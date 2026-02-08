‘हा कुठला सुपरस्टार?’, बाबर आझमच्या विरोधात त्याचाच देश, दिग्गजांनी सर्वांसमक्ष केली फजिती

T20 World Cup 2026: श्रीलंकेने 20 रन्सने केला आयर्लंडचा पराभव, महेश तीक्ष्णाच्या गोलंदाजीची कमाल
बासित अली यांनी बाबरची खिल्ली उडवली
माजी क्रिकेटपटू बासित अली यांनी एका टीव्ही शो दरम्यान बाबर आझमवर जोरदार हल्ला चढवला. तो म्हणाला की बाबर एकदिवसीय आणि कसोटी सामन्यांमध्ये ठीक आहे, परंतु टी-२० साठी तो तंदुरुस्त नाही. बासितने संघ व्यवस्थापनाला असा प्रश्नही विचारला की बाबर त्याच्या योग्य फलंदाजीच्या स्थानावर वाटाघाटी का करू शकत नाही. त्याने स्पष्टपणे सांगितले की संघातील इतर अनेक खेळाडू बाबरपेक्षा चांगले टी-२० फलंदाज आहेत.
शो दरम्यान बासित अली म्हणाले, “जर तुम्ही बाबर आझमला एकदिवसीय किंवा कसोटी सामन्यात सुपरस्टार म्हटले तर मी सहमत होऊ शकतो. पण टी-२० मध्ये? तो सुपरस्टार कसा आहे? एक असा फलंदाज जो त्याचे नियमित स्थान सोडून क्रमांक ४ वर येतो आणि व्यवस्थापनालाही सांगू शकत नाही की तो क्रमांक ४ चा खेळाडू नाही! बाबरला हे माहित नाही का? शादाब, उस्मान खान, नवाज आणि फहीम सारखे खेळाडू बाबरपेक्षा चांगले टी-२० खेळाडू आहेत.”
बाबर आझमला वगळण्यात येणार
बाबरची टी-२० कारकीर्दही धोक्यात आली आहे कारण कर्णधार सलमान अली आघा यांनी आधीच सांगितले आहे की संघ संयोजनाच्या कारणास्तव कोणत्याही खेळाडूला वगळता येते. बिग बॅश लीगमध्ये स्टीव्ह स्मिथने त्याला स्ट्राईक देण्यासही नकार दिला होता, ज्याला बासित अली यांनी बाबरच्या कमकुवत टी-२० खेळाचा पुरावा म्हणून सांगितले होते. आता, सर्वांच्या नजरा अमेरिकेविरुद्धच्या पुढील सामन्यावर आहेत की बाबर प्लेइंग इलेव्हनचा भाग असेल का? दरम्यान बाबर आझमला वगळण्यात येण्याची शक्यताच जास्त वर्तवली जात आहे.
