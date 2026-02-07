Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Career »
  • Ctet Paper 2 Exam Cancelled Vaishali Two Centres Reexam 15 Days Cbse News In Marathi

CTET Question Paper 2026 : सीटीईटी पेपर-२ वरून गोंधळ, दोन केंद्रांवर परीक्षा रद्द, १५ दिवसांत पुन्हा परीक्षा

बिहारमधील वैशाली येथे सीटीईटी पेपर-२ दरम्यान झालेल्या गोंधळानंतर, दोन परीक्षा केंद्रांवर परीक्षा रद्द करण्यात आली. सीबीएसईने १५ दिवसांत पुन्हा परीक्षा घेण्याची घोषणा केली.

Updated On: Feb 07, 2026 | 05:17 PM
सीटीईटी पेपर-२ वरून गोंधळ, दोन केंद्रांवर परीक्षा रद्द, १५ दिवसांत पुन्हा परीक्षा (फोटो सौजन्य-Gemini)

सीटीईटी पेपर-२ वरून गोंधळ, दोन केंद्रांवर परीक्षा रद्द, १५ दिवसांत पुन्हा परीक्षा (फोटो सौजन्य-Gemini)

Follow Us:
Follow Us:

CTET Question Paper 2026 News in Marathi : सीटीईटी पेपर-२ बाबत परीक्षा केंद्रावर सुरू असलेला गोंधळ, उमेदवारांची नाराजी आणि सोशल मीडियावर उपस्थित होणाऱ्या प्रश्नांदरम्यान, सीबीएसईने आता परिस्थिती स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न केला आहे. सीटीईटी पेपर-२ बाबत बोर्डाने अधिकृत निवेदन जारी केले आहे. ज्यामध्ये म्हटले आहे की देशभरात परीक्षा जवळजवळ पूर्णपणे यशस्वी झाली. परंतु वैशालीतील दोन परीक्षा केंद्रांवर परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर गेली. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाने (सीबीएसई) सीटीईटी परीक्षेबाबतची परिस्थिती स्पष्ट केली आहे, असे म्हटले आहे की सीटीईटी पेपर-२ परीक्षा देशभरातील १,८०३ परीक्षा केंद्रांपैकी १,८०१ केंद्रांवर यशस्वीरित्या घेण्यात आली.

मात्र बिहारमधील वैशाली (हाजीपूर) जिल्ह्यातील दोन परीक्षा केंद्रांवर सीटीईटी पेपर-२ परीक्षा घेता आली नाही. ही दोन केंद्रे सेंट जॉन्स अकादमी, बासमती नगर (केंद्र कोड १२५०१६) आणि लक्ष्य इंटरनॅशनल अकादमी (केंद्र कोड १२५०१४) होती.

मुलांनो, चला तयारी सुरू करा! ‘ही’ Bank 5 हजार पदांची भरती करणार; प्रोसेस एकदम सोपी, वाचाच…

सीबीएसईने काय म्हटले?

सीबीएसईच्या मते, अपरिहार्य परिस्थितीमुळे या दोन्ही केंद्रांवर परीक्षा घेता आली नाही. या केंद्रांवर बसण्यासाठी नियुक्त केलेल्या उमेदवारांची पुनर्परीक्षा १५ दिवसांच्या आत घेतली जाईल असेही बोर्डाने स्पष्ट केले आहे. पुनर्परीक्षेची सुधारित तारीख आणि वेळ संबंधित उमेदवारांना स्वतंत्रपणे कळवली जाईल असे बोर्डाने म्हटले आहे. उमेदवारांनी काळजी करण्याची गरज नाही; सर्व बाधित उमेदवारांना पुनर्परीक्षेला बसण्याची पूर्ण संधी दिली जाईल.

प्रश्नपत्रिका मिळण्यास विलंब

मिळालेल्या माहितीनुसार, वैशाली पोलिस स्टेशन परिसरातील केशोपूर येथील सेंट जॉन्स अकादमी केंद्रात एक हजाराहून अधिक उमेदवार सीटीईटी परीक्षा देण्यासाठी आले होते. मात्र उमेदवारांना नियोजित वेळेच्या दीड तासात प्रश्नपत्रिका न मिळाल्याने केंद्रावर गोंधळ उडाला आणि गोंधळ उडाला. उमेदवारांनी जिल्हा प्रशासनाविरुद्ध घोषणाबाजी सुरू केली.

उमेदवारांचा आरोप आहे की, प्रशासकीय गैरव्यवस्थापनामुळे त्यांच्या आशांवर पाणी फेरले गेले आहे. संताप इतका तीव्र झाला की उमेदवार केंद्राबाहेर पडून निषेध करण्यासाठी रस्त्यावर उतरले. वातावरण लवकरच तणावपूर्ण झाले आणि आजूबाजूचे लोक घाबरले. उमेदवारांनी पेपर फुटल्याचा आरोप केला आहे.

या परीक्षेसाठी २५ लाखांहून अधिक उमेदवारांनी नोंदणी

सीटीईटी परीक्षा ७ आणि ८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी देशभरातील १४० शहरांमधील नियुक्त केंद्रांवर होणार आहे. या परीक्षेसाठी २५ लाखांहून अधिक उमेदवारांनी नोंदणी केली आहे. पेपर १ आणि पेपर २ दोन्ही दिवशी घेण्यात येतील. ७ आणि ८ फेब्रुवारी रोजी पेपर २ सकाळी ९:३० ते दुपारी १२:०० आणि पेपर १ दुपारी २:३० ते सायंकाळी ५:०० या वेळेत घेण्यात येईल. पेपरचा कालावधी २:३० तासांचा असेल.

HSC Exam 2026: बारावीच्या परीक्षेसाठी जिल्हा प्रशासन ‘ॲक्शन मोड’वर! कॉपी केल्यास थेट जेल; संवेदनशील केंद्रांवर ड्रोनची नजर

Web Title: Ctet paper 2 exam cancelled vaishali two centres reexam 15 days cbse news in marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 07, 2026 | 05:17 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

परीक्षेविना सरकारी नोकरीची संधी! ‘या’ बँकेत भरती जाहीर; जाणून घ्या सविस्तर
1

परीक्षेविना सरकारी नोकरीची संधी! ‘या’ बँकेत भरती जाहीर; जाणून घ्या सविस्तर

NIA Jobs 2026: इन्स्पेक्टर ते हेड कॉन्स्टेबलपर्यंत 88 पदांची भरती; पात्रता व अर्ज प्रक्रिया जाणून घ्या
2

NIA Jobs 2026: इन्स्पेक्टर ते हेड कॉन्स्टेबलपर्यंत 88 पदांची भरती; पात्रता व अर्ज प्रक्रिया जाणून घ्या

Scuba Diving : स्कूबा डायव्हिंगमध्ये करिअर बनवण्याची संधी, प्रशिक्षणासाठी जाणून घ्या योग्य मार्ग
3

Scuba Diving : स्कूबा डायव्हिंगमध्ये करिअर बनवण्याची संधी, प्रशिक्षणासाठी जाणून घ्या योग्य मार्ग

शिक्षक भरतीच्या नियमात बदल! याचे परिणाम काय? आधीच्या तरतुदी कोणत्या?
4

शिक्षक भरतीच्या नियमात बदल! याचे परिणाम काय? आधीच्या तरतुदी कोणत्या?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
CTET Question Paper 2026 : सीटीईटी पेपर-२ वरून गोंधळ, दोन केंद्रांवर परीक्षा रद्द, १५ दिवसांत पुन्हा परीक्षा

CTET Question Paper 2026 : सीटीईटी पेपर-२ वरून गोंधळ, दोन केंद्रांवर परीक्षा रद्द, १५ दिवसांत पुन्हा परीक्षा

Feb 07, 2026 | 05:17 PM
मुलांनो, चला तयारी सुरू करा! ‘ही’ Bank 5 हजार पदांची भरती करणार; प्रोसेस एकदम सोपी, वाचाच…

मुलांनो, चला तयारी सुरू करा! ‘ही’ Bank 5 हजार पदांची भरती करणार; प्रोसेस एकदम सोपी, वाचाच…

Feb 07, 2026 | 05:09 PM
अन् देवदूत बनला पोलिस! तरुणाने रेल्वे ट्रॅकवर उडी मारली इतक्यात ट्रेन आली अन्…; VIDEO पाहून उडेल थरकाप, Video Viral

अन् देवदूत बनला पोलिस! तरुणाने रेल्वे ट्रॅकवर उडी मारली इतक्यात ट्रेन आली अन्…; VIDEO पाहून उडेल थरकाप, Video Viral

Feb 07, 2026 | 05:01 PM
MahaVistar AI Appने शेती होणार हायटेक: नेमकं काय आहे तंत्रज्ञान?

MahaVistar AI Appने शेती होणार हायटेक: नेमकं काय आहे तंत्रज्ञान?

Feb 07, 2026 | 05:00 PM
Karjat Election 2026 : आधी लगीन लोकशाहीचं! नवरदेव वरातीसह मतदान केंद्रात

Karjat Election 2026 : आधी लगीन लोकशाहीचं! नवरदेव वरातीसह मतदान केंद्रात

Feb 07, 2026 | 04:55 PM
22 वर्षांनंतर शाहरुख खानच्या ‘मैं हूं ना’चा सिक्वेल येणार? फराह खानने सांगितली खरी माहिती

22 वर्षांनंतर शाहरुख खानच्या ‘मैं हूं ना’चा सिक्वेल येणार? फराह खानने सांगितली खरी माहिती

Feb 07, 2026 | 04:45 PM
India Fuel Efficiency Rules: लहान कार घेणाऱ्यांचे टेन्शन वाढले! सरकारने बदलले ‘फ्यूल एफिशिएंसी’ नियम; ऑटो सेक्टरमध्ये मोठी खळबळ

India Fuel Efficiency Rules: लहान कार घेणाऱ्यांचे टेन्शन वाढले! सरकारने बदलले ‘फ्यूल एफिशिएंसी’ नियम; ऑटो सेक्टरमध्ये मोठी खळबळ

Feb 07, 2026 | 04:43 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar : अहिल्यानगरच्या विकासांसाठी विखे-जगताप जोडीचा नवा संकल्प

Ahilyanagar : अहिल्यानगरच्या विकासांसाठी विखे-जगताप जोडीचा नवा संकल्प

Feb 07, 2026 | 01:58 PM
Virar ; नायगाव १ हजार कोटींच्या कथित जमीन घोटाळ्यावर पोलिसांचे म्हणणे काय?

Virar ; नायगाव १ हजार कोटींच्या कथित जमीन घोटाळ्यावर पोलिसांचे म्हणणे काय?

Feb 07, 2026 | 01:53 PM
विमान अपघातावरील संशय ते राष्ट्रवादीचे विलीनीकरण, सुजय विखे पाटलांनी मांडली रोख ठोक भूमिका

विमान अपघातावरील संशय ते राष्ट्रवादीचे विलीनीकरण, सुजय विखे पाटलांनी मांडली रोख ठोक भूमिका

Feb 07, 2026 | 01:49 PM
Ratnagiri : सकाळच्या सत्रात मतदारांचा अल्प प्रतिसाद

Ratnagiri : सकाळच्या सत्रात मतदारांचा अल्प प्रतिसाद

Feb 07, 2026 | 01:45 PM
Ratnagiri : भाजप नेते प्रशांत यादव यांचे मतदान करण्याचे आवाहन

Ratnagiri : भाजप नेते प्रशांत यादव यांचे मतदान करण्याचे आवाहन

Feb 07, 2026 | 01:42 PM
पाली भाषा भवनाचा निधी कुठे वळवला जातोय? मुंबई विद्यापीठाची भूमिका काय?

पाली भाषा भवनाचा निधी कुठे वळवला जातोय? मुंबई विद्यापीठाची भूमिका काय?

Feb 06, 2026 | 07:29 PM
Navi Mumbai | दहावी-बारावी परीक्षार्थ्यांसाठी ठाणे वाहतूक पोलिसांचे ‘रायडर्स’ सज्ज

Navi Mumbai | दहावी-बारावी परीक्षार्थ्यांसाठी ठाणे वाहतूक पोलिसांचे ‘रायडर्स’ सज्ज

Feb 06, 2026 | 07:11 PM