Multibagger Stock: 'पैसा ही पैसा'…! गुंतवणूकदार मालामाल… 1 लाखाचे झाले 78 लाख, 'हा' शेअर बनला रॉकेट

Multibagger Stock News : गुंतवणूकदारांसाठी आनंदाची बातमी असून थंगमायिल ज्वेलरी शेअर बाजारात या मल्टी-बॅगर स्टॉकने १ लाख रुपयांच्या गुंतवणुकीवर ७८ लाख रुपयांचा परतावा दिला आहे.

Updated On: Feb 07, 2026 | 02:56 PM
Multibagger Stock News in Marathi: शेअर बाजारात गुंतवणूक करणाऱ्या प्रत्येक गुंतवणूकदाराला अशी इच्छा असते की त्यांना असा स्टॉक मिळावा जो त्यांच्या गुंतवणुकीचा गुणाकार करेल, असे जादुई परतावे देणाऱ्या स्टॉकना मल्टी-बॅगर म्हणतात, परंतु ते ओळखणे कठीण असते. आज, या बातमीद्वारे, आम्ही तुम्हाला अशाच एका मल्टी-बॅगर स्टॉकबद्दल सांगणार आहोत ज्याने स्फोटक परतावा देऊन गुंतवणूकदारांचे नशीब बदलले आहे.

१ लाख ७८ लाख रुपयांमध्ये रूपांतरित झाले

थंगमायिल ज्वेलरीबद्दल चर्चा केली जात आहे. या मल्टी-बॅगर स्टॉकने १ लाख रुपयांच्या गुंतवणुकीवर ७८ लाख रुपयांचा परतावा दिला आहे. शुक्रवारी, ६ फेब्रुवारी रोजी कंपनीच्या शेअर्समध्येही जोरदार तेजी दिसून आली. या कालावधीत, तो जवळजवळ १०% वाढून ₹३,४९१.८० च्या उच्चांकावर पोहोचला आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, गेल्या १० वर्षांत थंगमायिल ज्वेलरीच्या शेअर्सनी गुंतवणूकदारांना प्रभावी परतावा दिला आहे, १ लाखाच्या गुंतवणुकीचे रूपांतर ७.८ दशलक्षपेक्षा जास्त केले आहे.

गुंतवणूकदारांचे नशीब बदलले

थंगमायिल ज्वेलरीच्या शेअर्सनी दीर्घकाळ प्रभावी परतावा देऊन गुंतवणूकदारांचे खिसे भरले आहेत. फेब्रुवारी २०१६ मध्ये, कंपनीच्या शेअर्सची किंमत अंदाजे ८९.३७ होती. परिणामी, त्या वेळी १ लाख गुंतवणाऱ्या गुंतवणूकदाराला अंदाजे १,११८ शेअर्स मिळाले असते.

यानंतर, जुलै २०२३ मध्ये, कंपनीने १:१ च्या प्रमाणात बोनस शेअर्सची घोषणा केली. प्रत्येक गुंतवणूकदाराला प्रत्येक शेअरसाठी एक बोनस शेअर मिळाला. यामुळे धारण केलेल्या शेअर्सची संख्या २,२३६ झाली. ६ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत, कंपनीच्या शेअर्सची किंमत ₹३,४९१.८० वर पोहोचली. या २,२३६ शेअर्सची एकूण किंमत आजच्या आकडेवारीनुसार अंदाजे ₹७८.०७ लाख आहे.

शुक्रवारी कंपनीच्या शेअर्समध्ये बीएसईवर मोठी वाढ झाली. या काळात कंपनीचे शेअर्स ६.३१% म्हणजेच ₹२००.२५ ने वाढून ₹३३७४.६५ वर बंद झाले. दिवसाच्या आत त्याचा उच्चांक ₹३,४९१.८० होता. या काळात कंपनीचा ५२ आठवड्यांचा उच्चांक ₹४,१३८.१५ होता आणि ५२ आठवड्यांचा नीचांक ₹१,५२६.४५ होता.

अस्वीकरण: (येथे दिलेली माहिती केवळ माहितीच्या उद्देशाने आहे. बाजारात गुंतवणूक करणे हे बाजारातील जोखमींच्या अधीन आहे हे लक्षात ठेवणे महत्त्वाचे आहे. गुंतवणूक करण्यापूर्वी नेहमीच तज्ञांचा सल्ला घ्या. नवराष्ट्र डिजीटल कधीही येथे गुंतवणूक करण्याची शिफारस करत नाही.)

Feb 07, 2026 | 02:56 PM

