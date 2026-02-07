मुलांनो, चला तयारी सुरू करा! ‘ही’ Bank 5 हजार पदांची भरती करणार; प्रोसेस एकदम सोपी, वाचाच…

पंजाब नॅशनल बँकेत 5000 पदांची भरती
बँकिंग क्षेत्रात करियर करण्याची संधी
अधिकृत वेबसाइट जाहीर झाली माहिती
बँकिंग क्षेत्रात ज्यांना आपले भविष्य घडवायचे आहे, ही बातमी त्यांच्यासाठी आहे. त्या युवकांसाठी युवतींसाठी आनंदाची बातमी आहे. बँकेत काम करण्याचे तुमचे स्वप्न लवकरच पूर्ण होणार आहे. देशातील (Career News) एक मोठी बँक लवकरच 5000 पदांची भरती करणार आहे. पंजाब नॅशनल बँक अप्रेंटीस पदांसाठी लवकरच भरती करणार आहे. याबाबत अधिक माहिती जाणून घेऊयात.
पंजाब नॅशनल बँकेने याबाबतचे नॉटिफिकेशन अधिकृत वेबसाइटवर जारी केले आहे. त्यामुळे आता बँकेत नोकरी करण्याचे स्वप्न असलेल्या युवकांनी तयारीला सुरुवात केली आहे. अर्ज प्रक्रिया अद्याप सुरू झाली नसली तरी लवकरच अर्ज प्रक्रिया सुरू होणार आहे. उमेदवारांना अर्ज प्रक्रिया ऑनलाइन पद्धतीने पूर्ण करावी लागणार आहे.
पंजाब नॅशनल बँकेत अप्रेंटीस पदांसाठी भरती उद्यापासून म्हणजेच 8 तारखेपासून सुरू होणार आहे. 8 तारखेपासून उमेदवार ऑनलाइन अर्ज करू शकणार आहेत. शेवटची तारीख 24 फेब्रुवारी असणार आहे. यासाठी असणारे शुल्क तुम्ही ऑनलाइन पद्धतीने भरू शकणार आहात.
कसा भरावा अर्ज?
1. अधिकृत वेबसाइटवर जावे.
2. वेबसाइटवर रजिस्ट्रेशन करावे.
3. अर्ज भरून सबमीट करावा.
4. अर्ज डाउनलोड करावा.
5. भरलेल्या अर्जाची प्रिंट काढावी.
योग्यता काय असावी?
1. उमेदवार कोणत्याही शाखेतून पदवीधर असावा.
2. 31 डिसेंबर 2025 च्या आधी पदवीधर असणे आवश्यक
3. मार्कशीट, पदवीधर झाल्याचे सर्टिफिकेट द्यावे लागणार
4. उमेदवारांचे वय 25 ते 28 च्या दरम्यान आवश्यक
परीक्षा कशी असणार?
1. ऑनलाइन पद्धतीने होणार परीक्षा
2. 100 प्रश्न, 100 मार्क्ससाठी असणार
3. आरोग्य चाचणी
4. स्थानिक भाषा परीक्षा
तरूणांचे Police होण्याचे स्वप्न पूर्ण होणार
पोलिस होण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या तरुणांसाठी मोठी बातमी समोर आली आहे. पोलिस कॉन्स्टेबल भरती परीक्षा जाहीर झाली आहे. याच्या तारखा जाहीर झाल्या आहेत. कॉन्स्टेबल भरतीसाठी लेखी परीक्षा होणार आहेत. या परीक्षा जून महिन्यात होणार असून तीन दिवस परीक्षा सुरू राहणार आहे. दोन शिफ्टमध्ये ही परीक्षा होणार आहे.
भरती मंडळाने जाहीर केलेल्या माहितीनुसार, लेखी परीक्षा ८ ते १० जून रोजी होणार आहेत. या परीक्षेद्वारे ३२,६७९ पदांसाठी भरती केली जाणार आहे. यामध्ये सिव्हिल पोलिस, पीएसी आणि जेल वार्डन या पदांचा समावेश आहे. ही परीक्षा ऑफलाइन मोडमध्ये होणार आहे. चार महिने आधीच या लेखी परीक्षेची माहिती देण्यात आल्याच समोर आले आहे.