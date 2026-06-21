IPO Alert: धमाक्यासाठी तयार राहा… Share Market मध्ये तब्बल 40000 कोटींचा महा-आयपीओ येतोय; सेबीकडे DRHP दाखल

रिलायन्स इंडस्ट्रीजची डिजिटल सेवा कंपनी, जिओ प्लॅटफॉर्म्स लिमिटेड, आपला IPO आणत आहे. कंपनीने आपला मसुदा रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस DRHP बाजार नियामक सेबीकडे दाखल केला आहे. हा भारतीय शेअर बाजाराच्या इतिहासातील सर्वात मोठा IPO असण्याची शक्यता आहे, ज्याचा आकार अंदाजे ४ अब्ज डॉलर्स म्हणजेच अंदाजे ₹३५,००० ते ₹४०,००० कोटी इतका असणार आहे. हा ऑक्टोबर २०२४ मध्ये झालेल्या ह्युंदाई मोटर इंडियाच्या ₹२७,८५९ कोटींच्या सार्वजनिक बाजारातील पदार्पणापेक्षाही मोठा असल्याचं म्हटलं जात आहे. कधी येणार आहे हा IPO मार्केटमध्ये सविस्तर जाणून घेऊयात.
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कंपनी २७ कोटी नवीन इक्विटी शेअर्स जारी करून IPO द्वारे अंदाजे ४२,००० कोटी रुपये म्हणजेच अंदाजे ४ अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त उभारण्याचे उद्दिष्ट ठेवत आहे. “जिओचे प्रस्तावित लिस्टिंग जगाला दाखवून देईल की भारत जागतिक स्तरावरील, जागतिक क्षमतेच्या आणि जागतिक मूल्याच्या तंत्रज्ञान कंपन्या उभारू शकतो,” असे रिलायन्सचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक मुकेश अंबानी यांनी १९ जून रोजी कंपनीच्या वार्षिक भागधारक सभेत AGM मध्ये स्पष्ट केलं.
कंपनीने १९ जून रोजी सेबीकडे आपला DRHP दाखल केला आहे. IPO सुरू होण्याची अधिकृत तारीख अद्याप जाहीर करण्यात आलेली नाही. पण तज्ञांच्या मते, हा IPO ऑगस्ट २०२६ च्या शेवटच्या आठवड्यात किंवा पुढील सणासुदीच्या काळात लॉन्च होऊ शकतो. सेबी सध्या कंपनीने सादर केलेल्या डीआरएचपीचे पुनरावलोकन करेल.
IPOसाठी प्राइस बँड अद्याप निश्चित झालेला नाही. सेबीच्या मंजुरीनंतर बुक-बिल्डिंग प्रक्रियेद्वारे तो जाहीर केला जाईल. तथापि, बाजार विश्लेषकांच्या मते, मूळ किंमत प्रति शेअर ₹४२५ पेक्षा जास्त असण्याची शक्यता आहे. कंपनी किंमत पट्ट्यासोबतच किरकोळ गुंतवणूकदारांसाठी लॉट साईजचीही घोषणा करेल.
जिओ प्लॅटफॉर्म्स आयपीओ निधीपैकी अंदाजे ₹२७,५०० कोटींचा वापर रिलायन्स जिओ इन्फोकॉमचे विद्यमान कर्ज फेडण्यासाठी करेल. उर्वरित निधी देशात AI पायाभूत सुविधा विकसित करण्यासाठी गुंतवला जाईल.
Declaimer: (येथे दिलेली माहिती केवळ माहितीच्या उद्देशाने आहे. हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की बाजारात गुंतवणूक करणे हे बाजारातील जोखमीच्या अधीन आहे. गुंतवणूक करण्यापूर्वी नेहमी तज्ञांचा सल्ला घ्या. Navarashtra.com कोणत्याही गुंतवणुकीची शिफारस करत नाही.)
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