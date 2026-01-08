Telecom Operators Penalty: स्पॅम कॉलवर लगाम न लावल्याने टेलिकॉम कंपन्यांना १५० कोटींचा दंड

Telecom Operators Penalty: स्पॅम कॉल आणि मेसेजेस रोखण्यात अपयशी ठरल्याबद्दल दूरसंचार ऑपरेटर्सना आता मोठा दंड भरावा लागेल. दूरसंचार नियामक ट्रायने ऑपरेटर्सना १५० कोटी रुपयांचा मोठा दंड ठोठावला आहे. हा दंड तीन वर्षांसाठी ठोठावण्यात आला आहे. ऑपरेटर्सनी TRAI च्या निर्णयावर आक्षेप घेतला आहे. ग्राहकांच्या तक्रारी चुकीच्या पद्धतीने बंद केल्याबद्दल आणि नियमांनुसार स्पॅमर्सच्या टेलिकॉम कनेक्शनवर कारवाई न केल्याबद्दल दूरसंचार सेवा प्रदात्यांना दंड ठोठावण्यात आला. नियमांचे पालन न करणाऱ्या ऑपरेटर्सवर TRAI दंड आकारतो. नियमांनुसार, प्रत्येक परवानाधारक सेवा क्षेत्रासाठी दरमहा ५० लाख रुपयांपर्यंतचा आर्थिक दंड आकारला
जाऊ शकतो. अहवालानुसार, अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले की, दूरसंचार सेवा प्रदात्यांना आर्थिक दंड आकारला जातो कारण नियमांनुसार आवश्यकतेनुसार स्पॅमर्सच्या टेलिकॉम संसाधनांवर योग्य कारवाई करण्यात अयशस्वी झाले.
१० दिवसांत ५ तक्रारी आल्यास कारवाई
अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले की, नौदणीकृत टेलिमार्केटरवर कडक नियम लागू होत असले तरी, बहुतेक स्पॅम आता नोंदणीकृत नसलेल्या व्यक्तीकडून १०-अंकी मोबाईल नंबर वापरून पाठवले जात आहेत. तक्रारींच्या संख्येवरून स्पॅमर्सची ओळख पटवली जाते. फक्त फोनवरील नंबर ब्लॉक केल्याने स्पॅम थांबत नाही, कारण स्पॅमर्स वारंवार त्यांचे नंबर बदलतात. ट्रायने त्रासदायक कॉल आणि एसएमएस थांबवण्यासाठी नियम कडक केले आहेत.
गेल्या वर्षी, TRAI ने २.१ दशलक्ष स्पॅमर्स डिस्कनेक्ट केले आणि १००,००० हून अधिक लोकांना ब्लॉक केले. सप्टेंबर २०२४ मध्ये, TRAI ने १.८८ दशलक्ष स्पॅमर कनेक्शन डिस्कनेक्ट केले आणि १,१५० जणांना ब्लॅकलिस्ट केले. इकॉनॉमिक टाईम्सच्या वृत्तानुसार, TRAI ने हा दंड टेलिकॉम ऑपरेटर्सवर कोणीतरी त्यांच्या नेटवर्कद्वारे स्पॅम कॉल किंवा मेसेज केले म्हणून लावला नाही. उलट, कंपन्यांनी त्या पाठवणाऱ्यांविरुद्ध योग्य कारवाई करण्यात अयशस्वी झाल्यामुळे लावण्यात आला.
स्पॅम कॉल आणि मेसेजेस नियंत्रित करण्यात ग्राहकांच्या तक्रारी महत्त्वाची भूमिका बजावतात. दूरसंचार सेवा पुरवठादारांनी अनेक ग्राहकांच्या तक्रारी चुकीच्या पद्धतीने बंद केल्या आहेत. यामुळे या कंपन्यांना दंड ठोठावण्यात आला आहे. TRAI ने एक डीएनडी अॅप देखील लाँच केला आहे, जो वापरकर्त्यांना कोणत्याही स्पॅम कॉल किंवा मेसेजची तक्रार करण्याची परवानगी देतो. या अॅपवर फक्त चार ते सहा क्लिक करून रिपोर्टिंग करता येते. ट्रायने अलीकडेच स्पॅम कॉल आणि मेसेजेसबाबतचे नियम कडक केले आहेत. ग्राहक ७ दिवसांच्या आत कोणताही स्पॅम कॉल किंवा मेसेज रिपोर्ट करू शकतात. TRAI ने या तक्रारींवर कारवाई करण्याबाबतचे नियमही कडक केले आहेत. १० दिवसांच्या आत पाठवणाऱ्याविरुद्ध पाच तक्रारी कारवाई करण्यासाठी पुरेशा आहेत.