PUNE NEWS : दहा महिने अंथरुणाला खिळलेली १४ वर्षांची निलीमा; ससूनमध्ये उपचारांमुळे पुन्हा उभी राहिली

निलीमा वय १४ वर्ष (नाव बदलेले आहे) या अल्पवयीन मुलीच्या आयुष्यात ससून रुग्णालयाने आयुष्याचा नवा किरण आला आहे. ससून रुग्णालयातीळ उपचारराने निलीमा पुन्हा एकदा उभी राहिली.

Updated On: Feb 12, 2026 | 11:45 PM
PUNE NEWS: 14-year-old Neelima, bedridden for ten months, gets back on her feet after treatment in Sassoon

ससून हॉस्पिटल(फोटो-सोशल मीडिया)

चंद्रकांत कांबळे/नवराष्ट्र : निलीमा वय १४ वर्ष (नाव बदलेले आहे) या अल्पवयीन मुलीच्या आयुष्यात ससून रुग्णालयाने नवी उमेद निर्माण केली आहे. अचानक ताप आल्यानंतर निलीमा आजारी पडली. गावातील डॉक्टरांकडे उपचार घेतल्यानंतर ताप उतरला, मात्र त्यानंतर तिच्या वागण्यात मोठा बदल दिसून आला. ती कमी बोलू लागली, खेळणे बंद झाले, मैत्रिणींशी संवाद तुटला आणि ती सतत खाटेवर पडून राहू लागली. हळूहळू तिने खाणे-पिणे आणि डोळे उघडणेही बंद केले. तब्बल दहा महिने ती या अवस्थेत होती.

दरम्यान विविध ठिकाणी उपचार करूनही कोणताही फरक न पडल्याने अखेर तिला पुण्यातील ससून सर्वोपचार रुग्णालयाच्या मनोविकारशास्त्र विभागात दाखल करण्यात आले. पंधरा दिवसांपूर्वी दाखल केल्यानंतर योग्य उपचार सुरू केल्यामुळे निलीमाच्या प्रकृतीत झपाट्याने सुधारणा होत असल्याचे डॉक्टरांनी सांगितले आहे.सध्या निलीमा आईच्या मदतीने स्वतःच्या पायावर चालू लागली असून नियमितपणे जेवणही करत आहे. पुढील आठ दिवसांत ती पूर्णपणे बरी होऊन घरी जाईल, अशी माहिती मनोविकारशास्त्र विभाग प्रमुख डॉ.शशिकांत थोरात यांनी दिली.

दुर्मिळ आजार

डॉक्टरांच्या मते, १४ वर्षांच्या मुलीत अशा प्रकारचा आजार आढळणे हे दुर्मिळ आहे.निलीमाच्या कुटुंबात काही प्रमाणात तणावाचे वातावरण होते. वडिलांच्या व्यसनामुळे घरात वारंवार वाद होत असत. या ताण-तणावाचा मोठा परिणाम मुलीच्या मानसिक आरोग्यावर झाला.

निलीमाच्या घरची आर्थिक परिस्थिती हालाखीची

निलीमाच्या घरची आर्थिक परिस्थिती ही अंत्यत हालाखीची असून तिला उपचारासाठी मुंबईला देखील नेण्यात आले होत.परंतु त्याचा काही उपयोग झाला नाही. उलट जवळचे आणि बाहेरून घेतलेले सर्व पैसे खर्च झाले.पण उपचारात काहीही सुधारणा झाली नाही.

ससून रुग्णालयातील मानसोपचार विभागातील डॉक्टर माझ्यासाठी देवासारखे आहेत. त्यांनी केलेल्या उपचारामुळे माझी मुलगी पुन्हा चालायला, बोलायला लागली. मी आयुष्यभर या डॉक्टरांची ऋणी राहीन. निलीमाची आई रुग्ण आमच्याकडे आली तेव्हा तिची अवस्था अत्यंत गंभीर होती. ती चालत नव्हती, बोलत नव्हती आणि सतत झोपून असायची. वय केवळ १४ वर्षे असल्यामुळे परिस्थिती अधिक आव्हानात्मक होती. योग्य उपचारांनंतर हळूहळू सुधारणा दिसून आली. कुटुंबीयांनी आशा सोडली असतानाही आमच्या संपूर्ण टीमने प्रयत्न करून तिला बरे केले, याचे आम्हाला समाधान आहे. डॉ.शशिकांत थोरात, मनोविकारशास्त्र विभाग प्रमुख, ससून रुग्णालय

Published On: Feb 12, 2026 | 11:45 PM

