चॉकलेट आरोग्यासाठी हेल्दी की अनहेल्दी? किती प्रमाण खावे? फायदाही असतो का!

चॉकलेट आरोग्यासाठी चांगले की वाईट हे त्याच्या प्रकार आणि प्रमाणावर अवलंबून असते. ७०% किंवा त्यापेक्षा जास्त कोको असलेले डार्क चॉकलेट मर्यादित प्रमाणात फायदेशीर ठरू शकते.

Updated On: Feb 13, 2026 | 04:15 AM
चॉकलेट म्हटलं की लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांच्याच तोंडाला पाणी सुटते. मात्र चॉकलेट आरोग्यासाठी चांगले की वाईट, हा प्रश्न अनेकांना पडतो. याचे उत्तर चॉकलेटच्या प्रकारावर आणि खाण्याच्या प्रमाणावर अवलंबून आहे.

डार्क चॉकलेट अधिक फायदेशीर

डार्क चॉकलेटमध्ये कोकोचे प्रमाण जास्त (साधारण ७०% किंवा त्यापेक्षा अधिक) असते. यात फ्लॅव्होनॉइड्ससारखे अँटीऑक्सिडंट्स मुबलक प्रमाणात आढळतात. हे अँटीऑक्सिडंट्स हृदयाचे आरोग्य सुधारण्यास मदत करतात, रक्तदाब नियंत्रित ठेवतात आणि शरीरातील दाह कमी करण्यास सहाय्य करतात. काही अभ्यासांनुसार मर्यादित प्रमाणात डार्क चॉकलेट खाल्ल्याने मेंदूची कार्यक्षमता आणि मूड सुधारू शकतो.

मिल्क आणि व्हाईट चॉकलेटबाबत सावधगिरी

मिल्क चॉकलेट आणि व्हाईट चॉकलेटमध्ये साखर व फॅटचे प्रमाण अधिक असते, तर कोकोचे प्रमाण तुलनेने कमी असते. त्यामुळे जास्त प्रमाणात सेवन केल्यास वजन वाढ, मधुमेह, दातांची हानी यांसारखे धोके संभवतात. त्यामुळे अशा प्रकारचे चॉकलेट नियमित आणि जास्त प्रमाणात खाणे टाळावे.

किती प्रमाण योग्य?

तज्ज्ञांच्या मते, दररोज सुमारे २० ते ३० ग्रॅम (एक लहान तुकडा) डार्क चॉकलेट खाणे सुरक्षित मानले जाते. मात्र, मधुमेह, लठ्ठपणा किंवा इतर आरोग्य समस्या असतील तर डॉक्टरांचा सल्ला घेणे आवश्यक आहे.

संभाव्य फायदे

  • हृदयाच्या आरोग्यास मदत
  • तणाव कमी करण्यास सहाय्य
  • अँटीऑक्सिडंट्समुळे रोगप्रतिकारक शक्ती वाढण्यास मदत
  • मूड सुधारण्यास उपयोगी
संभाव्य तोटे
  • जास्त साखर आणि कॅलरीजमुळे वजन वाढ
  • जास्त प्रमाणात सेवन केल्यास पोटाच्या तक्रारी
  • काहींना मायग्रेनचा त्रास वाढू शकतो
चॉकलेट पूर्णपणे अनहेल्दी नाही, पण ‘मर्यादित प्रमाण’ हीच किल्ली आहे. विशेषतः डार्क चॉकलेट योग्य प्रमाणात खाल्ल्यास काही आरोग्यदायी फायदे मिळू शकतात. मात्र कोणत्याही गोड पदार्थाप्रमाणेच त्याचे अति सेवन टाळणेच हितावह आहे.

Published On: Feb 13, 2026 | 04:15 AM

