Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Sports »
  • Rcb To Play Home Matches At Chinnaswamy Stadium Ipl 2026 Karnataka Govt Nod

RCB चाहत्यांसाठी सर्वात मोठी बातमी! घरच्या मैदानावर रंगणार IPL 2026 चा थरार; कर्नाटक सरकारची अटींसह परवानगी

बीसीसीआयने अद्याप २०२६ च्या आयपीएल हंगामाचे अधिकृत वेळापत्रक जाहीर केलेले नाही. मात्र, चिन्नास्वामी स्टेडियमच्या उपलब्धतेबाबत साशंकता असल्याने आरसीबी फ्रँचायझीने पर्यायी मैदानांची चाचपणी सुरू केली होती.

Updated On: Feb 12, 2026 | 09:55 PM
RCB चाहत्यांसाठी सर्वात मोठी बातमी! घरच्या मैदानावर रंगणार IPL 2026 चा थरार (Photo Credit - X)

RCB चाहत्यांसाठी सर्वात मोठी बातमी! घरच्या मैदानावर रंगणार IPL 2026 चा थरार (Photo Credit - X)

Follow Us:
Follow Us:

  • RCB चाहत्यांसाठी सर्वात मोठी बातमी!
  • चिन्नास्वामी स्टेडियमवर रंगणार IPL 2026 चा थरार
  • कर्नाटक सरकारची अटींसह परवानगी
आगामी आयपीएल २०२६ (IPL 2026) च्या हंगामापूर्वी गतविजेत्या रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू (RCB) संघासाठी आणि त्यांच्या लाखो चाहत्यांसाठी एक अत्यंत आनंदाची बातमी समोर आली आहे. बंगळुरूचे एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम आयपीएल सामन्यांच्या आयोजनासाठी उपलब्ध होणार की नाही, याबाबत असलेला सस्पेन्स अखेर संपला आहे. कर्नाटक राज्य सरकारने काही कडक अटींच्या अधीन राहून आरसीबीला त्यांच्या घरच्या मैदानावर सामने खेळवण्यास हिरवा कंदील दाखवला आहे.

अनिश्चिततेचे सावट संपले

बीसीसीआयने अद्याप २०२६ च्या आयपीएल हंगामाचे अधिकृत वेळापत्रक जाहीर केलेले नाही. मात्र, चिन्नास्वामी स्टेडियमच्या उपलब्धतेबाबत साशंकता असल्याने आरसीबी फ्रँचायझीने पर्यायी मैदानांची चाचपणी सुरू केली होती. यामध्ये नवी मुंबईतील डीवाय पाटील स्पोर्ट्स अकादमी आणि रायपूरमधील शहीद वीर नारायण सिंग आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमचा समावेश होता. मात्र, घरच्या मैदानावर खेळण्याची परवानगी मिळाल्याने आता या चर्चांना पूर्णविराम मिळाला आहे.

RCB वर पैशांची बरसात! 2.5 kWh बॅटरी, 113 किमी रेंज…, RCB च्या सर्व खेळाडूंना मिळणार ही इलेक्ट्रिक स्कूटर

व्यंकटेश प्रसाद यांचा पाठपुरावा

कर्नाटक क्रिकेट असोसिएशनचे (KSCA) नवे अध्यक्ष आणि भारताचे माजी वेगवान गोलंदाज व्यंकटेश प्रसाद यांनी पदभार स्वीकारल्यापासून बंगळुरूमध्ये क्रिकेटचे पुनरागमन व्हावे यासाठी मोठे प्रयत्न केले. आयपीएल आणि आंतरराष्ट्रीय सामने पुन्हा चिन्नास्वामीवर आणण्यासाठी त्यांनी राज्य सरकारकडे सातत्याने पाठपुरावा केला होता. त्यांच्या या प्रयत्नांना १२ फेब्रुवारी रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मोठे यश मिळाले.

सुरक्षा आणि प्रेक्षक क्षमतेच्या अटी

कर्नाटक सरकारने ही परवानगी देताना काही महत्त्वाच्या अटी स्पष्ट केल्या आहेत. मंत्रिमंडळाने ‘कुन्हा अहवालात’ नमूद केलेल्या शिफारसींचा स्वीकार केला आहे. यानुसार, स्टेडियममध्ये एका वेळी जास्तीत जास्त ३५,००० प्रेक्षकांनाच प्रवेश दिला जाईल. सुरक्षेबाबत कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही. सुरक्षेच्या सर्व नियमांचे पालन करणे फ्रँचायझी आणि आयोजकांसाठी बंधनकारक असेल.  मंत्री रामलिंग रेड्डी यांनी स्पष्ट केले की, अहवालात नमूद केलेल्या सर्व तांत्रिक आणि सुरक्षेच्या गरजा पूर्ण केल्यावरच सामन्यांचे आयोजन सुलभ होईल.

शेड्यूलची उत्सुकता वाढली

आता कर्नाटक सरकारची परवानगी मिळाल्याने बीसीसीआय पुढील काही दिवसांत आयपीएल २०२६ चे अधिकृत वेळापत्रक जाहीर करण्याची दाट शक्यता आहे. गतविजेते असल्यामुळे आरसीबीचे पारडे आधीच जड आहे, त्यात आता घरच्या मैदानाचे आणि ‘चिन्नास्वामी’च्या आक्रमक चाहत्यांचे पाठबळ मिळाल्यामुळे संघाचा आत्मविश्वास द्विगुणित झाला आहे.

घरच्या मैदानावर आयपीएल सामने आयोजित करण्यास उत्सुक RCB, चिन्नास्वामी स्टेडियममध्ये एआय-सक्षम कॅमेरे बसवण्याचा केला प्रस्ताव

Web Title: Rcb to play home matches at chinnaswamy stadium ipl 2026 karnataka govt nod

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 12, 2026 | 09:55 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

राजीव शुक्ला संतापले, पाकिस्तान टीव्हीच्या बनावट व्हिडिओवर केली टीका! ‘AI युक्तीला’ दिले चोख प्रत्युत्तर
1

राजीव शुक्ला संतापले, पाकिस्तान टीव्हीच्या बनावट व्हिडिओवर केली टीका! ‘AI युक्तीला’ दिले चोख प्रत्युत्तर

T20 World Cup 2026 : बीसीसीआयने भारतीय खेळाडूंना त्यांच्या पत्नींसोबत राहण्यास केली मनाई, वाचा सविस्तर
2

T20 World Cup 2026 : बीसीसीआयने भारतीय खेळाडूंना त्यांच्या पत्नींसोबत राहण्यास केली मनाई, वाचा सविस्तर

BCCI’s annual contract announcement ! ‘रो-को’ला बसला आर्थिक फटका; बोर्डाचा मोठा निर्णय; वाचा सविस्तर यादी 
3

BCCI’s annual contract announcement ! ‘रो-को’ला बसला आर्थिक फटका; बोर्डाचा मोठा निर्णय; वाचा सविस्तर यादी 

T20 World Cup 2026 : पाकिस्तानचे बांगलादेशसोबत डावपेच सुरूच… PCB चा ‘ब्लॅकमेलिंग’चा प्रयत्न
4

T20 World Cup 2026 : पाकिस्तानचे बांगलादेशसोबत डावपेच सुरूच… PCB चा ‘ब्लॅकमेलिंग’चा प्रयत्न

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
RCB चाहत्यांसाठी सर्वात मोठी बातमी! घरच्या मैदानावर रंगणार IPL 2026 चा थरार; कर्नाटक सरकारची अटींसह परवानगी

RCB चाहत्यांसाठी सर्वात मोठी बातमी! घरच्या मैदानावर रंगणार IPL 2026 चा थरार; कर्नाटक सरकारची अटींसह परवानगी

Feb 12, 2026 | 09:55 PM
Ahilyanagar News:दबावतंत्राने ‘दिव्यांग बोर्ड’ संपावर, जिल्हा रुग्णालयात रुग्णांचे हाल

Ahilyanagar News:दबावतंत्राने ‘दिव्यांग बोर्ड’ संपावर, जिल्हा रुग्णालयात रुग्णांचे हाल

Feb 12, 2026 | 09:55 PM
असं नेमकं घडलं तरी काय? BMW ने अचानक 5 लाखांपेक्षा जास्त कारसाठी जारी केला रिकॉल

असं नेमकं घडलं तरी काय? BMW ने अचानक 5 लाखांपेक्षा जास्त कारसाठी जारी केला रिकॉल

Feb 12, 2026 | 09:35 PM
हिमालयाच्या साक्षीने बांधल्या सात जन्माच्या गाठी! लग्न हुरकलं, अक्षया-विशालने केलं हटके फोटोशूट

हिमालयाच्या साक्षीने बांधल्या सात जन्माच्या गाठी! लग्न हुरकलं, अक्षया-विशालने केलं हटके फोटोशूट

Feb 12, 2026 | 09:24 PM
Russia Ukraine War : युक्रेनमध्ये रशियन ड्रोनचा हाहाकार! 3 चिमुकल्यांसह एकाच कुटुंबातील चार जणांचा बळी

Russia Ukraine War : युक्रेनमध्ये रशियन ड्रोनचा हाहाकार! 3 चिमुकल्यांसह एकाच कुटुंबातील चार जणांचा बळी

Feb 12, 2026 | 09:20 PM
उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांची मोठी घोषणा! ऊसतोड कामगारांच्या मुलांसाठी ११ शासकीय वसतिगृहांचे होणार बांधकाम

उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांची मोठी घोषणा! ऊसतोड कामगारांच्या मुलांसाठी ११ शासकीय वसतिगृहांचे होणार बांधकाम

Feb 12, 2026 | 09:14 PM
Washim News :कुतूहल प्रदर्शनाने जिल्ह्यात इतिहास घडविला! ४० हजार विद्यार्थ्यांनी दिली भेट

Washim News :कुतूहल प्रदर्शनाने जिल्ह्यात इतिहास घडविला! ४० हजार विद्यार्थ्यांनी दिली भेट

Feb 12, 2026 | 09:00 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Thane News : ठाण्यातील वृक्षतोडीविरोधात राष्ट्रवादी आक्रमक

Thane News : ठाण्यातील वृक्षतोडीविरोधात राष्ट्रवादी आक्रमक

Feb 12, 2026 | 07:57 PM
Thane : नव्या कामगार कायद्यांविरोधात अंगणवाडी सेविकांचे आंदोलन

Thane : नव्या कामगार कायद्यांविरोधात अंगणवाडी सेविकांचे आंदोलन

Feb 12, 2026 | 07:48 PM
Kalyan : “लोकलमधील गर्दी टाळण्यासाठी समांतर रस्त्याचे काम सुरु करा” – राजेश मोरे

Kalyan : “लोकलमधील गर्दी टाळण्यासाठी समांतर रस्त्याचे काम सुरु करा” – राजेश मोरे

Feb 12, 2026 | 07:30 PM
Parbhani : “सर्वधर्मसमभाव समोर ठेवूनच आम्ही मुस्लिम महापौर निवडला”- राहुल पाटील

Parbhani : “सर्वधर्मसमभाव समोर ठेवूनच आम्ही मुस्लिम महापौर निवडला”- राहुल पाटील

Feb 12, 2026 | 07:23 PM
Pune News : MIT-WPU मध्ये बांगलादेशी फूड स्टॉलची तोडफोड,BJP युवा मोर्चा कार्यकर्त्यांचा राडा

Pune News : MIT-WPU मध्ये बांगलादेशी फूड स्टॉलची तोडफोड,BJP युवा मोर्चा कार्यकर्त्यांचा राडा

Feb 12, 2026 | 07:17 PM
Kalyan : खडे गोलवली नाला पुलाचे काम सुरू, दोन दिवस वाहतूक बंद

Kalyan : खडे गोलवली नाला पुलाचे काम सुरू, दोन दिवस वाहतूक बंद

Feb 12, 2026 | 02:54 PM
Jalna : ट्रेड डीलच्या अफवांमुळे सोयाबीनचे दर घसरले

Jalna : ट्रेड डीलच्या अफवांमुळे सोयाबीनचे दर घसरले

Feb 12, 2026 | 02:51 PM