मुलांनो, चला तयारी सुरू करा! 'ही' Bank 5 हजार पदांची भरती करणार; प्रोसेस एकदम सोपी, वाचाच…

बँकिंग क्षेत्रात ज्यांना आपले भविष्य घडवायचे आहे, ही बातमी त्यांच्यासाठी आहे. त्या युवकांसाठी युवतींसाठी आनंदाची बातमी आहे. बँकेत काम करण्याचे तुमचे स्वप्न लवकरच पूर्ण होणार आहे

Updated On: Feb 07, 2026 | 05:13 PM
मुलांनो, चला तयारी सुरू करा! ‘ही’ Bank 5 हजार पदांची भरती करणार; प्रोसेस एकदम सोपी, वाचाच…

पीएनबी बँकेत 5 हजार पदांसाठी भरती (फोटो- istockphoto)

पंजाब नॅशनल बँकेत 5000 पदांची भरती
बँकिंग क्षेत्रात करियर करण्याची संधी
अधिकृत वेबसाइट जाहीर झाली माहिती 

बँकिंग क्षेत्रात ज्यांना आपले भविष्य घडवायचे आहे, ही बातमी त्यांच्यासाठी आहे. त्या युवकांसाठी युवतींसाठी आनंदाची बातमी आहे. बँकेत काम करण्याचे तुमचे स्वप्न लवकरच पूर्ण होणार आहे. देशातील (Career News) एक मोठी बँक लवकरच 5000 पदांची भरती करणार आहे. पंजाब नॅशनल बँक अप्रेंटीस पदांसाठी लवकरच भरती करणार आहे. याबाबत अधिक माहिती जाणून घेऊयात.

पंजाब नॅशनल बँकेने याबाबतचे नॉटिफिकेशन अधिकृत वेबसाइटवर जारी केले आहे. त्यामुळे आता बँकेत नोकरी करण्याचे स्वप्न असलेल्या युवकांनी तयारीला सुरुवात केली आहे. अर्ज प्रक्रिया अद्याप सुरू झाली नसली तरी लवकरच अर्ज प्रक्रिया सुरू होणार आहे. उमेदवारांना अर्ज प्रक्रिया ऑनलाइन पद्धतीने पूर्ण करावी लागणार आहे.

पंजाब नॅशनल बँकेत अप्रेंटीस पदांसाठी भरती उद्यापासून म्हणजेच 8 तारखेपासून सुरू होणार आहे. 8 तारखेपासून उमेदवार ऑनलाइन अर्ज करू शकणार आहेत. शेवटची तारीख 24 फेब्रुवारी असणार आहे.  यासाठी असणारे शुल्क तुम्ही ऑनलाइन पद्धतीने भरू शकणार आहात.

कसा भरावा अर्ज?

1. अधिकृत वेबसाइटवर जावे.
2. वेबसाइटवर रजिस्ट्रेशन करावे.
3. अर्ज भरून सबमीट  करावा.
4. अर्ज डाउनलोड करावा.
5. भरलेल्या अर्जाची प्रिंट काढावी.

योग्यता काय असावी?

1. उमेदवार कोणत्याही शाखेतून पदवीधर असावा.
2. 31 डिसेंबर 2025 च्या आधी पदवीधर असणे आवश्यक
3. मार्कशीट, पदवीधर झाल्याचे सर्टिफिकेट द्यावे लागणार
4. उमेदवारांचे वय 25 ते 28 च्या दरम्यान आवश्यक

परीक्षा कशी असणार?

1. ऑनलाइन पद्धतीने होणार परीक्षा
2. 100 प्रश्न, 100 मार्क्ससाठी असणार
3. आरोग्य चाचणी
4. स्थानिक भाषा परीक्षा

