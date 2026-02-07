मावळ पंचायत समिती व जिल्हा परिषद निवडणूक; दुपारी 3.30 वाजेपर्यंत 58.22 टक्के मतदानाची नोंद

वडगाव मावळ : मावळ तालुक्यात जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीसाठी आज शुक्रवारी (दि. ७ फेब्रुवारी २०२६) सकाळी ७.३० वाजल्यापासून मतदान प्रक्रिया सुरू झाली आहे. मावळ तालुक्यात जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीसाठी आज (दि. ७ फेब्रुवारी २०२६) सकाळी ७.३० ते दुपारी ३.३० वाजेपर्यंत शांततेत मतदान प्रक्रिया पार पडली. दुपारी ३.३० वाजेपर्यंत एकूण ५८.२२ टक्के मतदान झाले असून, मतदारांमध्ये मतदानाबाबत चांगला उत्साह पाहायला मिळाला.
एकूण मतदार व मतदानाची आकडेवारी
मावळ तालुक्यातील एकूण २,००,३१६ मतदारांपैकी दुपारी ३.३० वाजेपर्यंत १,१६,६३१ मतदारांनी आपला मतदानाचा हक्क बजावला.
यामध्ये पुरुष मतदार : ५९,७१५
महिला मतदार : ५६,९१४
इतर : २ असा समावेश आहे.
जिल्हा परिषद गटनिहाय मतदान
जिल्हा परिषद मावळ अंतर्गत खालील गटांमध्ये मतदानाची स्थिती पुढीलप्रमाणे नोंदविण्यात आली आहे
टाकवे बुद्रुक (गट क्र. २९) : २१,७६९ मतदान
इंदुरी (गट क्र. ३०) : २२,६०१ मतदान
खडकाळे (गट क्र. ३१) : २२,५४७ मतदान
कुसगाव बुद्रुक (गट क्र. ३२) : २२,५५१ मतदान
सोमाटणे (गट क्र. ३३) : २७,१६३ मतदान
सोमाटणे गटात तुलनेने अधिक मतदान झाले असून, इतर गटांमध्येही सरासरी समाधानकारक मतदान झाले आहे.
पंचायत समिती गणनिहाय मतदान
पंचायत समिती मावळ अंतर्गत विविध गणांमध्ये मतदारांनी मोठ्या संख्येने सहभाग नोंदविला. टाकवे बुद्रुक, वडेश्वर, वराळे, इंदुरी, खडकाळे, करला, कुसगाव बुद्रुक, काळे, सोमाटणे व चांदखेड या गणांमध्ये मतदान प्रक्रिया सुरळीत पार पडली.
प्रशासनाची चोख व्यवस्था
मतदान प्रक्रिया शांततेत व सुरळीत पार पडावी यासाठी प्रशासनाकडून चोख बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. कुठेही अनुचित प्रकार घडल्याची नोंद झाली नसून, मतदान केंद्रांवर आवश्यक त्या सर्व सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या होत्या. दुपारनंतर व सायंकाळी उशिरापर्यंत मतदानाचा टक्का आणखी वाढण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत असून, अंतिम आकडेवारी रात्री उशिरा जाहीर होणार आहे.
मावळ तालुक्यात मतदानाचा टक्का समाधानकारक; ग्रामीण भागात उत्साह
मावळ तालुक्यात पार पडलेल्या जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीत एकूण 58.22 टक्के मतदान झाल्याने प्रशासनासह राजकीय वर्तुळात समाधान व्यक्त करण्यात येत आहे. सकाळी मतदान सुरू झाल्यानंतर सुरुवातीच्या दोन तासांत मतदानाचा वेग काहीसा मंद होता. मात्र दुपारच्या सत्रात मतदारांचा ओघ वाढल्याचे चित्र दिसून आले. ग्रामीण भागातील अनेक मतदान केंद्रांवर शेतकरी, महिला, ज्येष्ठ नागरिक तसेच प्रथमच मतदान करणाऱ्या युवक-युवतींमध्ये विशेष उत्साह पाहायला मिळाला. काही केंद्रांवर महिला मतदारांची संख्या पुरुषांच्या तुलनेत जवळपास समान असल्याचे आकडेवारीवरून स्पष्ट होते.
महिला मतदारांचा लक्षणीय सहभाग
या निवडणुकीत महिला मतदारांचा सहभाग उल्लेखनीय ठरला. एकूण 56,914 महिला मतदारांनी मतदान केले असून, अनेक गणांमध्ये महिलांची मतदान टक्केवारी पुरुषांच्या तुलनेत कमी नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे आगामी काळात स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांची भूमिका अधिक प्रभावी ठरण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
काही गणांमध्ये सरासरीपेक्षा जास्त मतदान
काळे, चांदखेड आणि सोमाटणे या पंचायत समिती गणांमध्ये सरासरीपेक्षा जास्त मतदान झाले. विशेषतः काले गणात 14,333 तर चांदखेड गणात 14,171 मतदारांनी मतदान केल्याने या भागात निवडणुकीची चुरस अधिक वाढल्याचे संकेत मिळत आहेत.
प्रशासनाकडून चोख बंदोबस्त
निवडणूक प्रक्रिया शांततेत पार पाडण्यासाठी प्रशासनाकडून पोलिस बंदोबस्त, होमगार्ड, तसेच निवडणूक कर्मचाऱ्यांची योग्य नियोजनबद्ध नियुक्ती करण्यात आली होती. कुठेही अनुचित प्रकार, गोंधळ किंवा तक्रारींच्या मोठ्या घटना घडल्या नसल्याची माहिती निवडणूक प्रशासनाने दिली आहे.
राजकीय गणिते बदलणार?
मतदान टक्केवारी पाहता काही प्रस्थापित उमेदवारांची चिंता वाढली असून, नवख्या उमेदवारांना आशा निर्माण झाली आहे. विशेषतः ज्या भागात मतदारांनी मोठ्या संख्येने मतदान केले आहे, त्या ठिकाणी निकाल अनपेक्षित लागण्याची शक्यता राजकीय जाणकार व्यक्त करत आहेत.
निकालाकडे लक्ष
सर्व मतपेट्या सुरक्षितपणे स्ट्राँगरूममध्ये ठेवण्यात येणार असून, मतमोजणीच्या दिवशी मावळ तालुक्याच्या राजकारणाचे चित्र स्पष्ट होणार आहे. आजच्या मतदान टक्केवारीमुळे मावळ तालुक्यातील सत्तासमीकरणांमध्ये बदल होणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.