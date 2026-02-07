Tata Punch EV Facelift ची लाँच डेट ठरली! ‘या’ दिवशी होणार एन्ट्री; ५०० किमी रेंजसह मिळणार हायटेक फीचर्स

नवीन टाटा पंच EV फेसलिफ्टमध्ये सर्वात महत्त्वाचा बदल हा तिच्या बॅटरी पॅकमध्ये असेल. ही कार आता अधिक शक्तिशाली आणि लांब पल्ल्याचा प्रवास करणारी ठरेल:
कारचे इंटीरियर आता पूर्वीपेक्षा अधिक लक्झरी आणि प्रगत तंत्रज्ञानाने सुसज्ज असेल:
India Fuel Efficiency Rules: लहान कार घेणाऱ्यांचे टेन्शन वाढले! सरकारने बदलले ‘फ्यूल एफिशिएंसी’ नियम; ऑटो सेक्टरमध्ये मोठी खळबळ
कारच्या बेसिक बॉडी स्ट्रक्चरमध्ये (Dimensions) कोणताही बदल केलेला नसला, तरी बाह्य डिझाइनमध्ये काही आकर्षक ‘कॉस्मेटिक’ बदल करण्यात आले आहेत:
टाटा पंच EV फेसलिफ्टचे अधिकृत लाँचिंग २० फेब्रुवारी २०२६ रोजी नियोजित आहे. या नवीन मॉडेलची सुरुवातीची किंमत सुमारे ९.९९ लाख रुपये (एक्स-शोरूम) राहण्याची शक्यता आहे. हाय-एंड व्हेरिएंटसाठी ही किंमत थोडी वाढू शकते.
पंच EV नंतर टाटा मोटर्स आपल्या आगामी ‘सिएरा EV’ (Sierra EV) वर काम करत आहे. तसेच, २०२६ मध्येच कंपनी आपला नवा प्रीमियम ब्रँड ‘अविन्या’ (Avinya) देखील लाँच करणार आहे, जो अल्ट्राफास्ट चार्जिंग आणि ‘नेक्स्ट-जनरेशन ADAS’ सारख्या जागतिक दर्जाच्या फीचर्सनी सुसज्ज असेल.
RCB वर पैशांची बरसात! 2.5 kWh बॅटरी, 113 किमी रेंज…, RCB च्या सर्व खेळाडूंना मिळणार ही इलेक्ट्रिक स्कूटर