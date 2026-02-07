CTET Question Paper 2026 : सीटीईटी पेपर-२ वरून गोंधळ, दोन केंद्रांवर परीक्षा रद्द, १५ दिवसांत पुन्हा परीक्षा

CTET Question Paper 2026 News in Marathi : सीटीईटी पेपर-२ बाबत परीक्षा केंद्रावर सुरू असलेला गोंधळ, उमेदवारांची नाराजी आणि सोशल मीडियावर उपस्थित होणाऱ्या प्रश्नांदरम्यान, सीबीएसईने आता परिस्थिती स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न केला आहे. सीटीईटी पेपर-२ बाबत बोर्डाने अधिकृत निवेदन जारी केले आहे. ज्यामध्ये म्हटले आहे की देशभरात परीक्षा जवळजवळ पूर्णपणे यशस्वी झाली. परंतु वैशालीतील दोन परीक्षा केंद्रांवर परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर गेली. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाने (सीबीएसई) सीटीईटी परीक्षेबाबतची परिस्थिती स्पष्ट केली आहे, असे म्हटले आहे की सीटीईटी पेपर-२ परीक्षा देशभरातील १,८०३ परीक्षा केंद्रांपैकी १,८०१ केंद्रांवर यशस्वीरित्या घेण्यात आली.
मात्र बिहारमधील वैशाली (हाजीपूर) जिल्ह्यातील दोन परीक्षा केंद्रांवर सीटीईटी पेपर-२ परीक्षा घेता आली नाही. ही दोन केंद्रे सेंट जॉन्स अकादमी, बासमती नगर (केंद्र कोड १२५०१६) आणि लक्ष्य इंटरनॅशनल अकादमी (केंद्र कोड १२५०१४) होती.
सीबीएसईच्या मते, अपरिहार्य परिस्थितीमुळे या दोन्ही केंद्रांवर परीक्षा घेता आली नाही. या केंद्रांवर बसण्यासाठी नियुक्त केलेल्या उमेदवारांची पुनर्परीक्षा १५ दिवसांच्या आत घेतली जाईल असेही बोर्डाने स्पष्ट केले आहे. पुनर्परीक्षेची सुधारित तारीख आणि वेळ संबंधित उमेदवारांना स्वतंत्रपणे कळवली जाईल असे बोर्डाने म्हटले आहे. उमेदवारांनी काळजी करण्याची गरज नाही; सर्व बाधित उमेदवारांना पुनर्परीक्षेला बसण्याची पूर्ण संधी दिली जाईल.
मिळालेल्या माहितीनुसार, वैशाली पोलिस स्टेशन परिसरातील केशोपूर येथील सेंट जॉन्स अकादमी केंद्रात एक हजाराहून अधिक उमेदवार सीटीईटी परीक्षा देण्यासाठी आले होते. मात्र उमेदवारांना नियोजित वेळेच्या दीड तासात प्रश्नपत्रिका न मिळाल्याने केंद्रावर गोंधळ उडाला आणि गोंधळ उडाला. उमेदवारांनी जिल्हा प्रशासनाविरुद्ध घोषणाबाजी सुरू केली.
उमेदवारांचा आरोप आहे की, प्रशासकीय गैरव्यवस्थापनामुळे त्यांच्या आशांवर पाणी फेरले गेले आहे. संताप इतका तीव्र झाला की उमेदवार केंद्राबाहेर पडून निषेध करण्यासाठी रस्त्यावर उतरले. वातावरण लवकरच तणावपूर्ण झाले आणि आजूबाजूचे लोक घाबरले. उमेदवारांनी पेपर फुटल्याचा आरोप केला आहे.
सीटीईटी परीक्षा ७ आणि ८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी देशभरातील १४० शहरांमधील नियुक्त केंद्रांवर होणार आहे. या परीक्षेसाठी २५ लाखांहून अधिक उमेदवारांनी नोंदणी केली आहे. पेपर १ आणि पेपर २ दोन्ही दिवशी घेण्यात येतील. ७ आणि ८ फेब्रुवारी रोजी पेपर २ सकाळी ९:३० ते दुपारी १२:०० आणि पेपर १ दुपारी २:३० ते सायंकाळी ५:०० या वेळेत घेण्यात येईल. पेपरचा कालावधी २:३० तासांचा असेल.