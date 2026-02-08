Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Bangladesh Election: बांगलादेश निवडणुकीपूर्वी हिंसक निदर्शने; Osman Hadi च्या हत्येच्या चौकशीची UN कडे मागणी

Osman Hadi Murder Case : बांगलादेशात पुन्हा एकदा हिंसक निदर्शने सुरु झाली आहे. उस्मान हत्येच्या चौकशीची मागणी संयुक्त राष्ट्रांकडे केली जात आहे. निवडणुकीपूर्वी बांगलादेशात अस्थिरता निर्माण झाली आहे.

Updated On: Feb 08, 2026 | 11:23 PM
Osman Hadi Murder Case

Bangladesh Election: बांगलादेश निवडणुकीपूर्वी हिंसक निदर्शने; Osman Hadi च्या हत्येच्या चौकशीची UN कडे मागणी (फोटो सौजन्य: नवराष्ट्र टीम)

  • बांगलादेशात पुन्हा अस्थिरतेचे वातावरण
  • निवडणुकीपूर्वी हिंसक निदर्शने
  • Osman Hadi च्या हत्येच्या चौकशीची UN कडे मागणी
Osman Hadi Murder Case : ढाका : बांगलादेशात (Bangladesh) पुन्हा एकदा हिंसाचाराची आग धगधगू लागली आहे. येत्या १२ फेब्रुवारी २०२६ रोजी होणाऱ्या संसदीय निवडणुकांपूर्वी ढाकात हिंसक निदर्शने सुरु झाली आहे.  या निदर्शनांमध्ये विद्यार्थी नेते आणि निवडणुक उमेदवार उस्मान हादीच्या हत्येचे संयुक्त राष्ट्रा मार्फत चौकशीची मागणी केली जात आहे. याच्या समर्थनार्थ हजारो नागरिक रस्त्यांवर उतरले आहेत. इंकलाब मंचच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन सुरु असून या निदर्शनांनी हिंसक वळण घेतेल आहे. यामुळे बांगलादेशात प्रचंड अस्थिरता निर्माण झाली आहे. ही परिस्थिती बांगलादेशच्या आगामी निवडणुकांसाठी धोकादायक मानली जात आहे.

Osman Hadi : उस्मान हादीच्या हत्येप्रकरणी मोठा खुलासा! परदेशात पळून गेला मारेकरी? जाणून घ्या

गेल्या दोन दिवसांपासून ही आंदोलने सुरु आहे. शुक्रवारी (०६ फेब्रुवारी) रोजी बांगलादेशच्या शाहबाग परिसरातून याची सुरुवात झाली आहे. शाहबाग परिसरातील अंतमिर सरकारचे मुख्य सल्लागार मोहम्मद युनूस यांच्या निवासस्थानाकडे आंदोलकांनी मोर्चा काढला आहे. पोलिसांनी आंदोलनकर्त्यांना रोखण्याचा प्रयत्न केला असून त्यांच्यावर अश्रुधुरांच्या नळकांड्या, वॉटर कॅनन आणि लाठी चार्च करण्यात आला आहे. यामध्ये सुरक्षा कर्मचारी आणि निदर्शकांमध्ये झटापट झाली असून ४० हून अधिक जखमी झाले आहेत.

कोण होता उस्मान हादी?

उस्मान हादी हा इंन्कलाब मंचचा प्रवक्ता होता. त्याने जुलै ते ऑगस्ट 2024 मध्ये माजी पदच्युत पंतप्रधान शेख हसीना विरोधात झालेल्या आंदोलनात महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. हादीची बांगलादेशच्या 12 फेब्रुवारीला होणाऱ्या निवडणुका लढवणार होता. परंतु त्यापूर्वीच त्याला ठार करण्यात आले.

१२ डिसेंबर २०२५ रोजी पल्टन परिसरात ऑटो रिक्षातून हादी प्रवास करत होता. यावेळी त्याच्यावर गोळीबार करण्यात आला. हादी गंभीर जखमी झाला होता. त्याला ढाकातील मेडिकल कॉलेजमध्ये नेण्यात आले. परंतु त्याची प्रकृती अधिक बिघडल्याने त्याला सिंगापूरला चांगल्या उपचारांसाठी नेण्यात आले होते. नंतर १८ डिसेंबर रोजी उपचारादरम्यान त्याचा मृत्यू झाला. या घटनेने संपूर्ण बांगलादेशात खळबळ उडाली होती.

देशात अस्थिरतेचे वातावरण

सध्या मोहम्मद युनूस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने हादीच्या हत्या प्रकरणाची चौकशीची जबाबादारी OHCHR कडे सोपवली आहे. परंतु आंदोलन कर्त्यांच्या मते चौकशीत निष्पक्ष अडथळे निर्माण होत आहेत. याचा पार्श्वभूमीवर हादीच्या इंकलाब मंचने आंदोलन पुकारले असून संयुक्त राष्ट्राकडे चौकशीची मागणी केली आहे. या परिस्थितीमुळे बांगलादेशात वाहतूक सेवा ठप्प झाली आहे. यामुळे देशातील राजकीय अस्थिरातही वाढण्याची शक्यता आहे.

Osman Hadi हत्या प्रकरणात मोठा ट्विस्ट ; बांगलादेश पोलिसांनी सरकाबाबत केली धक्कादायक माहिती उघड

Published On: Feb 08, 2026 | 11:23 PM

