Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Business »
  • Sbi Mutual Fund Launches Investap Nxt Ai Powered Digital Investment Platform Marathi

SBI Mutual Fund कडून ‘InvesTap Nxt’ लाँच; आता AI च्या मदतीने करा स्मार्ट गुंतवणूक!

सबीआय म्यच्युअल फंडाने AI-समर्थित 'InvesTap Nxt' प्लॅटफॉर्म लाँच केले आहे. या नेक्स्ट-जनरेशन अ‍ॅपमुळे गुंतवणूकदारांना त्यांच्या पोर्टफोलिओची वैयक्तिकृत माहिती, वेल्थ इंडेक्स आणि स्मार्ट असिस्टंटची मदत मिळणार आहे.

Updated On: Feb 06, 2026 | 04:16 PM
SBI Mutual Fund कडून 'InvesTap Nxt' लाँच; आता AI च्या मदतीने करा स्मार्ट गुंतवणूक! (Photo Credit- X)

SBI Mutual Fund कडून 'InvesTap Nxt' लाँच; आता AI च्या मदतीने करा स्मार्ट गुंतवणूक! (Photo Credit- X)

Follow Us:
Follow Us:

 

  • SBI Mutual Fund कडून ‘InvesTap Nxt’ लाँच
  • आता AI च्या मदतीने करा स्मार्ट गुंतवणूक!
मुंबई । फेब्रुवारी ३, २०२६: एसबीआय म्‍युच्‍युअल फंडने (SBI MF) आज नेक्‍स्‍ट-जनरेशन डिजिटल इन्‍व्‍हेस्‍टमेंट प्‍लॅटफॉर्म इन्‍व्‍हेस्‍टॅप नेक्‍स्‍टच्‍या लाँचची घोषणा केली. नुकतेच एसबीआयएमएफचा एआय-समर्थित व्‍हॉट्सअॅप चॅट सोबती ‘स्‍मार्टअसिस्‍ट’ सादर करण्‍यात आल्‍यानंतर हे लाँच करण्‍यात आले आहे, जे आता सुधारण्‍यात आले असून इन्‍व्‍हेस्‍टॅप नेक्‍स्‍टमध्‍ये एकीकृत करण्‍यात आले आहे.
प्रगत एआय, संवादात्‍मक गुंतवणूक प्रवास आणि अकाऊंट अॅग्रीगेटर (एए) एकीकरणाच्‍या माध्‍यमातून वेल्‍थ इंडेक्‍सचे पाठबळ असलेला इन्‍व्‍हेस्‍टॅप नेक्‍स्‍ट गुंतवणूकदारांना त्‍यांच्‍या आर्थिक पोर्टफोलिओंची सुस्‍पष्‍ट आणि अधिक वैयक्तिकृत माहिती देते.

हा प्‍लॅटफॉर्म समजण्‍यास सोपी असलेली माहिती देतो, तसेच वापरकर्त्‍यांना एकाच सुरक्षित, मंजूरी-आधारित फ्रेमवर्कमध्‍ये उत्‍पादने व संस्‍थांबाबत एकत्रित आर्थिक माहिती उपलब्‍ध करून देतो. तुमच्‍या वैयक्तिक एआय असिस्‍टण्‍टसह अधिक सर्वोत्तम व अनुकूल गुंतवणूक अनुभव इन्‍व्‍हेस्‍टॅप नेक्‍स्‍ट संवादात्‍मक इंटरफेस देते, ज्‍यासह गुंतवणूकदार प्रश्‍न विचारू शकतात, गुंतवणूक पर्यायांचा शोध घेऊ शकतात आणि साध्‍या व सोप्‍या पद्धतीने पोर्टफोलिओच्‍या कामगिरीबाबत माहिती मिळवू शकतात. एआय इंजिन वापरकर्त्‍याचा हेतू समजून घेते, पोर्टफोलिओ डेटाचे विश्‍लेषण करते आणि वैयक्तिक आर्थिक ध्‍येयांनुसार वेळेवर माहिती देते.

”इन्‍व्‍हेस्‍टॅप नेक्‍स्‍टसह आम्‍ही व्‍यवहारांवरून अर्थपूर्ण आर्थिक संवादांकडे वाटचाल करत आहोत,” असे एसबीआय म्‍युच्‍युअल फंडचे व्‍यवस्‍थापकीय संचालक व मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी श्री. नंद किशोर म्‍हणाले. ”हा प्‍लॅटफॉर्म गुंतवणूकदारांना सुस्‍पष्‍टता व आत्‍मविश्वास देतो, ज्‍यामुळे ते गुंतवणूकीबाबत स्‍मार्टपणे निर्णय घेऊ शकतात.” संवादात्‍मक एआयचे पाठबळ असलेला मार्गदर्शित गुंतवणूक प्रवास
हा प्‍लॅटफॉर्म गुंतवणूकदांराना अधिक माहितीपूर्ण निर्णय घेण्‍यासाठी संपूर्ण माहिती देतो. तसेच उत्‍पादनाच्‍या शोधादरम्‍यान नैसर्गिक भाषा क्षमतांच्‍या माध्‍यमातून मार्गदर्शन करतो.

Pakistan Economic Crisis: पाकिस्तानची आर्थिक कोंडी! UAE ने दिला परतफेडीसाठी ३० दिवसांचा अल्टिमेटम

संपूर्ण विश्व संवादात्‍मक एआयचा अवलंब करत असताना एबीआयएमएफ खात्री घेते की, गुंतवणूकदार ऑनबोर्डिंगपासून फंड शोधण्‍यापर्यंत आणि गुंतवणूकीपासून पोर्टफोलिओ व्‍यवस्‍थापनापर्यंत गुंतागुंतीमधून न जाता साध्‍या संवादांसह स्‍मार्टपणे उत्‍पादनाचा शोध घेऊ शकतील, गुंतवणूक करू शकतील आणि सर्विसबाबत विनंत्‍या करू शकतील. गुंतवणूकदार साध्‍या चौकशींच्‍या माध्‍यमातून कामगिरी, मालमत्ता वाटप आणि वैविध्‍यीकरणाबाबत माहिती मिळवू शकतात, ज्‍यामुळे नवीन व अनुभवी गुंतवणूकदारांना गुंतवणूकीबाबत स्‍मार्टपणे निर्णय घेता येईल. हे संवाद वापरकर्त्‍यांचे वर्तन व पसंतीनुसार आहेत, ज्‍यामधून गुंतवणूक प्रवासादरम्‍यान संबंधित व वैयक्तिकृत माहितीची खात्री मिळते.

अकाऊंट अॅग्रीगेटरच्‍या माध्‍यमातून संपूर्ण पोर्टफोलिओ पाहण्‍याची सुविधा इन्‍व्‍हेस्‍टॅप नेक्‍स्‍टचे प्रमुख वैशिष्‍ट्य म्‍हणजे भारतातील अकाऊंट अॅग्रीगेटर परिसंस्‍थेसह त्‍याचे एकीकरण. वापरकर्त्‍यांच्‍या संमतीसह प्‍लॅटफॉर्म सुरक्षितपणे बँक खाती व गुंतवणूकांसह विविध संस्‍थांमधील आर्थिक माहिती एकत्र उपलब्‍ध करून देतो, ज्‍यामधून आर्थिक हेल्‍थची सर्वांगीण माहिती मिळते, जे ‘वेल्‍थ इंडेक्‍स’ म्‍हणून ओळखले जाते.

या एकत्रित माहितीमुळे गुंतवणूकदारांना उत्तमपणे नियोजन करता येते, अधिक कार्यक्षमपणे जोखीमेचे मूल्‍यांकन करता येते आणि मालमत्ता वाटप समजण्‍यास मदत होण्‍यासह त्‍यांच्‍या डेटावर परिपूर्णपणे नियंत्रण ठेवता येते. प्‍लॅटफॉर्म विकसित होत असताना वेल्‍थ इंडेक्‍स गुंतवणूकदारांना जोखीम, वैविध्‍यीकरण व गुंतवणूक ध्‍येयांच्‍या आधारावर पोर्टफोलिओ स्‍कोअरच्‍या माध्‍यमातून त्‍यांच्‍या गुंतवणूक प्रवासामध्‍ये अधिक साह्य करेल.

”संवादात्‍मक एआय आणि अकाऊंट अॅग्रीगेटर-आधारित माहितींना एकत्र करत इन्‍व्‍हेस्‍टॅप नेक्‍स्‍ट खरा आर्थिक सोबती आहे,” असे एसबीआय म्‍युच्‍युअल फंडच्‍या स्‍ट्रॅटेजी, डिजिटल अँड टेक्‍नोलॉजीचे कार्यकारी संचालक व प्रमुख श्री. श्रीनिवास जैन म्‍हणाले. ”या प्‍लॅटफॉर्ममुळे गुंतवणूकदारांना त्‍यांचा पोर्टफोलिओ पाहण्‍यास, तसेच त्‍याबाबत अधिक स्‍पष्‍टपणे जाणून घेण्‍यास मदत होईल.”

8th Pay Commission Update: केंद्र कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळणार! जानेवारीपासून डीएमध्ये २% वाढ निश्चित?

सुरक्षित, सर्वसमावेशक आणि भविष्‍यासाठी सुसज्‍ज

इन्‍व्‍हेस्‍टॅप नेक्‍स्‍ट सुरक्षितता, गोपनीयता आणि नियामक अनुपालनावर मुख्यत्वे भर देत डिझाइन करण्‍यात आले आहे. अँड्रॉइड व आयओएसवर उपलब्‍ध असलेला इन्‍व्‍हेस्‍टॅप नेक्‍स्‍ट २४×७ इंटेलिजण्‍ट इन्‍व्‍हेस्‍टमेंट सोबती आहे, जो वापरकर्त्‍यांना सहजपणे त्‍यांच्‍या पोर्टफोलिओंचे नियोजन, गुंतवणूक, देखभाल व ऑप्टिमाइज करण्‍यास मदत करेल. rewrite marathi seo friendly

Web Title: Sbi mutual fund launches investap nxt ai powered digital investment platform marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 06, 2026 | 04:16 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

AM/NS इंडियाचा ऐतिहासिक टप्पा! ‘मिनिस्ट्री ऑफ स्टील’कडून ‘ग्रीन स्टील सर्टिफिकेशन’ मिळवणारी पहिली कंपनी
1

AM/NS इंडियाचा ऐतिहासिक टप्पा! ‘मिनिस्ट्री ऑफ स्टील’कडून ‘ग्रीन स्टील सर्टिफिकेशन’ मिळवणारी पहिली कंपनी

Personal Loan Trends India: ‘स्मार्ट अर्नर्स’ गरज नसतानाही कर्ज का घेत आहेत? गुंतवणुकीला धक्का न लावता स्वप्नपूर्तीचा नवा फंडा!
2

Personal Loan Trends India: ‘स्मार्ट अर्नर्स’ गरज नसतानाही कर्ज का घेत आहेत? गुंतवणुकीला धक्का न लावता स्वप्नपूर्तीचा नवा फंडा!

Jio BlackRock Partnership: भारताच्या म्युच्युअल फंड क्षेत्रात खळबळ! अंबानी–फिंक यांच्या भागीदारीला सेबीची मान्यता 
3

Jio BlackRock Partnership: भारताच्या म्युच्युअल फंड क्षेत्रात खळबळ! अंबानी–फिंक यांच्या भागीदारीला सेबीची मान्यता 

Service Sector Growth: भारताच्या सेवा क्षेत्राला जोरदार गती; जानेवारीमध्ये मिळाली परदेशी ऑर्डर  
4

Service Sector Growth: भारताच्या सेवा क्षेत्राला जोरदार गती; जानेवारीमध्ये मिळाली परदेशी ऑर्डर  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
SBI Mutual Fund कडून ‘InvesTap Nxt’ लाँच; आता AI च्या मदतीने करा स्मार्ट गुंतवणूक!

SBI Mutual Fund कडून ‘InvesTap Nxt’ लाँच; आता AI च्या मदतीने करा स्मार्ट गुंतवणूक!

Feb 06, 2026 | 04:16 PM
घरफोडीमधील मुद्देमाल ‘गायब’ की घोळ? पोलिसांतील वाद चव्हाट्यावर

घरफोडीमधील मुद्देमाल ‘गायब’ की घोळ? पोलिसांतील वाद चव्हाट्यावर

Feb 06, 2026 | 04:09 PM
RAW-IB प्रमाणेच परदेशात तैनात असतात भारताचे ‘COIN’ एजंट; जाणून घ्या DRI च्या या रहस्यमय युनिटबद्दल

RAW-IB प्रमाणेच परदेशात तैनात असतात भारताचे ‘COIN’ एजंट; जाणून घ्या DRI च्या या रहस्यमय युनिटबद्दल

Feb 06, 2026 | 04:08 PM
हट जा सामने से, मैं आया…! आंध्रप्रदेश या रस्त्यावर झाले वाघोबांचे दर्शन; पहा Viral Video

हट जा सामने से, मैं आया…! आंध्रप्रदेश या रस्त्यावर झाले वाघोबांचे दर्शन; पहा Viral Video

Feb 06, 2026 | 04:07 PM
रणबीर कपूरच्या ‘Ramayana’मध्ये साऊथ सुपरस्टारची धमाकेदार एन्ट्री; या भूमिकेत दिसू शकतो

रणबीर कपूरच्या ‘Ramayana’मध्ये साऊथ सुपरस्टारची धमाकेदार एन्ट्री; या भूमिकेत दिसू शकतो

Feb 06, 2026 | 04:01 PM
SC On Jan Suraj : सुप्रीम कोर्टाने प्रशांत किशोर यांना फटकारलं; म्हणाले, लोकांनी तुम्हाला नाकारलं अन् आता…

SC On Jan Suraj : सुप्रीम कोर्टाने प्रशांत किशोर यांना फटकारलं; म्हणाले, लोकांनी तुम्हाला नाकारलं अन् आता…

Feb 06, 2026 | 03:54 PM
IND vs ENG: वैभव सूर्यवंशीचा U19 World Cup Final मध्ये रचला इतिहास! ‘हा’ भीम पराक्रम करणारा ठरला विश्वातील पहिलाच फलंदाज  

IND vs ENG: वैभव सूर्यवंशीचा U19 World Cup Final मध्ये रचला इतिहास! ‘हा’ भीम पराक्रम करणारा ठरला विश्वातील पहिलाच फलंदाज  

Feb 06, 2026 | 03:52 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ramdas Kadam: “अजित दादांची स्मशानातली राख देखील विझली नव्हती…”, कदमांचा सुनील तटकरेंवर गंभीर आरोप

Ramdas Kadam: “अजित दादांची स्मशानातली राख देखील विझली नव्हती…”, कदमांचा सुनील तटकरेंवर गंभीर आरोप

Feb 06, 2026 | 11:59 AM
“ना खाऊंगा ना खाने दूंगा म्हणणारे पंतप्रधान भ्रष्टाचाऱ्यांना पक्षांमध्ये घेत आहेत “;ठाकरे गटाच्या खासदारातची टीका

“ना खाऊंगा ना खाने दूंगा म्हणणारे पंतप्रधान भ्रष्टाचाऱ्यांना पक्षांमध्ये घेत आहेत “;ठाकरे गटाच्या खासदारातची टीका

Feb 05, 2026 | 07:32 PM
Kolhapur : आझाद मैदानावर 10 मार्चला होणार शासन चित्तशुद्धी गाथा पारायण आंदोलन

Kolhapur : आझाद मैदानावर 10 मार्चला होणार शासन चित्तशुद्धी गाथा पारायण आंदोलन

Feb 05, 2026 | 07:23 PM
Kolhapur Nitesh Rane : “शिंदे गट, काँग्रेस किंवा ठाकरे गटाला मतदान करून उपयोग नाही” – नितेश राणे

Kolhapur Nitesh Rane : “शिंदे गट, काँग्रेस किंवा ठाकरे गटाला मतदान करून उपयोग नाही” – नितेश राणे

Feb 05, 2026 | 07:15 PM
Sangli ZP Election – तासगाव तालुक्यात शरदचंद्र पवार गट यशस्वी होणार; कार्यकर्त्यांना व्यक्त केला विश्वास

Sangli ZP Election – तासगाव तालुक्यात शरदचंद्र पवार गट यशस्वी होणार; कार्यकर्त्यांना व्यक्त केला विश्वास

Feb 05, 2026 | 07:10 PM
Raigad : माणगाव तर्फे वरेडी जि. प. गटात राधिका ठाकरेंची प्रचारात आघाडी

Raigad : माणगाव तर्फे वरेडी जि. प. गटात राधिका ठाकरेंची प्रचारात आघाडी

Feb 05, 2026 | 07:05 PM
Sangli : “भाजपने कितीही वल्गना केल्या तरी झेडपीवर आघाडीची सत्ता” – दिनकर पाटील

Sangli : “भाजपने कितीही वल्गना केल्या तरी झेडपीवर आघाडीची सत्ता” – दिनकर पाटील

Feb 05, 2026 | 06:59 PM