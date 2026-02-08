Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
‘हा कुठला सुपरस्टार?’, बाबर आझमच्या विरोधात त्याचाच देश, दिग्गजांनी सर्वांसमक्ष केली फजिती

टी-२० विश्वचषकात नेदरलँड्सविरुद्ध बाबर आझमची कामगिरी निराशाजनक होती आणि तो मोठ्या प्रमाणात उपहासाचा विषय बनला आहे. अगदी त्याच्या देशातच त्याला कोणीही मान द्यायला तयार नाही, जाणून घ्या

Updated On: Feb 08, 2026 | 11:30 PM
बाबार आझमच्या घरच्याच खेळाडूंकडून घोर अपमान (फोटो सौजन्य - X.com)

बाबार आझमच्या घरच्याच खेळाडूंकडून घोर अपमान (फोटो सौजन्य - X.com)

  • बसीत अलीने केला बाबर आझमचा अपमान 
  • पाकिस्तानी खेळाडूच्या विरोधात मोठे विधान 
  • बाबर आझम सुपरस्टार नाही 
बाबर आझमच्या खराब कामगिरी आणि संघातील त्याच्या स्थानाभोवतीचा वाद आणखी वाढला आहे. नेदरलँड्सविरुद्धच्या सामन्यात बाबरने १८ चेंडूत फक्त १५ धावा केल्या, ज्यामुळे पाकिस्तानचा डाव मंदावला. जर फहीम अशरफने अखेर ११ चेंडूत २९ धावांची धमाकेदार खेळी खेळली नसती तर पाकिस्तान सामना गमावू शकला असता. बाबरच्या बाद होण्यावर प्रशिक्षक माइक हेसन नाराज होते, ज्यामुळे त्याला पुढील सामन्यातून वगळले जाऊ शकते अशी अटकळ बांधली जात होती.

T20 World Cup 2026: श्रीलंकेने 20 रन्सने केला आयर्लंडचा पराभव, महेश तीक्ष्णाच्या गोलंदाजीची कमाल

बासित अली यांनी बाबरची खिल्ली उडवली

माजी क्रिकेटपटू बासित अली यांनी एका टीव्ही शो दरम्यान बाबर आझमवर जोरदार हल्ला चढवला. तो म्हणाला की बाबर एकदिवसीय आणि कसोटी सामन्यांमध्ये ठीक आहे, परंतु टी-२० साठी तो तंदुरुस्त नाही. बासितने संघ व्यवस्थापनाला असा प्रश्नही विचारला की बाबर त्याच्या योग्य फलंदाजीच्या स्थानावर वाटाघाटी का करू शकत नाही. त्याने स्पष्टपणे सांगितले की संघातील इतर अनेक खेळाडू बाबरपेक्षा चांगले टी-२० फलंदाज आहेत.

शो दरम्यान बासित अली म्हणाले, “जर तुम्ही बाबर आझमला एकदिवसीय किंवा कसोटी सामन्यात सुपरस्टार म्हटले तर मी सहमत होऊ शकतो. पण टी-२० मध्ये? तो सुपरस्टार कसा आहे? एक असा फलंदाज जो त्याचे नियमित स्थान सोडून क्रमांक ४ वर येतो आणि व्यवस्थापनालाही सांगू शकत नाही की तो क्रमांक ४ चा खेळाडू नाही! बाबरला हे माहित नाही का? शादाब, उस्मान खान, नवाज आणि फहीम सारखे खेळाडू बाबरपेक्षा चांगले टी-२० खेळाडू आहेत.”

बाबर आझमला वगळण्यात येणार

बाबरची टी-२० कारकीर्दही धोक्यात आली आहे कारण कर्णधार सलमान अली आघा यांनी आधीच सांगितले आहे की संघ संयोजनाच्या कारणास्तव कोणत्याही खेळाडूला वगळता येते. बिग बॅश लीगमध्ये स्टीव्ह स्मिथने त्याला स्ट्राईक देण्यासही नकार दिला होता, ज्याला बासित अली यांनी बाबरच्या कमकुवत टी-२० खेळाचा पुरावा म्हणून सांगितले होते. आता, सर्वांच्या नजरा अमेरिकेविरुद्धच्या पुढील सामन्यावर आहेत की बाबर प्लेइंग इलेव्हनचा भाग असेल का? दरम्यान बाबर आझमला वगळण्यात येण्याची शक्यताच जास्त वर्तवली जात आहे. 

IND-PAK सामन्याबाबत सर्वात मोठे अपडेट! ICC च्या ‘या’ निर्णयामुळे पाकिस्तानला घ्यावी लागेल माघार?

Published On: Feb 08, 2026 | 11:30 PM

