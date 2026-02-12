Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

IND vs NAM, T20 World Cup Live : दिल्लीत भारताचा डंका! नामीबियाचा ९३ धावांनी उडवला धुव्वा; वरुण चक्रवर्तीचा घातक मारा 

२०२६ च्या टी-२० विश्वचषकात आज १८ वा सामना भारत आणि नामीबिया यांच्यात खेळवण्यात आला. या या सामन्यात भारताने नामेबियाचा ९३ धावांनी धुव्वा उडवून स्पर्धेत सलग दूसरा विजय मिळवला आहे.

Updated On: Feb 12, 2026 | 10:55 PM
IND vs NAM, T20 World Cup Live: India thrash Namibia by 93 runs

भारताने नामीबियाचा ९३ धावांनी उडवला धुव्वा(फोटो-सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:

India National Cricket Team vs Namibia National Cricket Team Scorecard: २०२६ च्या टी-२० विश्वचषकात आज १८ वा सामना भारत आणि नामीबिया यांच्यात खेळला गेला. या सामन्यात भारताने नामेबियाचा ९३ धावांनी पराभव करून या स्पर्धेत सलग दूसरा विजय मिळवला.  नाणेफेक गमावल्यानंतर, टीम इंडिया प्रथम फलंदाजी करत नामिबियासमोर २१० धावांचे लक्ष्य ठेवले होते. परंतु, नामीबिया संघ १८.२ षटकातच ११६ धावांवर गारद झाला आणि परिणामी भारताने हा सामाना ९३ धावांनी आपल्या खिशात घातला.

हेही वाचा : MS Dhoni: धोनीला मद्रास हायकोर्टाचा मोठा झटका! मानहानीच्या प्रकरणात १० लाख रुपये भरण्याचे आदेश; काय आहे नेमकं प्रकरण?

नामिबियाला  इशान आणि हार्दिक नडले

या सामन्यात इशानने टीम इंडियाला चांगली सुरुवात करून दिली.  त्याने २४ चेंडूत ५ षटकार आणि ६ चौकारांसह ६१ धावा फटकावल्या. त्याने २० चेंडूत आपले अर्धशतक पूर्ण केले. इशान माघारी गेल्यावर तिलक वर्माने संघाची सूत्रे हातात घेऊन डाव पुढे नेला. कर्णधार सूर्यकुमार यादव १३ चेंडूत १२ धावा माघारी गेला. तर तिलकने २१ चेंडूत ३ चौकारांसह २५ धावा केल्या. शेवटी, हार्दिक पंड्याने शिवम दुबे (२३) सोबत ३९ चेंडूत ८१ धावांची भागीदारी रचून भारताला २०० धावांचा टप्पा पार करून दिला.  हार्दिकने २८ चेंडूत ५२ धावांचे स्फोटक अर्धशतक ठोकले. नामिबियाकडून कर्णधार हेरहार्ड इरास्मसने सर्वाधिक चार बळी घेतले. बेन शिकोंगो, जेजे स्मित आणि बर्न्ड स्कोल्झ यांनी प्रत्येकी एक विकेट घेतली.

वरुण चक्रवर्तीची जादू

भारताकडून फिरकी गोलंदाज वरुण चक्रवर्तीने दोन षटकांत फक्त सात धावा देत तीन विकेट चटकावल्या. हार्दिक पंड्या आणि अक्षर पटेल यांनीही प्रत्येकी दोन विकेट घेतल्या. अर्शदीप सिंग, शिवम दुबे आणि जसप्रीत बुमराह यांनी प्रत्येकी एक विकेट घेतली. नामिबियाकडून लॉरेन स्टीनकॅम्पने सर्वाधिक २९ धावा केल्या, तर जान फ्रायलिंकने २२ धावा करू शकला. जान निकोलने १३, कर्णधार गेरहार्ड इरास्मसने १८ आणि झेन ग्रीनने ११ धावा करून बाद झाले.  नामिबियाचा कोणताही फलंदाज दुहेरी आकडी धावसंख्या गाठण्यास अपयशी ठरला.

हेही वाचा : RCB चाहत्यांसाठी सर्वात मोठी बातमी! घरच्या मैदानावर रंगणार IPL 2026 चा थरार; कर्नाटक सरकारची अटींसह परवानगी

दोन्ही संभाव्य संघ खालीलप्रमाणे
भारत प्लेइंग इलेव्हन : संजू सॅमसन, इशान किशन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, रिंकू सिंग, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंग, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह

नामिबिया प्लेइंग इलेव्हन : लॉरेन स्टीनकॅम्प, जॅन फ्रायलिंक, जॅन निकोल लॉफ्टी-ईटन, गेरहार्ड इरास्मस (कर्णधार), जेजे स्मित, झेन ग्रीन (डब्ल्यू), रुबेन ट्रम्पेलमन, मालन क्रुगर, बर्नार्ड स्कोल्ट्ज, बेन शिकोंगो, मॅक्स हेंगो खेळी केली. तर हार्दिक पांड्याने २१ चेंडून ४२ धावांची खेळी केली.

Web Title: Ind vs nam t20 world cup live india thrash namibia by 93 runs

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 12, 2026 | 10:45 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

IND vs NAM, T20 World Cup Live: दिल्लीत इशान किशन अन् हार्दिक पांड्याची स्फोटक खेळी, नामिबियासमोर ठेवले २१० धावांचे लक्ष्य
1

IND vs NAM, T20 World Cup Live: दिल्लीत इशान किशन अन् हार्दिक पांड्याची स्फोटक खेळी, नामिबियासमोर ठेवले २१० धावांचे लक्ष्य

Ishan Kishan Fifty: ६, ६, ६, ६, ६, अरुण जेटली स्टेडियमवर इशान किशनचे वादळ; घातक फलंदाजीने ‘इतक्या’ चेंडूत झळकावले अर्धशतक
2

Ishan Kishan Fifty: ६, ६, ६, ६, ६, अरुण जेटली स्टेडियमवर इशान किशनचे वादळ; घातक फलंदाजीने ‘इतक्या’ चेंडूत झळकावले अर्धशतक

IND vs NAM, T20 World Cup : “बरं होण्यासाठी वेळ…” अभिषेक शर्मा पाकविरुद्ध मैदानात उतरणार? कर्णधाराच्या विधानाने खळबळ 
3

IND vs NAM, T20 World Cup : “बरं होण्यासाठी वेळ…” अभिषेक शर्मा पाकविरुद्ध मैदानात उतरणार? कर्णधाराच्या विधानाने खळबळ 

IND vs NAM, T20 World Cup Live : अरुण जेटली स्टेडियमवर भारत 300 धावा करणार? नामिबियाचा TOSS जिंकून गोलंदाजीचा निर्णय 
4

IND vs NAM, T20 World Cup Live : अरुण जेटली स्टेडियमवर भारत 300 धावा करणार? नामिबियाचा TOSS जिंकून गोलंदाजीचा निर्णय 

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
PUNE NEWS : दहा महिने अंथरुणाला खिळलेली १४ वर्षांची निलीमा; ससूनमध्ये उपचारांमुळे पुन्हा उभी राहिली

PUNE NEWS : दहा महिने अंथरुणाला खिळलेली १४ वर्षांची निलीमा; ससूनमध्ये उपचारांमुळे पुन्हा उभी राहिली

Feb 12, 2026 | 11:45 PM
IND vs NAM, T20 World Cup Live : दिल्लीत भारताचा डंका! नामीबियाचा ९३ धावांनी उडवला धुव्वा; वरुण चक्रवर्तीचा घातक मारा 

IND vs NAM, T20 World Cup Live : दिल्लीत भारताचा डंका! नामीबियाचा ९३ धावांनी उडवला धुव्वा; वरुण चक्रवर्तीचा घातक मारा 

Feb 12, 2026 | 10:45 PM
Ahilyanagar News: मनपा जमा खर्चात मोठी तफावत! 230 कोटी रुपयांची थकबाकी उघड

Ahilyanagar News: मनपा जमा खर्चात मोठी तफावत! 230 कोटी रुपयांची थकबाकी उघड

Feb 12, 2026 | 10:15 PM
RCB चाहत्यांसाठी सर्वात मोठी बातमी! घरच्या मैदानावर रंगणार IPL 2026 चा थरार; कर्नाटक सरकारची अटींसह परवानगी

RCB चाहत्यांसाठी सर्वात मोठी बातमी! घरच्या मैदानावर रंगणार IPL 2026 चा थरार; कर्नाटक सरकारची अटींसह परवानगी

Feb 12, 2026 | 09:55 PM
Ahilyanagar News: दबावतंत्राने ‘दिव्यांग बोर्ड’ संपावर, जिल्हा रुग्णालयात रुग्णांचे हाल

Ahilyanagar News: दबावतंत्राने ‘दिव्यांग बोर्ड’ संपावर, जिल्हा रुग्णालयात रुग्णांचे हाल

Feb 12, 2026 | 09:55 PM
असं नेमकं घडलं तरी काय? BMW ने अचानक 5 लाखांपेक्षा जास्त कारसाठी जारी केला रिकॉल

असं नेमकं घडलं तरी काय? BMW ने अचानक 5 लाखांपेक्षा जास्त कारसाठी जारी केला रिकॉल

Feb 12, 2026 | 09:35 PM
हिमालयाच्या साक्षीने बांधल्या सात जन्माच्या गाठी! लग्न हुरकलं, अक्षया-विशालने केलं हटके फोटोशूट

हिमालयाच्या साक्षीने बांधल्या सात जन्माच्या गाठी! लग्न हुरकलं, अक्षया-विशालने केलं हटके फोटोशूट

Feb 12, 2026 | 09:24 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Thane News : ठाण्यातील वृक्षतोडीविरोधात राष्ट्रवादी आक्रमक

Thane News : ठाण्यातील वृक्षतोडीविरोधात राष्ट्रवादी आक्रमक

Feb 12, 2026 | 07:57 PM
Thane : नव्या कामगार कायद्यांविरोधात अंगणवाडी सेविकांचे आंदोलन

Thane : नव्या कामगार कायद्यांविरोधात अंगणवाडी सेविकांचे आंदोलन

Feb 12, 2026 | 07:48 PM
Kalyan : “लोकलमधील गर्दी टाळण्यासाठी समांतर रस्त्याचे काम सुरु करा” – राजेश मोरे

Kalyan : “लोकलमधील गर्दी टाळण्यासाठी समांतर रस्त्याचे काम सुरु करा” – राजेश मोरे

Feb 12, 2026 | 07:30 PM
Parbhani : “सर्वधर्मसमभाव समोर ठेवूनच आम्ही मुस्लिम महापौर निवडला”- राहुल पाटील

Parbhani : “सर्वधर्मसमभाव समोर ठेवूनच आम्ही मुस्लिम महापौर निवडला”- राहुल पाटील

Feb 12, 2026 | 07:23 PM
Pune News : MIT-WPU मध्ये बांगलादेशी फूड स्टॉलची तोडफोड,BJP युवा मोर्चा कार्यकर्त्यांचा राडा

Pune News : MIT-WPU मध्ये बांगलादेशी फूड स्टॉलची तोडफोड,BJP युवा मोर्चा कार्यकर्त्यांचा राडा

Feb 12, 2026 | 07:17 PM
Kalyan : खडे गोलवली नाला पुलाचे काम सुरू, दोन दिवस वाहतूक बंद

Kalyan : खडे गोलवली नाला पुलाचे काम सुरू, दोन दिवस वाहतूक बंद

Feb 12, 2026 | 02:54 PM
Jalna : ट्रेड डीलच्या अफवांमुळे सोयाबीनचे दर घसरले

Jalna : ट्रेड डीलच्या अफवांमुळे सोयाबीनचे दर घसरले

Feb 12, 2026 | 02:51 PM