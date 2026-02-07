Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
IND vs USA, T20 World Cup 2026 : वानखेडेवरील खेळपट्टी कुणाला देईल भाव! गोलंदाज की फलंदाज? वाचा सविस्तर माहिती 

आज आयसीसी टी-२० विश्वचषक २०२६ भारतीय संघ आणि यूएसए संघ या स्पर्धेतील तिसऱ्या सामन्यात मुंबई येथील वानखेडे स्टेडियमवर आमनेसामने येणार आहेत. या खेळपट्टीवर फलंदाजांना मदत मिळत आली आहे.

Updated On: Feb 07, 2026 | 05:29 PM
IND vs USA, T20 World Cup 2026: Which side will the Wankhede pitch favor? Bowling or batting? Read detailed information.

भारत वि अमेरिका, वानखेडे स्टेडियम(फोटो-सोशल मीडिया)

IND vs USA, T20 World Cup 2026 : भारतीय संघ अमेरिकेविरुद्ध सामन्याने आयसीसी टी-२० विश्वचषक २०२६ स्पर्धेच्या मोहिमेची सुरुवात करणार आहे.  आज भारतीय संघ आणि यूएसए संघ या स्पर्धेतील तिसऱ्या सामन्यात मुंबई येथील वानखेडे स्टेडियमवर आमनेसामने येणार आहेत. २०२४ च्या विजेत्या संघातील कर्णधार रोहित शर्मा आणि विराट कोहली हे दोन प्रमुख खेळाडूंशिवाय भारताला या मेगा स्पर्धेत खेळावे लागणार आहे. हे दोन प्रमुख खेळाडू संघात नसून देखील भारतीय संघाने सतत चांगली कामगिरी केली आहे. सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखालील संघ टी-२० विश्वचषक आपल्याकडे ठेवण्यासाठी प्रयत्नशील असणार आहे. आजचा सामना वानखेडे खेळपट्टीवर खेळवला जात असल्याने ही खेळपट्टी कुणाला मदत करणार याबाबत आपण जाणून घेऊया.

हेही वाचा : U19 World Cup Final : वैभव सूर्यवंशीला अटक करा! क्रिकेट मैदानावर हिंसाचार केल्याप्रकरणी कारवाईची मागणी; वाचा सविस्तर

वानखेडे खेळपट्टी अहवाल?

वानखेडे स्टेडियमवर खेळवण्यात येत असलेल्या या सामन्यात चांगली फलंदाजी होण्याची शक्यता आहे. कारण हे मैदान भारतातील आणखी एक उत्कृष्ट फलंदाजीचे ठिकाण आहे. येथील उसळी उत्कृष्ट असून फलंदाजांना हवेतील शॉट्स खेळण्यास मदत होते आणि या ठिकाणी अनेक षटकार बघायला मिळतात. येथे एकूण धावसंख्येचा बचाव करणे कठीण काम असणार आहे.

हवामान कसे असणार?

मुंबईतील भारत विरुद्ध अमेरिका सामन्यासाठी हवामान चांगले राहण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. अंदाजानुसार, दिवसभर आकाश स्वच्छ आणि सूर्यप्रकाशित राहणार असून दिवसा तापमान सुमारे ३०° सेल्सिअसपर्यंत पोहोचेल आणि संध्याकाळी सुमारे २३° सेल्सिअसपर्यंत घसरेल, पावसाच्या व्यत्ययाशिवाय संपूर्ण सामन्यासाठी हे परिपूर्ण असे वातावरण आहे.

 हेड-टू-हेड कामगिरी

टी-२०  स्वरूपात भारत आणि अमेरिका फक्त एकदाच आमनेसामने आले आहेत. २०२४ च्या विश्वचषकात भारता आणि अमेरिका संघ  भिडले होते. हा सामना भारताने ७ विकेटने आपल्या खिशात टाकला होता. प्रथम फलंदाजी करताना अमेरिकेने ११० धावा केल्या होत्या. भारताने हे लक्ष्य सहज पूर्ण केले. तथापि, अमेरिका निश्चितच भारतासमोर आव्हान उभे करण्याचा प्रयत्न करेल. त्यामुळे हा सामाना रोमांचक होणीयकी शक्यता आहे.

हेही वाचा : IND vs USA, T20 World Cup 2026 : अभिषेक शर्माच्या रडारवर मोठा विक्रम! ‘ही’ कामगिरी करताच टी-20 मध्ये रचणार इतिहास

दोन्ही संघ खालीलप्रमाणे

भारत संभाव्य इलेव्हन : इशान किशन (यष्टीरक्षक), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, रिंकू सिंग, अक्षर पटेल (उपकर्णधार), वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह/मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंग

यूएसए संभाव्य इलेव्हन : अँड्रिज गॉस, सैतेजा मुक्कल्ला, शायन जहांगीर, मोनांक पटेल (कर्णधार आणि यष्टिरक्षक), मिलिंद कुमार, हरमीत सिंग, शुभम रांजणे, संजय कृष्णमूर्ती, मोहम्मद मोहसीन, शाडली व्हॅन शाल्क्विक, सौरभ नेत्रावलकर

Published On: Feb 07, 2026 | 05:28 PM

