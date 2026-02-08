Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

Nashik News : आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी परदेशी शिक्षणाची सुवर्णसंधी; ४० जणांना मिळणार शिष्यवृत्ती

आदिवासी विकास विभागामार्फत अनुसूचित जमातीतील विद्यार्थ्यांसाठी परदेशी उच्च शिक्षणाची विशेष शिष्यवृत्ती योजना राबवली जात आहे.

Updated On: Feb 08, 2026 | 10:35 PM
फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

Follow Us:
Follow Us:

अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील गुणवंत विद्यार्थ्यांना परदेशातील नामांकित विद्यापीठांमध्ये उच्च शिक्षणाची संधी मिळावी, या उद्देशाने आदिवासी विकास विभागामार्फत विशेष शिष्यवृत्ती योजना राबवण्यात येत आहे. या योजनेअंतर्गत शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ साठी एकूण ४० आदिवासी विद्यार्थ्यांना परदेशात पदव्युत्तर किंवा पीएच.डी. स्तरावरील शिक्षणासाठी आर्थिक सहाय्य दिले जाणार आहे. या योजनेमुळे आदिवासी समाजातील विद्यार्थ्यांना जागतिक दर्जाचे शिक्षण घेण्याचा मार्ग मोकळा होणार असून त्यांच्या शैक्षणिक व व्यावसायिक प्रगतीला मोठी चालना मिळणार आहे.

समारंभाची खरी व्याख्या! डोळे दिपवणारा हा उत्सव, नालासोपाराच्या सेंट एलिझाबेथ इंग्लिश हायस्कूलमधील

या शिष्यवृत्ती योजनेसाठी पात्र व इच्छुक विद्यार्थ्यांनी महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर https://fs.maharashtra.gov.in ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज सादर करणे आवश्यक आहे. अर्ज प्रक्रिया पूर्णपणे डिजिटल असून विद्यार्थ्यांनी सर्व आवश्यक कागदपत्रे वेळेत अपलोड करावीत, असे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे.

या योजनेअंतर्गत निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांचे परदेशातील नामांकित विद्यापीठांमधील शिक्षण शुल्क, निवास आणि भोजनाचा खर्च आदिवासी विकास विभागाकडून उचलला जाणार आहे. याशिवाय शैक्षणिक आकस्मिक खर्च आणि इतर आवश्यक बाबींसाठीही आर्थिक सहाय्य दिले जाणार आहे. अमेरिका तसेच यूके वगळता इतर देशांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना दरवर्षी १५०० यूएस डॉलर इतका भत्ता दिला जाणार आहे. युनायटेड किंगडममध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी हा भत्ता दरवर्षी ११०० जीबीपी इतका असणार आहे.

या शिष्यवृत्ती योजनेसाठी अर्ज करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न आठ लाख रुपयांपर्यंत असणे आवश्यक आहे. मात्र, जर विहित निकषांनुसार पुरेसे पात्र विद्यार्थी उपलब्ध झाले नाहीत, तर ही उत्पन्न मर्यादा दहा लाख रुपयांपर्यंत शिथिल करण्यात येणार आहे. यामुळे अधिकाधिक विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ घेण्याची संधी मिळणार आहे.

विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतलेले विद्यापीठ क्यूस (QS) वर्ल्ड रँकिंगमध्ये सुरुवातीला २०० च्या आत असणे अपेक्षित आहे. तथापि, गरज भासल्यास आणि पात्र उमेदवारांच्या उपलब्धतेनुसार ही रँकिंग मर्यादा वाढवून ३०० पर्यंत मान्य केली जाणार आहे. यामुळे अधिक नामांकित विद्यापीठांचा समावेश या योजनेत होणार आहे.

परदेशात उच्च शिक्षण घेण्यासाठी इच्छुक विद्यार्थ्यांनी TOEFL किंवा IELTS ही अनिवार्य पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण केलेली असणे आवश्यक आहे. ही शिष्यवृत्ती पदवीनंतर पदव्युत्तर अभ्यासक्रम तसेच पदव्युत्तर शिक्षणानंतर पीएच.डी. अभ्यासक्रमासाठी उपलब्ध आहे. पदवीनंतर पदव्युत्तर शिक्षणासाठी अर्ज करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची वयोमर्यादा ३५ वर्षे, तर पीएच.डी. अभ्यासक्रमासाठी अर्ज करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची वयोमर्यादा ४० वर्षे निश्चित करण्यात आली आहे.

Mumbai News: जिल्हा परिषदेच्या निवडवणुकीच्या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांचा अनोखा उपक्रम! मतदान जनजागृती

पात्रतेच्या दृष्टीने अर्जदार विद्यार्थी अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील असावा आणि तो महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असणे बंधनकारक आहे. या महत्त्वाकांक्षी शिष्यवृत्ती योजनेमुळे आदिवासी विद्यार्थ्यांना आंतरराष्ट्रीय शिक्षणसंस्थांमध्ये शिक्षण घेण्याची संधी मिळून त्यांच्या भविष्यनिर्मितीस भक्कम आधार मिळणार आहे. त्यामुळे पात्र विद्यार्थ्यांनी ही संधी दवडू नये, असे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे.

Web Title: A golden opportunity for tribal students to study abroad

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 08, 2026 | 10:35 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

हॉटेलमध्ये जेवणासाठी गेलेल्या कुटुंबाला जातिवाचक शिवीगाळ; न कळत तरुणीचे फोटो काढले अन्…
1

हॉटेलमध्ये जेवणासाठी गेलेल्या कुटुंबाला जातिवाचक शिवीगाळ; न कळत तरुणीचे फोटो काढले अन्…

Malegaon Mayoral News: शिंदे गटाचा पाठिंब्याने MIMला मिळणार उपमहापौरपद? मालेगावात राजकारण तापलं
2

Malegaon Mayoral News: शिंदे गटाचा पाठिंब्याने MIMला मिळणार उपमहापौरपद? मालेगावात राजकारण तापलं

Nashik News: बेशिस्त वाहनचालक पोलिसांच्या रडारवर, महिनाभरात ११ हजार वाहनचालकांना ७७ लाखांचा दंड
3

Nashik News: बेशिस्त वाहनचालक पोलिसांच्या रडारवर, महिनाभरात ११ हजार वाहनचालकांना ७७ लाखांचा दंड

Nashik Politics : आज ठरणार भाजपचा महापौर; गिरीश महाजन यांच्या उपस्थितीत नवनिर्वाचित नगरसेवकांची बैठक
4

Nashik Politics : आज ठरणार भाजपचा महापौर; गिरीश महाजन यांच्या उपस्थितीत नवनिर्वाचित नगरसेवकांची बैठक

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Nashik News : आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी परदेशी शिक्षणाची सुवर्णसंधी; ४० जणांना मिळणार शिष्यवृत्ती

Nashik News : आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी परदेशी शिक्षणाची सुवर्णसंधी; ४० जणांना मिळणार शिष्यवृत्ती

Feb 08, 2026 | 10:35 PM
Bigg Boss Marathi 6: मोठा धक्का! बिग बॉसच्या घरातून Omkar Raut बाहेर

Bigg Boss Marathi 6: मोठा धक्का! बिग बॉसच्या घरातून Omkar Raut बाहेर

Feb 08, 2026 | 10:03 PM
Amit Shah on Naxalism: अमित शाहांचा मोठा इशारा; ३१ मार्चपूर्वी नक्षलवाद मुळासकट संपवणार!

Amit Shah on Naxalism: अमित शाहांचा मोठा इशारा; ३१ मार्चपूर्वी नक्षलवाद मुळासकट संपवणार!

Feb 08, 2026 | 09:49 PM
Karjat Election 2026: कर्जतमध्ये 12 टेबलावर होणार मतमोजणी! कोणाचे नशीब उघडणार? प्रशासकीय भवनात जय्यत तयारी

Karjat Election 2026: कर्जतमध्ये 12 टेबलावर होणार मतमोजणी! कोणाचे नशीब उघडणार? प्रशासकीय भवनात जय्यत तयारी

Feb 08, 2026 | 09:07 PM
UIDAI चा मोठा टप्पा! देशातील ८३ हजार शाळांमध्ये बायोमेट्रिक मोहीम फत्ते

UIDAI चा मोठा टप्पा! देशातील ८३ हजार शाळांमध्ये बायोमेट्रिक मोहीम फत्ते

Feb 08, 2026 | 08:51 PM
चाकूचा वार अन् रक्तानं रेखाटलं स्वस्तिक…; रशियातील भारतीय विद्यार्थ्यांवरील हल्ल्याचं धक्कादायक कारण उघडकीस

चाकूचा वार अन् रक्तानं रेखाटलं स्वस्तिक…; रशियातील भारतीय विद्यार्थ्यांवरील हल्ल्याचं धक्कादायक कारण उघडकीस

Feb 08, 2026 | 08:45 PM
Galwan Clash: ‘चीनने जगाला फसवले!’ गलवान हिंसेच्या 7 दिवसातच ‘यील्ड प्रोड्युसिंग’ चाचणीचा अमेरिकेने दाखवला धक्कादायक रिपोर्ट

Galwan Clash: ‘चीनने जगाला फसवले!’ गलवान हिंसेच्या 7 दिवसातच ‘यील्ड प्रोड्युसिंग’ चाचणीचा अमेरिकेने दाखवला धक्कादायक रिपोर्ट

Feb 08, 2026 | 08:18 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
NALASOPARA : आचोळे पोलीस ठाण्यावर तक्रारदारांचे गंभीर आरोप; तक्रार नोंदवून न घेतल्याचा दावा

NALASOPARA : आचोळे पोलीस ठाण्यावर तक्रारदारांचे गंभीर आरोप; तक्रार नोंदवून न घेतल्याचा दावा

Feb 08, 2026 | 03:37 PM
SINDHUDURG : आंगणेवाडी भराडी देवी यात्रेसाठी चोख पोलीस बंदोबस्त, प्रशासन सज्ज

SINDHUDURG : आंगणेवाडी भराडी देवी यात्रेसाठी चोख पोलीस बंदोबस्त, प्रशासन सज्ज

Feb 08, 2026 | 03:34 PM
THANE : डिजिटल पासच्या रांगेत ज्येष्ठ नागरिकांचे हाल, उन्हात तासन्‌तास प्रतीक्षा

THANE : डिजिटल पासच्या रांगेत ज्येष्ठ नागरिकांचे हाल, उन्हात तासन्‌तास प्रतीक्षा

Feb 08, 2026 | 03:31 PM
AHILYANAGAR : भारत – अमेरिका करार म्हणजे पराभव झाकण्याचा प्रयत्न; डॉ. अजित नवलेंची टीका

AHILYANAGAR : भारत – अमेरिका करार म्हणजे पराभव झाकण्याचा प्रयत्न; डॉ. अजित नवलेंची टीका

Feb 08, 2026 | 03:28 PM
११ व्या संस्कृती आर्ट फेस्टिव्हलचा उत्साहात शुभारंभ, ‘कला संगमाची विठ्ठलवारी’ संकल्पनेवर आधारित

११ व्या संस्कृती आर्ट फेस्टिव्हलचा उत्साहात शुभारंभ, ‘कला संगमाची विठ्ठलवारी’ संकल्पनेवर आधारित

Feb 08, 2026 | 03:25 PM
Ahilyanagar : अहिल्यानगरच्या विकासांसाठी विखे-जगताप जोडीचा नवा संकल्प

Ahilyanagar : अहिल्यानगरच्या विकासांसाठी विखे-जगताप जोडीचा नवा संकल्प

Feb 07, 2026 | 01:58 PM
Virar ; नायगाव १ हजार कोटींच्या कथित जमीन घोटाळ्यावर पोलिसांचे म्हणणे काय?

Virar ; नायगाव १ हजार कोटींच्या कथित जमीन घोटाळ्यावर पोलिसांचे म्हणणे काय?

Feb 07, 2026 | 01:53 PM