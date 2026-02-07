Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

Tata Punch EV Facelift ची लाँच डेट ठरली! ‘या’ दिवशी होणार एन्ट्री; ५०० किमी रेंजसह मिळणार हायटेक फीचर्स

टाटा पंच EV फेसलिफ्ट २० फेब्रुवारी २०२६ रोजी लाँच होत आहे. ४८९ किमी पेक्षा जास्त रेंज, १२.३ इंची टचस्क्रीन आणि ५०० किमी पर्यंतच्या बॅटरी बॅकअपसह ही कार इलेक्ट्रिक मार्केटमध्ये धुमाकूळ घालणार आहे.

Updated On: Feb 07, 2026 | 05:18 PM
Tata Punch EV Facelift ची लाँच डेट ठरली! 'या' दिवशी होणार एन्ट्री (Photo Credit- X)

Tata Punch EV Facelift ची लाँच डेट ठरली! 'या' दिवशी होणार एन्ट्री (Photo Credit- X)

Follow Us:
Follow Us:

  • Tata Punch EV Facelift ची लाँच डेट ठरली!
  • ‘या’ दिवशी होणार एन्ट्री
  • ५०० किमी रेंजसह मिळणार हायटेक फीचर्स
भारतीय इलेक्ट्रिक कार (EV) बाजारपेठेत आपला दबदबा निर्माण करणारी टाटा मोटर्स लवकरच आपली सर्वाधिक विक्री होणारी इलेक्ट्रिक मायक्रो एसयूव्ही ‘टाटा पंच EV’ (Tata Punch EV) नव्या रुपात सादर करणार आहे. वाढती स्पर्धा आणि ग्राहकांची पसंती लक्षात घेऊन कंपनी या लोकप्रिय कारचे ‘फेसलिफ्ट’ (Facelift) मॉडेल लाँच करण्याची तयारी करत आहे. रिपोर्ट्सनुसार, ही नवीन कार २० फेब्रुवारी २०२६ रोजी भारतीय बाजारात एन्ट्री करू शकते.

बॅटरी आणि रेंजमध्ये मोठी सुधारणा

नवीन टाटा पंच EV फेसलिफ्टमध्ये सर्वात महत्त्वाचा बदल हा तिच्या बॅटरी पॅकमध्ये असेल. ही कार आता अधिक शक्तिशाली आणि लांब पल्ल्याचा प्रवास करणारी ठरेल:

  • दमदार बॅटरी: नवीन मॉडेलमध्ये टाटा नेक्सॉन EV प्रमाणे 45kWh चा मोठा बॅटरी पॅक दिला जाण्याची शक्यता आहे.
  • ५०० किमी पर्यंत रेंज: या अपडेटेड बॅटरीमुळे कार एकदा पूर्ण चार्ज केल्यानंतर सुमारे ४८९ ते ५०० किलोमीटर पर्यंतची रेंज देऊ शकते, असा अंदाज आहे.
  • पॉवरफुल इंजिन: हे इंजिन साधारणपणे १४५ bhp ची पॉवर आणि २१५ Nm चा टॉर्क जनरेट करेल, ज्यामुळे शहरासोबतच हायवेवरही कारचा वेग उत्तम राहील.

इंटीरियर: आता अधिक प्रीमियम आणि हायटेक

कारचे इंटीरियर आता पूर्वीपेक्षा अधिक लक्झरी आणि प्रगत तंत्रज्ञानाने सुसज्ज असेल:

  • इन्फोटेनमेंट: यामध्ये १२.३ इंचाची मोठी टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम दिली जाईल.
  • म्युझिक सिस्टम: प्रवासाचा आनंद द्विगुणित करण्यासाठी ‘हरमन कार्डन’ची प्रीमियम साऊंड सिस्टम बसवण्यात येणार आहे.
  • लक्झरी फीचर्स: केबिनमध्ये नवीन सीट अपहोल्स्ट्री, पॅनोरॅमिक सनरूफ आणि अत्याधुनिक डॅशबोर्ड डिझाइन पाहायला मिळेल.

India Fuel Efficiency Rules: लहान कार घेणाऱ्यांचे टेन्शन वाढले! सरकारने बदलले ‘फ्यूल एफिशिएंसी’ नियम; ऑटो सेक्टरमध्ये मोठी खळबळ

एक्सटीरियर: स्टायलिश आणि मॉडर्न लूक

कारच्या बेसिक बॉडी स्ट्रक्चरमध्ये (Dimensions) कोणताही बदल केलेला नसला, तरी बाह्य डिझाइनमध्ये काही आकर्षक ‘कॉस्मेटिक’ बदल करण्यात आले आहेत:

  • नवीन डिझाइन: कारला नवीन फ्रंट ग्रिल, रिडिझाइन केलेले फ्रंट आणि रियर बंपर देण्यात आले आहेत.
  • LED लायटिंग: यामध्ये नवीन ‘कनेक्टेड LED DRLs’ आणि टेल लॅम्प्सचा समावेश असेल.
  • अलॉय व्हील्स: कारला फ्रेश लूक देण्यासाठी नवीन डिझाइनचे अलॉय व्हील्स लावले जातील.

लाँचिंग आणि संभाव्य किंमत

टाटा पंच EV फेसलिफ्टचे अधिकृत लाँचिंग २० फेब्रुवारी २०२६ रोजी नियोजित आहे. या नवीन मॉडेलची सुरुवातीची किंमत सुमारे ९.९९ लाख रुपये (एक्स-शोरूम) राहण्याची शक्यता आहे. हाय-एंड व्हेरिएंटसाठी ही किंमत थोडी वाढू शकते.

टाटाचा पुढील प्रवास

पंच EV नंतर टाटा मोटर्स आपल्या आगामी ‘सिएरा EV’ (Sierra EV) वर काम करत आहे. तसेच, २०२६ मध्येच कंपनी आपला नवा प्रीमियम ब्रँड ‘अविन्या’ (Avinya) देखील लाँच करणार आहे, जो अल्ट्राफास्ट चार्जिंग आणि ‘नेक्स्ट-जनरेशन ADAS’ सारख्या जागतिक दर्जाच्या फीचर्सनी सुसज्ज असेल.

RCB वर पैशांची बरसात! 2.5 kWh बॅटरी, 113 किमी रेंज…, RCB च्या सर्व खेळाडूंना मिळणार ही इलेक्ट्रिक स्कूटर

Web Title: Tata punch ev facelift launch date price range features 2026

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 07, 2026 | 05:18 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

India Fuel Efficiency Rules: लहान कार घेणाऱ्यांचे टेन्शन वाढले! सरकारने बदलले ‘फ्यूल एफिशिएंसी’ नियम; ऑटो सेक्टरमध्ये मोठी खळबळ
1

India Fuel Efficiency Rules: लहान कार घेणाऱ्यांचे टेन्शन वाढले! सरकारने बदलले ‘फ्यूल एफिशिएंसी’ नियम; ऑटो सेक्टरमध्ये मोठी खळबळ

फेब्रुवारी 2026 मध्ये राडा होणार! 5 नवीन SUV आणि 1 MPV लाँच होण्याच्या तयारीत, तुम्ही फक्त पैसे ठेवा तयार
2

फेब्रुवारी 2026 मध्ये राडा होणार! 5 नवीन SUV आणि 1 MPV लाँच होण्याच्या तयारीत, तुम्ही फक्त पैसे ठेवा तयार

कार चालवताना मन प्रसन्न राहणार! Audi इंडियाने लाँच केले ‘माय ऑरास’ ॲप
3

कार चालवताना मन प्रसन्न राहणार! Audi इंडियाने लाँच केले ‘माय ऑरास’ ॲप

TAFE कडून ‘मॅसे डायनास्टार स्पर्धा’ सीझन 3 ची घोषणा; शेती नवकल्पनांसाठी राष्ट्रीय स्तरावरील व्यासपीठ
4

TAFE कडून ‘मॅसे डायनास्टार स्पर्धा’ सीझन 3 ची घोषणा; शेती नवकल्पनांसाठी राष्ट्रीय स्तरावरील व्यासपीठ

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Tata Punch EV Facelift ची लाँच डेट ठरली! ‘या’ दिवशी होणार एन्ट्री; ५०० किमी रेंजसह मिळणार हायटेक फीचर्स

Tata Punch EV Facelift ची लाँच डेट ठरली! ‘या’ दिवशी होणार एन्ट्री; ५०० किमी रेंजसह मिळणार हायटेक फीचर्स

Feb 07, 2026 | 05:18 PM
‘Rang de Basanti’ 20 वर्षांनंतरही जीवंत! राकेश ओमप्रकाश मेहरा टीमसाठी खास स्पेशल स्क्रीनिंग

‘Rang de Basanti’ 20 वर्षांनंतरही जीवंत! राकेश ओमप्रकाश मेहरा टीमसाठी खास स्पेशल स्क्रीनिंग

Feb 07, 2026 | 05:18 PM
CTET Question Paper 2026 : सीटीईटी पेपर-२ वरून गोंधळ, दोन केंद्रांवर परीक्षा रद्द, १५ दिवसांत पुन्हा परीक्षा

CTET Question Paper 2026 : सीटीईटी पेपर-२ वरून गोंधळ, दोन केंद्रांवर परीक्षा रद्द, १५ दिवसांत पुन्हा परीक्षा

Feb 07, 2026 | 05:17 PM
मुलांनो, चला तयारी सुरू करा! ‘ही’ Bank 5 हजार पदांची भरती करणार; प्रोसेस एकदम सोपी, वाचाच…

मुलांनो, चला तयारी सुरू करा! ‘ही’ Bank 5 हजार पदांची भरती करणार; प्रोसेस एकदम सोपी, वाचाच…

Feb 07, 2026 | 05:09 PM
अन् देवदूत बनला पोलिस! तरुणाने रेल्वे ट्रॅकवर उडी मारली इतक्यात ट्रेन आली अन्…; VIDEO पाहून उडेल थरकाप, Video Viral

अन् देवदूत बनला पोलिस! तरुणाने रेल्वे ट्रॅकवर उडी मारली इतक्यात ट्रेन आली अन्…; VIDEO पाहून उडेल थरकाप, Video Viral

Feb 07, 2026 | 05:01 PM
MahaVistar AI Appने शेती होणार हायटेक: नेमकं काय आहे तंत्रज्ञान?

MahaVistar AI Appने शेती होणार हायटेक: नेमकं काय आहे तंत्रज्ञान?

Feb 07, 2026 | 05:00 PM
Karjat Election 2026 : आधी लगीन लोकशाहीचं! नवरदेव वरातीसह मतदान केंद्रात

Karjat Election 2026 : आधी लगीन लोकशाहीचं! नवरदेव वरातीसह मतदान केंद्रात

Feb 07, 2026 | 04:55 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar : अहिल्यानगरच्या विकासांसाठी विखे-जगताप जोडीचा नवा संकल्प

Ahilyanagar : अहिल्यानगरच्या विकासांसाठी विखे-जगताप जोडीचा नवा संकल्प

Feb 07, 2026 | 01:58 PM
Virar ; नायगाव १ हजार कोटींच्या कथित जमीन घोटाळ्यावर पोलिसांचे म्हणणे काय?

Virar ; नायगाव १ हजार कोटींच्या कथित जमीन घोटाळ्यावर पोलिसांचे म्हणणे काय?

Feb 07, 2026 | 01:53 PM
विमान अपघातावरील संशय ते राष्ट्रवादीचे विलीनीकरण, सुजय विखे पाटलांनी मांडली रोख ठोक भूमिका

विमान अपघातावरील संशय ते राष्ट्रवादीचे विलीनीकरण, सुजय विखे पाटलांनी मांडली रोख ठोक भूमिका

Feb 07, 2026 | 01:49 PM
Ratnagiri : सकाळच्या सत्रात मतदारांचा अल्प प्रतिसाद

Ratnagiri : सकाळच्या सत्रात मतदारांचा अल्प प्रतिसाद

Feb 07, 2026 | 01:45 PM
Ratnagiri : भाजप नेते प्रशांत यादव यांचे मतदान करण्याचे आवाहन

Ratnagiri : भाजप नेते प्रशांत यादव यांचे मतदान करण्याचे आवाहन

Feb 07, 2026 | 01:42 PM
पाली भाषा भवनाचा निधी कुठे वळवला जातोय? मुंबई विद्यापीठाची भूमिका काय?

पाली भाषा भवनाचा निधी कुठे वळवला जातोय? मुंबई विद्यापीठाची भूमिका काय?

Feb 06, 2026 | 07:29 PM
Navi Mumbai | दहावी-बारावी परीक्षार्थ्यांसाठी ठाणे वाहतूक पोलिसांचे ‘रायडर्स’ सज्ज

Navi Mumbai | दहावी-बारावी परीक्षार्थ्यांसाठी ठाणे वाहतूक पोलिसांचे ‘रायडर्स’ सज्ज

Feb 06, 2026 | 07:11 PM