Ahilyanagar News: मनपा जमा खर्चात मोठी तफावत! 230 कोटी रुपयांची थकबाकी उघड

आयुक्त यशवंत डांगे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, महापालिकेला दरमहा जीएसटी अनुदानातून सुमारे ११.७२ कोटी रुपये आणि महसुली उत्पन्नातून सुमारे ८ कोटी रुपये मिळतात. म्हणजेच सरासरी १९ कोटी ७२ लाख रुपये तिजोरीत जमा होतात. मात्र कर्मचारी वेतन, निवृत्तिवेतन, पाणीपुरवठा योजना, पथदिव्यांची वीजबिले आणि इतर अत्यावश्यक सेवांवर दरमहा सुमारे २४ कोटी ४० लाख रुपये खर्च होतो. परिणामी, दरमहा सुमारे ४ कोटी ६८ लाख रुपयांचा तुटवडा निर्माण होत आहे.
सद्यःस्थितीत महापालिकेवर एकूण २३० कोटी रुपयांची देणी प्रलंबित आहेत. यात ७ वा वेतन आयोग फरक (१०७ कोटी), विकासकामांची देयके (८० कोटी), विविध योजनांमधील मनपा हिस्सा (५० कोटी), पाणीपुरवठा वीजबिल (१६.८५ कोटी), इतर देयके (९ कोटी), न्यायालयीन प्रलंबित देयके (९ कोटी), कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (७ कोटी), पुरवठादार देयके (४ कोटी), अशुद्ध पाणी आकार (४ कोटी), वेतन कपात रक्कम (३.५० कोटी), तसेच ६ वा व ५ वा वेतन आयोग फरक, सेवा उपदान, परिभाषित निवृत्तीवेतन हिस्सा, अर्जित रजा वेतन, वैद्यकीय प्रतिपूर्ती आणि स्ट्रीट लाईट वीजबिल आदींचा समावेश आहे.
महापालिकेचे उत्पन्न मर्यादित असून अत्यावश्यक सेवांवरील खर्च सातत्याने वाढत असल्याने आर्थिक नियोजन करताना मोठी कसरत करावी लागत आहे. वाढत्या कर थकबाकीमुळे दंडाची रक्कमही वाढत असून त्याचा परिणाम मनपा आणि नागरिक दोघांवरही होत आहे, असे आयुक्त डांगे यांनी स्पष्ट केले.
आगामी काळात आर्थिक परिस्थितीत सुधारणा झाली नाही तर नागरी सेवा-सुविधांवर गंभीर परिणाम होऊ शकतो. मालमत्ताकर आणि इतर करांची थकबाकी मोठ्या प्रमाणावर असल्याने ती वसूल केल्याशिवाय विकासकामांना गती देणे कठीण होणार आहे. त्यामुळे नागरिकांनी आपले थकीत कर तातडीने भरून महापालिकेला सहकार्य करावे, असे आवाहन आयुक्तांनी केले आहे.