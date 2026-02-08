Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
T20 World Cup 2026: श्रीलंकेने 20 रन्सने केला आयर्लंडचा पराभव, महेश तीक्ष्णाच्या गोलंदाजीची कमाल

श्रीलंकेने आयर्लंडचा २० धावांनी पराभव करून टी२० विश्वचषकाची विजयी सुरुवात केली. श्रीलंकेच्या १६४ धावांच्या प्रत्युत्तरात आयर्लंडचा संघ १४३ धावांवर गारद झाला. आयर्लंडच्या खेळाडूंनी चांगली खेळी केली.

Updated On: Feb 08, 2026 | 11:10 PM
श्रीलंकेची विजयी सुरूवात (फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

श्रीलंकेची विजयी सुरूवात (फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

  • श्रीलंकेची आयर्लंडवर मात 
  • २० धावांनी केला पराभव
  • श्रीलंकेची विजयी सुरूवात
श्रीलंकेने २०२६ च्या टी२० विश्वचषक स्पर्धेत आयर्लंडचा २० धावांनी पराभव करून पहिला विजय मिळवला. प्रथम फलंदाजी करताना श्रीलंकेने एकूण १६३ धावा केल्या, परंतु आयर्लंडला फक्त १४३ धावा करता आल्या. सामन्याचे हिरो महेश थिकेशना आणि वानिंदू हसरंगा होते, ज्यांनी प्रत्येकी तीन बळी घेतले आणि आयर्लंडला या लक्ष्याचा पाठलाग करण्यापासून पूर्णपणे रोखले.

आयर्लंड १४३ धावांवर सर्वबाद 

श्रीलंकेच्या १६३ धावांच्या प्रत्युत्तरात, आयर्लंडची सुरुवात खराब झाली. कर्णधार पॉल स्टर्लिंग चौथ्या षटकात सहा धावांवर बाद झाला. त्यानंतर रॉस अदायर (३४) ने हॅरी टेक्टर (४०) सोबत भागीदारी केली, परंतु अदायर हसरंगाने त्रिफळाचित झाला. तेथून, श्रीलंकेच्या संघाचे विकेट पडत राहिले आणि आयर्लंडचे फलंदाज कोणतीही भागीदारी करू शकले नाहीत. लोर्कन टकरने २१ आणि कर्टिस कॅम्फरने १३ धावा केल्या. श्रीलंकेकडून हसरंगा आणि थिकेशनाच्या शानदार कामगिरीव्यतिरिक्त, मथिशा पाथिरानानेही दोन बळी घेतले.

श्रीलंकेने १६३ धावा केल्या

तत्पूर्वी, कामिंदू मेंडिसच्या १९ चेंडूत ४४ धावा आणि कुसल मेंडिसच्या नाबाद अर्धशतकामुळे, रविवारी आयर्लंडविरुद्धच्या टी-२० विश्वचषक सामन्यात खराब सुरुवातीनंतर श्रीलंकेने ६ बाद १६३ धावा केल्या. यष्टीरक्षक कुसलने ४३ चेंडूत पाच चौकारांसह ५६ धावा केल्या आणि पाचव्या विकेटसाठी कामिंदूसोबत ६७ धावांची भागीदारी केली. कामिंदूने त्याच्या डावात चार चौकार आणि दोन षटकार मारले. एका वेळी १४ व्या षटकात श्रीलंकेची धावसंख्या ४ बाद ८६ होती.

आयर्लंडचे क्षेत्ररक्षण खराब

आयर्लंडच्या खराब क्षेत्ररक्षणाचा श्रीलंकेलाही फायदा झाला, ज्यामुळे काही झेल सोडण्यात आले. आयर्लंडचा प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय योग्य वाटला जेव्हा श्रीलंकेला पहिल्या चार षटकात फक्त २८ धावा करता आल्या आणि त्यांनी कामिल मिश्रा (१४) गमावले. मिशाराला जीवनदान मिळाले पण तो त्याचा फायदा उठवू शकला नाही, कारण तो मिड-ऑफवर मार्क अडायरच्या हळू चेंडूने झेलबाद झाला.

पॉवरप्लेपर्यंत ५० धावा

सलामीवीर फलंदाज पथुम निस्सांकाने २३ चेंडूत २४ धावा केल्या. त्याने डावखुरा फिरकी गोलंदाज मॅथ्यू हम्फ्रेला डीप स्क्वेअर लेगवर षटकार मारला, ज्यामुळे तो मोठ्या डावासाठी सज्ज झाला आहे असे भासवले. पॉवरप्लेनंतर सहाव्या षटकात कुसल मेंडिसने बॅरी मॅकार्थीच्या चेंडूवर तीन चौकार मारले आणि श्रीलंकेची धावसंख्या १ बाद ५० अशी झाली.

त्यानंतर आयर्लंडचा कर्णधार पॉल स्टर्लिंगने डावखुरा फिरकी गोलंदाज जॉर्ज डॉकरेलला चेंडू दिला, ज्याने त्याच्या पहिल्या षटकात फक्त चार धावा दिल्या. डॉकरेलने स्लोअर चेंडूने निस्सांकाला आकर्षित केले, जो कव्हरवर स्टर्लिंगने झेलबाद केला. त्याचा पुढचा बळी पवन रत्नायके होता, ज्यानेही खराब शॉटनंतर आपली विकेट गमावली. ११ व्या षटकात श्रीलंकेची धावसंख्या ३ बाद ६८ होती. डॉकरेलने १७ धावांत दोन विकेट घेतल्या. जेरेथ डेलानीने दुनिथ वेलागेला बाद करून श्रीलंकेच्या अडचणीत भर घातली. तथापि, त्यानंतर कामिंडू आणि कुसल यांनी डाव सावरला.

Published On: Feb 08, 2026 | 11:10 PM

