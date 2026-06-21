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Petrol Diesel Price: दर कमी कधी होणार? पेट्रोल-डिझेलबाबत सरकारकडून मोठी अपडेट, हरदीप सिंह पुरी यांनी स्पष्टच सांगितलं…

Updated On: Jun 21, 2026 | 02:20 PM IST
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सारांश

कच्च्या तेलाच्या जागतिक किमती आणि देशांतर्गत बाजारातील परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर, Petrol-Diesel चे दर कमी कधी होणार? या सर्वसामान्यांच्या जिव्हाळ्याच्या प्रश्नावर केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली आहे.

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार

Petrol Diesel Price: कच्च्या तेलाच्या किमतीत घट झाली आहे. त्यामुळे आता पेट्रोल डिझेलच्या किमतीही कमी होतील अशी आशा जागतिक लोकांपासून ते भारतीयांनाही लागून राहिली आहे. भारतातील लोकांचे लक्ष आता स्वस्त पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरांकडे लागले आहे. देशात पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती कधी कमी केल्या जातील, यावर सरकारने आता स्पष्टीकरण दिलं आहे. अमेरिका आणि इराण यांच्यात करार झाल्यानंतर कच्च्या तेलाच्या किमती घसरल्या होत्या. मात्र, इस्रायलवरील हल्ल्यानंतर किमती पुन्हा वाढल्या. त्यामुळे पेट्रोल-डिझेलच्या किमती कमी होतील ही अशा अजूनही अस्तित्वात आहे की नाही?

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केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी शनिवारी संकेत दिले की, नुकतेच खरेदी केलेले कच्चे तेल भारतीय रिफायनरींमध्ये पोहोचल्यास पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती कमी केल्या जाऊ शकतात. त्यांनी असाही दावा केला की, जागतिक तेल बाजारात मोठे चढ-उतार होऊनही देशांतर्गत इंधनाच्या दरात मर्यादित वाढ झाली आहे.

केंद्रीय मंत्री यांनी काय स्पष्ट केलं?

उत्तर प्रदेशातील सोनभद्र जिल्ह्यात एका पत्रकार परिषदेला संबोधित करताना पुरी म्हणाले की, तेल विपणन कंपन्या (OMCs) सध्या जास्त किमतीत खरेदी केलेल्या कच्च्या तेलावर प्रक्रिया करत आहेत. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती कमी झाल्याचा फायदा किरकोळ किमतीत होण्यासाठी काही काळ जावा लागेल. ते म्हणाले की, सध्या कंपन्यांकडे जास्त किमतीत खरेदी केलेल्या कच्च्या तेलाचा साठा आहे. जेव्हा कमी किमतीत खरेदी केलेले कच्चे तेल त्यांच्यापर्यंत पोहोचेल, तेव्हा इंधनाच्या किमती कमी होण्याची शक्यता आहे.

इंधन दरांवर स्पष्टीकरण

केंद्रीय मंत्री म्हणाले की, जागतिक ऊर्जा बाजारातील व्यत्यय आणि भू-राजकीय तणाव, विशेषतः होर्मुझच्या सामुद्रधुनीच्या आसपासचा तणाव असूनही, भारतातील इंधनाचे दर तुलनेने स्थिर राहिले आहेत. “प्रत्यक्ष परिस्थिती पाहिल्यास, देशात पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात कोणतीही वाढ झालेली नाही,” असे पुरी म्हणाले.

पश्चिम आशियातील तणावामुळे किमती वाढल्या

पश्चिम आशियातील भू-राजकीय तणावामुळे जागतिक ऊर्जा बाजारावर परिणाम झाल्याने, गेल्या काही आठवड्यांत इंधनाच्या किमती झपाट्याने वाढल्या आहेत. मध्य पूर्वेतील संकट सुरू झाल्यापासून पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात प्रति लिटर अंदाजे ₹७.५ ने वाढ झाली असून, अल्पावधीतच अनेक वेळा दरांमध्ये बदल करण्यात आले आहेत. या दरवाढीमुळे महागाई, वाहतूक खर्च आणि घरगुती बजेटवरील दबावाबद्दल चिंता वाढली आहे. याव्यतिरिक्त, इंधनाच्या वाढलेल्या किमतींमुळे लॉजिस्टिक्स आणि पुरवठा साखळीवर परिणाम झाला आहे.

किमती पुन्हा वाढतील का?

इस्रायलने अमेरिका आणि इराण यांच्यातील कराराचे पालन करण्यास नकार दिला आहे. इस्रायल आता इराणवर हल्ला करत आहे. इराण आणि अमेरिका यांच्यातील करारानुसार, इस्रायलने हल्ला करू नये यासाठी अमेरिका दबाव आणेल, असे नमूद आहे. पण इस्रायलने या कराराचे पालन करण्यास नकार दिला आहे. परिणामी, इराणने पुन्हा होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद केली आहे. अशा परिस्थितीत, कच्च्या तेलाच्या किमती पुन्हा वाढू शकतात. असे झाल्यास, भारताला स्वस्त पेट्रोल आणि डिझेलसाठी बराच काळ प्रतीक्षा करावी लागू शकते.

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Web Title: Petrol diesel price cut government update hardeep singh puri statement see more details

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Published On: Jun 21, 2026 | 02:20 PM

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