Condom बनवणाऱ्या कंपनीने एका वर्षात दिला ५००% परतावा; प्रमोटरने उचललं मोठं पाऊल, काय होणार परिणाम?

कंडोम उत्पादक कंपनीने एका वर्षात ५००% पेक्षा जास्त आश्चर्यकारक परतावा दिला आहे. गेल्या दोन वर्षात स्टॉक १० पटीने वाढला आहे. आता, प्रमोटरने एक मोठे पाऊल उचलले आहे.

Updated On: Dec 24, 2025 | 10:00 PM
Condom बनवणाऱ्या कंपनीने एका वर्षात दिला ५००% परतावा (Photo Credit - X)

कंडोम (Condom) बनवणाऱ्या क्युपिडच्या शेअर्सनी या वर्षी आतापर्यंत गुंतवणूकदारांना प्रभावी परतावा दिला आहे. या शेअरमध्ये ५०० टक्क्यांहून अधिक वाढ झाली आहे. शिवाय, गेल्या दोन वर्षांत तो जवळजवळ १० पटीने वाढला आहे. बुधवार, २४ डिसेंबर रोजी, हा शेअर १ टक्क्यांहून अधिक वाढून ₹४७४.६५ वर बंद झाला. क्युपिड पुरुष आणि महिला कंडोम तसेच पाण्यावर आधारित ल्युब्रिकंट जेली आणि आयव्हीडी किट तयार करते आणि पुरवते. कंपनीची सध्याची उत्पादन क्षमता दरवर्षी ४८० दशलक्ष पुरुष कंडोम, ५२ दशलक्ष महिला कंडोम आणि २१० दशलक्ष ल्युब्रिकंट जेली सॅशे आहे.

क्युपिडचा प्लांट आणि जागतिक मान्यता

क्युपिडचा उत्पादन युनिट महाराष्ट्रातील नाशिक जिल्ह्यातील सिन्नरजवळ, मुंबईपासून सुमारे २०० किलोमीटर पूर्वेला आहे. कंपनीचा दावा आहे की पुरुष आणि महिला कंडोमच्या पुरवठ्यासाठी WHO आणि UNFPA कडून पूर्व-पात्रता दर्जा प्राप्त करणारी ही जगातील पहिली कंपनी आहे.

तारण ठेवलेल्या शेअर्समध्ये लक्षणीय घट

२३ डिसेंबर रोजी एक्सचेंज फाइलिंगमध्ये कंपनीने म्हटले आहे की प्रमोटरने तारण ठेवलेला हिस्सा २० टक्क्यांपर्यंत कमी झाला आहे. ३० सप्टेंबर रोजी तो ३६.१३ टक्के होता. कंपनीने म्हटले आहे की ही कपात तिची मजबूत आर्थिक स्थिती आणि प्रमोटर्सचा दीर्घकालीन वाढीवरील विश्वास दर्शवते. यामुळे गुंतवणूकदारांचा विश्वास सुधारण्याची अपेक्षा आहे.

हे देखील वाचा: चेन्नईत एका व्यक्तीने 1 वर्षात तब्बल 1,06,398 रूपयांच्या Condom ची केली खरेदी, Instamart App ऑनलाईन शॉपिंग पाहून धक्का

क्युपिड व्यवस्थापन विधान

क्युपिडचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक आदित्य कुमार हलवासिया यांच्या मते, प्रमोटरने तारण ठेवलेल्या शेअर्समध्ये झालेली घट ही मजबूत बॅलन्स शीट आणि शाश्वत व्यवसाय गतीचे लक्षण आहे. त्यांनी म्हटले आहे की हे आर्थिक शिस्त, पारदर्शकता आणि भागधारकांसाठी दीर्घकालीन मूल्य निर्माण करण्याची वचनबद्धता दर्शवते.

क्युपिड शेअर्सच्या किमतीची कामगिरी

अलिकडच्या काळात कामिद शेअर्सने सातत्याने मजबूत परतावा दिला आहे. गेल्या पाच दिवसांत, स्टॉकमध्ये जवळपास १० टक्के वाढ झाली आहे. एका महिन्यात, स्टॉकमध्ये जवळपास ४१ टक्के वाढ झाली आहे. सहा महिन्यांत, त्यात ३९५ टक्के वाढ झाली आहे. २०२५ मध्ये आतापर्यंत या शेअरमध्ये ५२४ टक्के वाढ झाली आहे, तर गेल्या पाच वर्षांत त्याचा परतावा ३,७५२ टक्क्यांपर्यंत पोहोचला आहे. सध्या, क्युपिडचा पी/ई रेशो २६४.५४ आहे, जो दर्शवितो की हा शेअर उच्च मूल्यांकनावर व्यवहार करत आहे. कंपनीचे सध्याचे मार्केट कॅप अंदाजे ₹१२,७४३ कोटी आहे.

हे देखील वाचा: Condom Risks: ‘अशा’ पद्धतीने कंडोम वापरला तर धोका निश्चित, 5 सत्यता जाणून हादरून जाल

Published On: Dec 24, 2025 | 10:00 PM

