा ट्रेलर, जो विपुल अमृतलाल शाह यांच्या २०२३ मध्ये आलेल्या “द केरळ स्टोरी” या चित्रपटाचा सिक्वेल आहे, नुकताच प्रदर्शित झाला आणि तेव्हापासून तो वादात सापडला आहे. कथानकाचे मोठ्या प्रमाणात राजकारण केले जात आहे. चित्रपटाच्या प्रदर्शनावर बंदी घालण्यासाठी याचिका देखील दाखल करण्यात आली आहे. दरम्यान, सेन्सॉर बोर्डाने चित्रपटाला मंजुरी दिली आहे. तथापि, प्रमाणपत्र देण्यापूर्वी, सीबीएफसीने अंदाजे १७ कट केले आहेत.

“द केरळ स्टोरी २” ला हिरवा कंदील देण्यापूर्वी, सेन्सॉर बोर्डाने चित्रपटावर कडक कारवाई केली आहे. बॉलीवूड हंगामाच्या वृत्तानुसार, बोर्डाने चित्रपटात १७ मोठे बदल आणि कट करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानंतर, चित्रपटाला U/A+ प्रमाणपत्र देण्यात आले आहे.

सेंसर बोर्डाने ‘The Kerala Story 2’ चित्रपटात ३१ सेकंद हटवले आहेत आणि एकूण बदल २.३ मिनिटे केले असून बोर्डाने निर्मात्यांना काही कडक अटी लादल्या, जसे की:

कथेला सत्य घटनांवर आधारित असल्याचे डिस्क्लेमर दाखवणे (२ मिनिटे ३ सेकंदांपेक्षा जास्त नसावे) आणि व्हॉइस-ओव्हर देणे

प्रमाणपत्रासाठी संपूर्ण पटकथा आणि सत्यतेची कागदपत्रे सादर करणे

अल्पवयीन कलाकारांकडून संमती पत्र मिळवणे

तंबाखूविरोधी स्थिर इशारा जोडणे

ह्या बदलांनंतर चित्रपटाचा अंतिम कालावधी १३१ मिनिटे २४ सेकंद (सुमारे २ तास ११ मिनिटे) झाला आहे. चित्रपट २७ फेब्रुवारी २०२६ रोजी थिएटर्समध्ये प्रदर्शित होईल.

काही गटांनी चित्रपटावर बंदी घालण्याची याचिका दाखल केली आहे. केरळ उच्च न्यायालय बुधवारी चित्रपट पाहिल्यानंतर अंतिम निर्णय देणार आहे.

हा चित्रपट कन्नड आणि तेलुगू भाषांमध्येही प्रदर्शित केला जाणार आहे, ज्यामुळे व्यापक प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. ‘केरळ स्टोरी २ – गोज बियॉन्ड’ या चित्रपटाची निर्मिती सनशाइन पिक्चर्सच्या बॅनरखाली करण्यात आली असून हा चित्रपट येत्या 27 फेब्रुवारी 2026 रोजी देशभरातील चित्रपटगृहात प्रदर्शित होणार आहे.

Published On: Feb 24, 2026 | 05:30 PM

