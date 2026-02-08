Bigg Boss Marathi 6: ‘बिजली गिराने…राखी है आई’, बिग बॉसच्या घरात येणार “एंटरटेन्मेंटची त्सुनामी! पहिली Wild Card Entry

आतापर्यंत तयार झालेली समीकरणं, नाती, गटबाजी आणि समज-अपसमज… सगळ्यावर राखीचा एकच प्रश्नचिन्ह! तिच्या आगमनाने घरातल्या प्रत्येक सदस्याचा गेम हादरणार हे नक्की. कोणाशी मैत्री, कोणाशी वाद, कोणाच्या नसा दाबायच्या आणि कोणाला भावनिक गोंजारायचं हे सगळं राखीच्या खेळात नेहमीच अनपेक्षित असतं. तेव्हा महाराष्ट्राला एन्टरटेन्मेंटचा भारी डोस मिळणार आहे.
काय म्हणाली राखी
राखी सावंत यावर बोलताना म्हणाली, “राखी जाणार आणि गेम पालटणार. माझ्याशिवाय बिग बॉस अधुरं आहे. मी घरात गेल्यावर सगळ्यांचा आवाज गायब होतो. जेव्हा राखी सावंत घरात जाणार तिची मर्जी चालणार आहे. मी घरात धम्माल करणार आहे. तुम्हांला माझे वेगवेगळे costumes, माझा गेम पहायला मिळणार आहे. बिग बॉस प्लॅटफॉर्म सगळ्यांना नाही मिळत आपल्याला मिळाला आहे तर त्याचा उपयोग करून घ्या हे माझं म्हणणं आहे. रितेश देशमुख अमेझिंग आहेत आणि उत्तम अभिनेते आहेत. संपूर्ण महाराष्ट्रमध्ये आपला बिग बॉस मराठी चालतो आहे, मला खूप अभिमान आहे ते हा शो होस्ट करत आहेत. आपल्या मराठी लोकांसाठी आणि महाराष्ट्रासाठी मी बिग बॉस मराठी करत आहे.”
राखी सावंतचा स्वभाव जितका बिनधास्त, तितकाच बेधडक तिचा खेळ. ती स्वतःच्या अटींवर खेळते आणि वेळ आली तर संपूर्ण घराची दिशा बदलते. बिग बॉस मराठीच्या घरात राखीची एन्ट्री म्हणजे ड्रामाचं लेव्हल अप!
राखीला पाहून स्पर्धकांचे धाबे दणाणणार!
राखी ही अशी स्पर्धक आहे जिला हिंदीपासून मराठीपर्यंत सर्वच स्पर्धक घाबरून असतात. राखी म्हणजे निखळ मनोरंजन! राखीशिवाय बिग बॉस म्हणजे जणूकाही पाण्याविना मासा. ही उपमा नक्कीच अतिशयोक्ती नाही. जोपर्यंत राखी नाही तोपर्यंत बिग बॉसच्या खेळालाही मजा नाही आणि आता पुन्हा एकदा राखी आपल्या चाहत्यांचे मनोरंजन करण्यास तयार झाली आहे. आता खेळाला अजून मजा येईल यात काहीच शंका नाही. गेल्या काही दिवसांपासून राखी घरात जाणार अशीच चर्चा रंगली होती आणि अखेर आता तो क्षण आलाय. रोज रात्री आता प्रेक्षकांना मनोरंजनाचा डबल डोस मिळणार आहे यात तिळमात्र शंका नाही.
