SBI Mutual Fund कडून ‘InvesTap Nxt’ लाँच; आता AI च्या मदतीने करा स्मार्ट गुंतवणूक!

हा प्लॅटफॉर्म समजण्यास सोपी असलेली माहिती देतो, तसेच वापरकर्त्यांना एकाच सुरक्षित, मंजूरी-आधारित फ्रेमवर्कमध्ये उत्पादने व संस्थांबाबत एकत्रित आर्थिक माहिती उपलब्ध करून देतो. तुमच्या वैयक्तिक एआय असिस्टण्टसह अधिक सर्वोत्तम व अनुकूल गुंतवणूक अनुभव इन्व्हेस्टॅप नेक्स्ट संवादात्मक इंटरफेस देते, ज्यासह गुंतवणूकदार प्रश्न विचारू शकतात, गुंतवणूक पर्यायांचा शोध घेऊ शकतात आणि साध्या व सोप्या पद्धतीने पोर्टफोलिओच्या कामगिरीबाबत माहिती मिळवू शकतात. एआय इंजिन वापरकर्त्याचा हेतू समजून घेते, पोर्टफोलिओ डेटाचे विश्लेषण करते आणि वैयक्तिक आर्थिक ध्येयांनुसार वेळेवर माहिती देते.
”इन्व्हेस्टॅप नेक्स्टसह आम्ही व्यवहारांवरून अर्थपूर्ण आर्थिक संवादांकडे वाटचाल करत आहोत,” असे एसबीआय म्युच्युअल फंडचे व्यवस्थापकीय संचालक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री. नंद किशोर म्हणाले. ”हा प्लॅटफॉर्म गुंतवणूकदारांना सुस्पष्टता व आत्मविश्वास देतो, ज्यामुळे ते गुंतवणूकीबाबत स्मार्टपणे निर्णय घेऊ शकतात.” संवादात्मक एआयचे पाठबळ असलेला मार्गदर्शित गुंतवणूक प्रवास
हा प्लॅटफॉर्म गुंतवणूकदांराना अधिक माहितीपूर्ण निर्णय घेण्यासाठी संपूर्ण माहिती देतो. तसेच उत्पादनाच्या शोधादरम्यान नैसर्गिक भाषा क्षमतांच्या माध्यमातून मार्गदर्शन करतो.
संपूर्ण विश्व संवादात्मक एआयचा अवलंब करत असताना एबीआयएमएफ खात्री घेते की, गुंतवणूकदार ऑनबोर्डिंगपासून फंड शोधण्यापर्यंत आणि गुंतवणूकीपासून पोर्टफोलिओ व्यवस्थापनापर्यंत गुंतागुंतीमधून न जाता साध्या संवादांसह स्मार्टपणे उत्पादनाचा शोध घेऊ शकतील, गुंतवणूक करू शकतील आणि सर्विसबाबत विनंत्या करू शकतील. गुंतवणूकदार साध्या चौकशींच्या माध्यमातून कामगिरी, मालमत्ता वाटप आणि वैविध्यीकरणाबाबत माहिती मिळवू शकतात, ज्यामुळे नवीन व अनुभवी गुंतवणूकदारांना गुंतवणूकीबाबत स्मार्टपणे निर्णय घेता येईल. हे संवाद वापरकर्त्यांचे वर्तन व पसंतीनुसार आहेत, ज्यामधून गुंतवणूक प्रवासादरम्यान संबंधित व वैयक्तिकृत माहितीची खात्री मिळते.
अकाऊंट अॅग्रीगेटरच्या माध्यमातून संपूर्ण पोर्टफोलिओ पाहण्याची सुविधा इन्व्हेस्टॅप नेक्स्टचे प्रमुख वैशिष्ट्य म्हणजे भारतातील अकाऊंट अॅग्रीगेटर परिसंस्थेसह त्याचे एकीकरण. वापरकर्त्यांच्या संमतीसह प्लॅटफॉर्म सुरक्षितपणे बँक खाती व गुंतवणूकांसह विविध संस्थांमधील आर्थिक माहिती एकत्र उपलब्ध करून देतो, ज्यामधून आर्थिक हेल्थची सर्वांगीण माहिती मिळते, जे ‘वेल्थ इंडेक्स’ म्हणून ओळखले जाते.
या एकत्रित माहितीमुळे गुंतवणूकदारांना उत्तमपणे नियोजन करता येते, अधिक कार्यक्षमपणे जोखीमेचे मूल्यांकन करता येते आणि मालमत्ता वाटप समजण्यास मदत होण्यासह त्यांच्या डेटावर परिपूर्णपणे नियंत्रण ठेवता येते. प्लॅटफॉर्म विकसित होत असताना वेल्थ इंडेक्स गुंतवणूकदारांना जोखीम, वैविध्यीकरण व गुंतवणूक ध्येयांच्या आधारावर पोर्टफोलिओ स्कोअरच्या माध्यमातून त्यांच्या गुंतवणूक प्रवासामध्ये अधिक साह्य करेल.
”संवादात्मक एआय आणि अकाऊंट अॅग्रीगेटर-आधारित माहितींना एकत्र करत इन्व्हेस्टॅप नेक्स्ट खरा आर्थिक सोबती आहे,” असे एसबीआय म्युच्युअल फंडच्या स्ट्रॅटेजी, डिजिटल अँड टेक्नोलॉजीचे कार्यकारी संचालक व प्रमुख श्री. श्रीनिवास जैन म्हणाले. ”या प्लॅटफॉर्ममुळे गुंतवणूकदारांना त्यांचा पोर्टफोलिओ पाहण्यास, तसेच त्याबाबत अधिक स्पष्टपणे जाणून घेण्यास मदत होईल.”
इन्व्हेस्टॅप नेक्स्ट सुरक्षितता, गोपनीयता आणि नियामक अनुपालनावर मुख्यत्वे भर देत डिझाइन करण्यात आले आहे. अँड्रॉइड व आयओएसवर उपलब्ध असलेला इन्व्हेस्टॅप नेक्स्ट २४×७ इंटेलिजण्ट इन्व्हेस्टमेंट सोबती आहे, जो वापरकर्त्यांना सहजपणे त्यांच्या पोर्टफोलिओंचे नियोजन, गुंतवणूक, देखभाल व ऑप्टिमाइज करण्यास मदत करेल. rewrite marathi seo friendly