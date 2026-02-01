Union Budget 2026: अर्थमंत्र्यांच्या घोषणेमुळे कंटेंट क्रिएटर्सचा होणार फायदा, AVGC सेक्टरमध्ये मिळणार लाखो नोकऱ्या

Union Budget 2026: AI आणि नवीन तंत्रज्ञान बनणार भारताच्या विकासाचे इंजिन – निर्मला सीतारमण
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आजचा अर्थसंकल्प सादर करताना घोषणा केली आहे की, भारताच्या ॲनिमेशन, व्हीज्युअल इफेक्ट आणि कॉमिक्स म्हणजेच AVGC एक ग्रोइंग सेक्टर आहे, ज्यामध्ये 2030 पर्यंत 2 मिलियन प्रोफेशनलची गरज आहे. सरकारने यासाठी इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ क्रिएटिंग टेक्नोलॉजी, मुंबईकडून मदत घेण्याची घोषणा केली आहे. IICT मुंबईच्या मदतीने देशातील 15 हजार सेकेंडरी शाळा आणि 500 कॉलेजमध्ये AVGC कंटेंट क्रिएटर लॅब्स ओपन करण्याची घोषणा केली आहे. (फोटो सौजन्य – X)
AVGC सेक्टरच्या गरजा लक्षात घेऊन सरकारचे अनुमान आहे की येत्या 30 वर्षांमध्ये म्हणजेच 2030 पर्यंत 20 लाख प्रोफेशनल्सची गरज पडणार आहे. यासाठी सरकारद्वारे शाळा आणि कॉलेज लेव्हलवर खेळ डेव्हलपमेंटच्या गरजांचे आकलन केले जात आहे. कंटेंट क्रिएटर्ससाठी देशातील 15 हजार सेकेंडरी शाळा आणि 500 कॉलेजमध्ये AVGC लॅब्स ओपन केले जाणार आहे. IICT मुंबईच्या मदतीने शाळा आणि कॉलेजमध्ये लॅब ओपन केल्या जाणार आहेत, जे तळागाळातील मुलांचे आणि तरुणांचे कंटेंट क्रिएटिंग स्किल अपग्रेड करणार आहे.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना केलेल्या भाषणात टेक्नोलॉजी आणि इनोवेशन सेक्टरला विकसित भारताचा पाया मानले आहे. 2047 पर्यंत भारत आईटी आणि कंटेंट क्रिएशन सेक्टरमध्ये ग्लोबल लीडर बनेल, अशी आशा देखील त्यांनी व्यक्त केली आहे. यासाठी टेक फेलोशिप, एआई गर्वनेंस, डीप-टेक रोबोटिक्सला प्रोत्साहन दिले जात आहे. देशभरात डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर अधिक मजबूत करण्यासाठी 12.2 लाख करोड रुपयांचे बजेट ठरवण्यात आले आहे. देशात इंटरनेट कनेक्टिविटी आणि डिजिटल नेटवर्क अधिक मजबूत करण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. अर्थमंत्री यांनी त्यांच्या भाषणात, एआई डेटा सेंटर, क्लाउड सर्विसेज, 5G/6G टेक्नोलॉजी, बायोफार्मा टेक्नोलॉजीसाठी काही मोठ्या घोषणा केल्या आहेत. चिप मॅन्युफेक्चरिंगसाठी सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 ची घोषणा करण्यात आली आहे.