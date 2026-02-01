Union Budget 2026: ‘मुघल-ए-आझम’पासून ते ‘बाहुबली’ अर्थसंकल्पावर मीम्सचा पाऊस; बजेटवर नेटिझन्सची मजेशीर क्रिएटिव्ही

Budget 2026: देशात धावणार ७ नवीन बुलेट ट्रेन! मुंबई, पुण्यासह ‘या’ ८ शहरांचा कायापालट होणार; पाहा सरकारचा मेगा प्लॅन
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी प्रमुख शहरांना जोडणारे सात हाय-स्पीड रेल्वे कॉरिडॉर देशाच्या विकासाचे प्रमुख चालक म्हणून वर्णन केले. वाराणसी आणि पटना येथे जलमार्गांसाठी जहाज दुरुस्ती केंद्रे बांधली जातील. स्टील आणि सिमेंट उद्योगांमध्ये कार्बन कमी करण्यासाठी आणि वापरण्यासाठी २०,००० कोटी रुपयांची तरतूद करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे.
Union Budget 2026: अर्थमंत्र्यांच्या घोषणेमुळे कंटेंट क्रिएटर्सचा होणार फायदा, AVGC सेक्टरमध्ये मिळणार लाखो नोकऱ्या
त्यांनी २०२७ च्या आर्थिक वर्षात इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनावरील खर्च ४०,००० कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्याची योजना जाहीर केली. त्यांनी खनिज समृद्ध राज्यांसाठी मदत, तीन नवीन केमिकल पार्क आणि सेमीकंडक्टर मिशन २.० ची घोषणा देखील केली. अर्थसंकल्पात आरोग्यसेवेसह सहा प्रमुख क्षेत्रांमध्ये विशिष्ट उपक्रमांच्या योजनांचा समावेश आहे.