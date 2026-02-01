Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Technology »
  • Budget 2026 Nirmala Sitharaman Boosts India Animation Visual Effects Gaming And Comics Sector Tech News Marathi

Union Budget 2026: अर्थमंत्र्यांच्या घोषणेमुळे कंटेंट क्रिएटर्सचा होणार फायदा, AVGC सेक्टरमध्ये मिळणार लाखो नोकऱ्या

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आजचा अर्थसंकल्प सादर करताना भारताच्या गेमिंग सेक्टरबाबत घोषणा केली आहे. देशातील 15 हजार सेकेंडरी शाळा आणि 500 कॉलेजमध्ये AVGC कंटेंट क्रिएटर लॅब्स ओपन करण्याची घोषणा केली आहे.

Updated On: Feb 01, 2026 | 03:00 PM
Union Budget 2026: अर्थमंत्र्यांच्या घोषणेमुळे कंटेंट क्रिएटर्सचा होणार फायदा, AVGC सेक्टरमध्ये मिळणार लाखो नोकऱ्या

Union Budget 2026: अर्थमंत्र्यांच्या घोषणेमुळे कंटेंट क्रिएटर्सचा होणार फायदा, AVGC सेक्टरमध्ये मिळणार लाखो नोकऱ्या

Follow Us:
Follow Us:
  • अर्थसंकल्पात करण्यात आलेल्या घोषणांचा कंटेट क्रिएटर्सना होणार फायदा
  • 2030 पर्यंत 2 मिलियन प्रोफेशनलची गरज
  • तळागाळातील मुलांचे आणि तरुणांचे कंटेंट क्रिएटिंग स्किल अपग्रेड करणार
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीताकमल यांनी आज भारताचा अर्थसंकल्प 2026-27 सादर केला. या अर्थसंकल्पात निर्मला सीतारमन यांनी भारताच्या गेमिंग सेक्टरबाबत काही महत्त्वाच्या घोषणा केल्या आहेत. भारत ॲनिमेशन गेमिंग विझुवल्स इफेक्ट्स आणि कॉमिक्स या क्षेत्रांमध्ये वेगाने त्यांचा बाजार वाढवत आहे. यासंबंधित काही घोषणा आज सादर करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पात केल्या आहे. या घोषणांचा कंटेट क्रिएटर्सना मोठ्या प्रमाणात फायदा होणार आहे.

Union Budget 2026: AI आणि नवीन तंत्रज्ञान बनणार भारताच्या विकासाचे इंजिन – निर्मला सीतारमण

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आजचा अर्थसंकल्प सादर करताना घोषणा केली आहे की, भारताच्या ॲनिमेशन, व्हीज्युअल इफेक्ट आणि कॉमिक्स म्हणजेच AVGC एक ग्रोइंग सेक्टर आहे, ज्यामध्ये 2030 पर्यंत 2 मिलियन प्रोफेशनलची गरज आहे. सरकारने यासाठी इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ क्रिएटिंग टेक्नोलॉजी, मुंबईकडून मदत घेण्याची घोषणा केली आहे. IICT मुंबईच्या मदतीने देशातील 15 हजार सेकेंडरी शाळा आणि 500 कॉलेजमध्ये AVGC कंटेंट क्रिएटर लॅब्स ओपन करण्याची घोषणा केली आहे. (फोटो सौजन्य – X) 

AVGC सेक्टरमध्ये लाखो नोकऱ्या

AVGC सेक्टरच्या गरजा लक्षात घेऊन सरकारचे अनुमान आहे की येत्या 30 वर्षांमध्ये म्हणजेच 2030 पर्यंत 20 लाख प्रोफेशनल्सची गरज पडणार आहे. यासाठी सरकारद्वारे शाळा आणि कॉलेज लेव्हलवर खेळ डेव्हलपमेंटच्या गरजांचे आकलन केले जात आहे. कंटेंट क्रिएटर्ससाठी देशातील 15 हजार सेकेंडरी शाळा आणि 500 कॉलेजमध्ये AVGC लॅब्स ओपन केले जाणार आहे. IICT मुंबईच्या मदतीने शाळा आणि कॉलेजमध्ये लॅब ओपन केल्या जाणार आहेत, जे तळागाळातील मुलांचे आणि तरुणांचे कंटेंट क्रिएटिंग स्किल अपग्रेड करणार आहे.

Union Budget 2026: कुठून आणि कसे डाऊनलोड करू शकता Budget चे PDF? जाणून घ्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना केलेल्या भाषणात टेक्नोलॉजी आणि इनोवेशन सेक्टरला विकसित भारताचा पाया मानले आहे. 2047 पर्यंत भारत आईटी आणि कंटेंट क्रिएशन सेक्टरमध्ये ग्लोबल लीडर बनेल, अशी आशा देखील त्यांनी व्यक्त केली आहे. यासाठी टेक फेलोशिप, एआई गर्वनेंस, डीप-टेक रोबोटिक्सला प्रोत्साहन दिले जात आहे. देशभरात डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर अधिक मजबूत करण्यासाठी 12.2 लाख करोड रुपयांचे बजेट ठरवण्यात आले आहे. देशात इंटरनेट कनेक्टिविटी आणि डिजिटल नेटवर्क अधिक मजबूत करण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. अर्थमंत्री यांनी त्यांच्या भाषणात, एआई डेटा सेंटर, क्लाउड सर्विसेज, 5G/6G टेक्नोलॉजी, बायोफार्मा टेक्नोलॉजीसाठी काही मोठ्या घोषणा केल्या आहेत. चिप मॅन्युफेक्चरिंगसाठी सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 ची घोषणा करण्यात आली आहे.

Web Title: Budget 2026 nirmala sitharaman boosts india animation visual effects gaming and comics sector tech news marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 01, 2026 | 03:00 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Budget 2026 : अर्थसंकल्पातून बळीराजाला काय मिळाले? ओतूर परिसरातील शेतकरी अन् व्यापाऱ्यांच्या प्रतिक्रिया वाचा सविस्तर
1

Budget 2026 : अर्थसंकल्पातून बळीराजाला काय मिळाले? ओतूर परिसरातील शेतकरी अन् व्यापाऱ्यांच्या प्रतिक्रिया वाचा सविस्तर

अर्थसंकल्प विकसित भारताच्या दिशेने टाकलेले ठोस पाऊल ठरणार; ओबीसी नेते हेमंत पाटील यांचा विश्वास
2

अर्थसंकल्प विकसित भारताच्या दिशेने टाकलेले ठोस पाऊल ठरणार; ओबीसी नेते हेमंत पाटील यांचा विश्वास

Budget आहे की आगामी निवडणुकीचा जुमला? ‘या’ राज्यांसाठी अर्थसंकल्पात घोषणांचा महापूर…
3

Budget आहे की आगामी निवडणुकीचा जुमला? ‘या’ राज्यांसाठी अर्थसंकल्पात घोषणांचा महापूर…

Budget 2026 : महात्मा गांधी ग्राम स्वराज्य ठरणार गेम-चेंजर! कापड क्षेत्रात क्रांती घडवून आणण्याच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल
4

Budget 2026 : महात्मा गांधी ग्राम स्वराज्य ठरणार गेम-चेंजर! कापड क्षेत्रात क्रांती घडवून आणण्याच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Union Budget 2026: अर्थमंत्र्यांच्या घोषणेमुळे कंटेंट क्रिएटर्सचा होणार फायदा, AVGC सेक्टरमध्ये मिळणार लाखो नोकऱ्या

Union Budget 2026: अर्थमंत्र्यांच्या घोषणेमुळे कंटेंट क्रिएटर्सचा होणार फायदा, AVGC सेक्टरमध्ये मिळणार लाखो नोकऱ्या

Feb 01, 2026 | 03:00 PM
Washim News : शेंदूरजना रस्त्यासाठी नागरिकांचे उपोषण! दुरुस्तीच्या आश्वासनानंतर उपोषण घेतले मागे

Washim News : शेंदूरजना रस्त्यासाठी नागरिकांचे उपोषण! दुरुस्तीच्या आश्वासनानंतर उपोषण घेतले मागे

Feb 01, 2026 | 02:48 PM
Iran Blast : युद्ध की घातपात? इराणमध्ये एकामागून एक भीषण धमाके; हल्ला असल्याचा संशय

Iran Blast : युद्ध की घातपात? इराणमध्ये एकामागून एक भीषण धमाके; हल्ला असल्याचा संशय

Feb 01, 2026 | 02:47 PM
Hingoli Crime: हिंगोली रेल्वे स्टेशनसमोर दिवसाढवळ्या हल्ला; खंजिराने सपासप वार, CCTVत थरार कैद

Hingoli Crime: हिंगोली रेल्वे स्टेशनसमोर दिवसाढवळ्या हल्ला; खंजिराने सपासप वार, CCTVत थरार कैद

Feb 01, 2026 | 02:44 PM
Ratnagiri : महाविकास आघाडीचा मोठा धक्का ; काँग्रेस,ठाकरे गटाच्या प्रमुख पदाधिकाऱ्यांचा भाजपात प्रवेश

Ratnagiri : महाविकास आघाडीचा मोठा धक्का ; काँग्रेस,ठाकरे गटाच्या प्रमुख पदाधिकाऱ्यांचा भाजपात प्रवेश

Feb 01, 2026 | 02:41 PM
30 कोटींच्या फसवणूक प्रकरणात विक्रम भट्ट अडचणीत; पत्नीसमवेत जामीन अर्ज फेटाळला

30 कोटींच्या फसवणूक प्रकरणात विक्रम भट्ट अडचणीत; पत्नीसमवेत जामीन अर्ज फेटाळला

Feb 01, 2026 | 02:40 PM
ब्र्हम्हा गावात ९ फेब्रुवारीला होणार दारूबंदीवर निवडणूक; मद्यविक्रीचा फैसला निर्णय असणार महिलांच्या हाती

ब्र्हम्हा गावात ९ फेब्रुवारीला होणार दारूबंदीवर निवडणूक; मद्यविक्रीचा फैसला निर्णय असणार महिलांच्या हाती

Feb 01, 2026 | 02:30 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Chiplun : “मतदार कोसुंब मतदारसंघातील घराणेशाही मोडीत काढतील” -प्रमोद अधटराव

Chiplun : “मतदार कोसुंब मतदारसंघातील घराणेशाही मोडीत काढतील” -प्रमोद अधटराव

Jan 31, 2026 | 08:14 PM
Mumbai News : राष्ट्रवादी विलीनीकरणाच्या चर्चेवर छगन भुजबळांची प्रतिक्रिया

Mumbai News : राष्ट्रवादी विलीनीकरणाच्या चर्चेवर छगन भुजबळांची प्रतिक्रिया

Jan 31, 2026 | 07:58 PM
Sunetra Pawar DCM : महाराष्ट्राला मिळाल्या पहिल्या महिला उपमुख्यमंत्री ! जाणून घेऊयात सुनेत्रा पवारांचा आतापर्यंतचा प्रवास

Sunetra Pawar DCM : महाराष्ट्राला मिळाल्या पहिल्या महिला उपमुख्यमंत्री ! जाणून घेऊयात सुनेत्रा पवारांचा आतापर्यंतचा प्रवास

Jan 31, 2026 | 06:07 PM
Ajit Pawar Death : “अपघाताचं राजकारण नको , घटनेची सखोल चौकशी होईल” – गिरीश महाजन

Ajit Pawar Death : “अपघाताचं राजकारण नको , घटनेची सखोल चौकशी होईल” – गिरीश महाजन

Jan 31, 2026 | 05:48 PM
अजित पवारांनी महायुतीच्या आमदारांनाच समोर बसऊन सुनावले, मेघना बोर्डीकरांनी सांगितला ‘तो’ किस्सा

अजित पवारांनी महायुतीच्या आमदारांनाच समोर बसऊन सुनावले, मेघना बोर्डीकरांनी सांगितला ‘तो’ किस्सा

Jan 31, 2026 | 04:36 PM
MUMBAI : आ. सना मलिक विधिमंडळ बैठकीला उपस्थित राहणार

MUMBAI : आ. सना मलिक विधिमंडळ बैठकीला उपस्थित राहणार

Jan 31, 2026 | 03:29 PM
MUMBAI : राष्ट्रवादी विलीनीकरणाच्या चर्चेवर छगन भुजबळांची प्रतिक्रिया

MUMBAI : राष्ट्रवादी विलीनीकरणाच्या चर्चेवर छगन भुजबळांची प्रतिक्रिया

Jan 31, 2026 | 03:20 PM