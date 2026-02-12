IND vs NAM, T20 World Cup Live : दिल्लीत भारताचा डंका! नामीबियाचा ९३ धावांनी उडवला धुव्वा; वरुण चक्रवर्तीचा घातक मारा 

India National Cricket Team vs Namibia National Cricket Team Scorecard: २०२६ च्या टी-२० विश्वचषकात आज १८ वा सामना भारत आणि नामीबिया यांच्यात खेळला गेला. या सामन्यात भारताने नामेबियाचा ९३ धावांनी पराभव करून या स्पर्धेत सलग दूसरा विजय मिळवला. नाणेफेक गमावल्यानंतर, टीम इंडिया प्रथम फलंदाजी करत नामिबियासमोर २१० धावांचे लक्ष्य ठेवले होते. परंतु, नामीबिया संघ १८.२ षटकातच ११६ धावांवर गारद झाला आणि परिणामी भारताने हा सामाना ९३ धावांनी आपल्या खिशात घातला.
या सामन्यात इशानने टीम इंडियाला चांगली सुरुवात करून दिली. त्याने २४ चेंडूत ५ षटकार आणि ६ चौकारांसह ६१ धावा फटकावल्या. त्याने २० चेंडूत आपले अर्धशतक पूर्ण केले. इशान माघारी गेल्यावर तिलक वर्माने संघाची सूत्रे हातात घेऊन डाव पुढे नेला. कर्णधार सूर्यकुमार यादव १३ चेंडूत १२ धावा माघारी गेला. तर तिलकने २१ चेंडूत ३ चौकारांसह २५ धावा केल्या. शेवटी, हार्दिक पंड्याने शिवम दुबे (२३) सोबत ३९ चेंडूत ८१ धावांची भागीदारी रचून भारताला २०० धावांचा टप्पा पार करून दिला. हार्दिकने २८ चेंडूत ५२ धावांचे स्फोटक अर्धशतक ठोकले. नामिबियाकडून कर्णधार हेरहार्ड इरास्मसने सर्वाधिक चार बळी घेतले. बेन शिकोंगो, जेजे स्मित आणि बर्न्ड स्कोल्झ यांनी प्रत्येकी एक विकेट घेतली.
Biggest win margin for #TeamIndia by runs in ICC Men’s #T20WorldCup 💪 The #MenInBlue beat Namibia by 9️⃣3️⃣ runs to make it 2️⃣ victories in a row! Scorecard ▶️ https://t.co/SQLoaZjq98#INDvNAM pic.twitter.com/b0PL2LLSbI — BCCI (@BCCI) February 12, 2026
भारताकडून फिरकी गोलंदाज वरुण चक्रवर्तीने दोन षटकांत फक्त सात धावा देत तीन विकेट चटकावल्या. हार्दिक पंड्या आणि अक्षर पटेल यांनीही प्रत्येकी दोन विकेट घेतल्या. अर्शदीप सिंग, शिवम दुबे आणि जसप्रीत बुमराह यांनी प्रत्येकी एक विकेट घेतली. नामिबियाकडून लॉरेन स्टीनकॅम्पने सर्वाधिक २९ धावा केल्या, तर जान फ्रायलिंकने २२ धावा करू शकला. जान निकोलने १३, कर्णधार गेरहार्ड इरास्मसने १८ आणि झेन ग्रीनने ११ धावा करून बाद झाले. नामिबियाचा कोणताही फलंदाज दुहेरी आकडी धावसंख्या गाठण्यास अपयशी ठरला.
दोन्ही संभाव्य संघ खालीलप्रमाणे
भारत प्लेइंग इलेव्हन : संजू सॅमसन, इशान किशन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, रिंकू सिंग, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंग, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह
नामिबिया प्लेइंग इलेव्हन : लॉरेन स्टीनकॅम्प, जॅन फ्रायलिंक, जॅन निकोल लॉफ्टी-ईटन, गेरहार्ड इरास्मस (कर्णधार), जेजे स्मित, झेन ग्रीन (डब्ल्यू), रुबेन ट्रम्पेलमन, मालन क्रुगर, बर्नार्ड स्कोल्ट्ज, बेन शिकोंगो, मॅक्स हेंगो