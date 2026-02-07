पैसे तयार ठेवा! SBI म्युच्युअल फंडचा मेगा-IPO सप्टेंबर २०२६ येण्याच्या तयारीत, 2200 कोटींचा नफा..

जर तुम्हाला शेअर बाजारात रस असेल किंवा म्युच्युअल फंडांमध्ये गुंतवणूक करायची असेल, तर ही बातमी तुमच्यासाठी आहे. देशातील सर्वात मोठी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक, SBI, तिच्या सर्वात नफा कमावणाऱ्या युनिट, SBI म्युच्युअल फंडची यादी करण्याची तयारी करत आहे.
बँकेच्या अध्यक्षांनी संकेत दिले आहेत की, या मालमत्ता व्यवस्थापन कंपनीचा IPO सप्टेंबर २०२६ पर्यंत किंवा त्यापूर्वीही येऊ शकतो. ही केवळ एका कंपनीची यादी नाही तर भारतीय गुंतवणूकदारांच्या बदलत्या मानसिकतेचा पुरावा आहे. बँकेला यावर्षी SBI MF कडून २,२०० कोटी रुपयांचा मोठा लाभांश मिळाला आहे, जो तिच्या ताकदीचा पुरावा आहे.
एसबीआयचे अध्यक्ष चल्ला श्रीनिवासुलु सेट्टी यांनी एक गंभीर विधान केले असून बँकांच्या बॅलन्स शीटकडे नवीन दृष्टिकोनातून पाहण्याची वेळ आली आहे. लोकांनी त्यांचे पैसे बँक बचत खात्यांमध्ये किंवा मुदत ठेवींमध्ये ठेवणे कमी केले आहे. आता सामान्य माणसाचे पैसे थेट पेन्शन फंड, शेअर बाजार आणि म्युच्युअल फंडांमध्ये जात आहेत. म्हणूनच देशातील प्रत्येक बँक ठेवी उभारण्यासाठी संघर्ष करत आहे. लोकांना आता केवळ बचतच नाही तर संपत्ती निर्मिती हवी आहे.
या बदलाचा केवळ ठेवींवरच नव्हे तर कर्ज घेण्याच्या पद्धतींवरही परिणाम झाला आहे. अध्यक्षांनी स्पष्ट केले की लोक आता एक्सप्रेस क्रेडिट (असुरक्षित वैयक्तिक कर्ज) पेक्षा सोन्याच्या कर्जांना प्राधान्य देत आहेत. सोन्याच्या किमती गगनाला भिडल्याने सोन्याचे कर्ज हा एक चांगला पर्याय बनला आहे. कमी व्याजदर आणि मालमत्तेचे योग्य मूल्य मिळविण्याची क्षमता यामुळे सोन्याचे कर्ज हा एक पसंतीचा पर्याय बनला आहे. या पार्श्वभूमीवर, एसबीआयने त्यांचे क्रेडिट ग्रोथ मार्गदर्शन १२-१५% पर्यंत मर्यादित केले आहे आणि पुढील वर्षी बाँड मार्केटमधून निधी उभारण्याची योजना आखली आहे.
एसबीआय म्युच्युअल फंड ही देशातील आघाडीच्या मालमत्ता व्यवस्थापन कंपन्यांपैकी एक आहे. बँकेला त्यातून ₹२,२०० कोटींचा लाभांश मिळाल्यावर त्याची नफाक्षमता मोजता येते. सप्टेंबर २०२६ ची अंतिम मुदत दर्शवते की बँक आता या युनिटचे मूल्य अनलॉक करण्यासाठी पूर्णपणे तयार आहे.एसबीआय म्युच्युअल फंड वेबसाइटवर उपलब्ध असलेल्या नवीनतम तथ्यपत्रकानुसार (डिसेंबर २०२५/जानेवारी २०२६) काही प्रमुख योजनांनी त्यांच्या बेंचमार्कपेक्षा लक्षणीय फरकाने चांगली कामगिरी केली आहे.
अधिकृत आकडेवारीनुसार, या फंडाने गेल्या तीन वर्षांत अंदाजे ३२.१४% वार्षिक परतावा (सीएजीआर) दिला आहे. हा बँकेच्या सर्वात यशस्वी क्षेत्रीय योजनांपैकी एक आहे. मूल्य गुंतवणूकीवर आधारित या फंडाने गेल्या तीन वर्षांत २०.०१% चा मजबूत परतावा दिला आहे. फंडाचा एयूएम (मॉनेजमेंट अंतर्गत मालमत्ता) देखील ₹४८,००० कोटींपेक्षा जास्त झाला आहे. लहान समभागांमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्या या फंडाने गेल्या ३ वर्षांत १२.७५% (नियमित योजना) परतावा नोंदवला आहे, तर दीर्घकालीन (५ वर्षे) त्याची कामगिरी आणखी चांगली आहे.