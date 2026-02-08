Amit Shah on Naxalism: अमित शाहांचा मोठा इशारा; ३१ मार्चपूर्वी नक्षलवाद मुळासकट संपवणार!

अमित शाह यांनी रायपूरमध्ये छत्तीसगड सरकार आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत नक्षलविरोधी कारवायांचा सविस्तर आढावा घेतला. या बैठकीनंतर ‘एक्स’ (पूर्वीचे ट्विटर) वर माहिती शेअर करताना त्यांनी सांगितले की, “एकेकाळी नक्षलवादाचा गड असलेले छत्तीसगड आता ‘डबल इंजिन‘ सरकारच्या काळात विकासाचे केंद्र बनले आहे. राज्यातील तरुण आता शस्त्रे सोडून क्रीडा, फॉरेन्सिक आणि तांत्रिक शिक्षणाकडे वळत आहेत.”
रायपूरमधील “छत्तीसगड २५: शिफ्टिंग द लेन्स” या राष्ट्रीय परिषदेत बोलताना शाह यांनी भारताच्या जागतिक प्रतिमेवरही भाष्य केले. ते म्हणाले, “जेव्हा भारत जागतिक स्तरावर यशस्वी होतो, तेव्हा त्याचा फायदा केवळ देशालाच नाही, तर संपूर्ण जगाच्या समृद्धीला आणि सुरक्षिततेला होतो. आज जग भारताकडे सुरक्षा आणि स्थिरतेचा आधारस्तंभ म्हणून पाहत आहे.”
काँग्रेसवर निशाणा साधताना केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी सांगितले की, जेव्हा छत्तीसगड, झारखंड आणि उत्तराखंडसाठी चळवळी सुरू होत्या तेव्हा काँग्रेस सरकार बराच काळ देशावर राज्य करत होते. अनेकदा असे म्हटले जात होते की विरोधी पक्षांकडे कोणतेही महत्त्वाचे मुद्दे नव्हते, म्हणूनच स्वतंत्र राज्ये निर्माण करण्याचा विचार उपस्थित करण्यात आला.
बरेच लोक प्रशासनाला केवळ प्रशासकीय प्रक्रिया मानतात, परंतु माझ्याकडे त्यांच्यासाठी एक उदाहरण आहे. गेल्या तीन दशकांत, दोन उदाहरणे आहेत: एक पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारच्या कार्यकाळात आणि दुसरे पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील यूपीए सरकारच्या काळात. दोन्ही प्रकरणांमध्ये, राज्यांची पुनर्रचना करण्यात आली.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा ९ फेब्रुवारी रोजी बस्तरला भेट देणार आहेत. ते “बस्तर पंडुम-२०२६” ला प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित राहतील आणि कार्यक्रमाचा समारोप करतील. या भेटीदरम्यान त्यांचे लक्ष राज्याला नक्षलवादाच्या तावडीतून मुक्त करण्यावर आहे.
