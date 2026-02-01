Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Union Budget 2026: 'मुघल-ए-आझम'पासून ते 'बाहुबली' अर्थसंकल्पावर मीम्सचा पाऊस; बजेटवर नेटिझन्सची मजेशीर क्रिएटिव्ही

सलग नववा अर्थसंकल्प सादर करताना, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी महत्वाच्या घोषणा केल्या आहेत. तर दुसरीकडे अर्थसंकल्प २०२६ मुळे ऑनलाइनवर मीम्सचा पाऊस पडल्याने सर्वत्र हशा पिकला आहे.

Updated On: Feb 01, 2026 | 04:44 PM
  • आर्थिक वर्ष २०२६-२७ चे अर्थसंकल्प सादर
  • अर्थसंकल्पावर मीम्सचा पाऊस; मजेशीर मीम्स होतायत व्हायरल
  • ‘मुघल-ए-आझम’,’मुन्नाभाई’,’बाहुबली’ नेटिझन्सची मजेशीर क्रिएटिव्ही
Union Budget 2026: अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी रविवारी सलग नववे अर्थसंकल्प सादर केले. या अर्थसंकल्पात राज्ये आणि देशातील सर्व क्षेत्रांमध्ये पायाभूत सुविधा, विकास आणि प्रगतीवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले. त्यांनी २०२७ च्या आर्थिक वर्षासाठी १२.२ लाख कोटी रुपयांची भांडवली खर्च योजना जाहीर केली. नवीन माल-वाहतूक कॉरिडॉर बांधण्यासाठी आणि ग्रामीण उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी ‘महात्मा गांधी ग्राम स्वराज’ उपक्रमाचीही त्यांनी सुरुवात केली. पुढील पाच वर्षांत २० नवीन राष्ट्रीय जलमार्ग बांधण्यासारखे प्रकल्प देखील राबवले जातील.

Budget 2026: देशात धावणार ७ नवीन बुलेट ट्रेन! मुंबई, पुण्यासह ‘या’ ८ शहरांचा कायापालट होणार; पाहा सरकारचा मेगा प्लॅन

सोशल मीडियावर मीम्सचा पूर आला 

याउलट मात्र, सोशल मीडियावर अर्थसंकल्पासंबधित मीम्सचा पाऊस पडत आहे. नेटिझन्सनी ट्विटरवर मीम्स आणि मजेदार पोस्टद्वारे अर्थसंकल्पावर प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. काही वापरकर्त्यांनी त्यांच्या भावना व्यक्त करण्यासाठी बॉलिवूड चित्रपटांमधील दृश्ये शेअर केली. विशेषतः “मुघल-ए-आझम” चित्रपटातील एक दृश्य सोशल मीडियावर व्हायरल झाले.

तसेच, भारताचे अर्थमंत्री अर्थसंकल्प सादर करत असताना अचानक शेअर बाजारात मोठी घसरण झाली. यामुळे गुंतवणूकदारांचे मोठे नुकसान तर झालेच पण बाजारात अस्थिरता निर्माण झाल्याने बाजारावर दबाव वाढल्याचे दिसले. त्यावर देखील ‘धमाल’ चित्रपटातील एका  विनोदी दृश्याचा वापर करण्यात आला.

अगदी बाहुबली आणि मुन्नाभाई यांचा देखील उपयोग करून मजेशीर मीम्स तयार करण्यात आले.

अर्थसंकल्प २०२६-२७ मध्ये तंबाकू उत्पादन आणि दारू यांचे दर वाढवण्यात आल्याने तळीरामांना मोठा धक्का बसला. यावर देखील मजेशीर क्रिएटिव्ह मीम्स तयार करण्यात आले. ज्यामुळे सोशल मिडियावर हास्याचे फवारे उडाले.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी प्रमुख शहरांना जोडणारे सात हाय-स्पीड रेल्वे कॉरिडॉर देशाच्या विकासाचे प्रमुख चालक म्हणून वर्णन केले. वाराणसी आणि पटना येथे जलमार्गांसाठी जहाज दुरुस्ती केंद्रे बांधली जातील. स्टील आणि सिमेंट उद्योगांमध्ये कार्बन कमी करण्यासाठी आणि वापरण्यासाठी २०,००० कोटी रुपयांची तरतूद करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे.

Union Budget 2026: अर्थमंत्र्यांच्या घोषणेमुळे कंटेंट क्रिएटर्सचा होणार फायदा, AVGC सेक्टरमध्ये मिळणार लाखो नोकऱ्या

त्यांनी २०२७ च्या आर्थिक वर्षात इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनावरील खर्च ४०,००० कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्याची योजना जाहीर केली. त्यांनी खनिज समृद्ध राज्यांसाठी मदत, तीन नवीन केमिकल पार्क आणि सेमीकंडक्टर मिशन २.० ची घोषणा देखील केली. अर्थसंकल्पात आरोग्यसेवेसह सहा प्रमुख क्षेत्रांमध्ये विशिष्ट उपक्रमांच्या योजनांचा समावेश आहे.

 

Web Title: Flood of memes on the budget netizens react with funny and creative responses

Published On: Feb 01, 2026 | 04:20 PM

