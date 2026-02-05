Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
IndiGo Flight Cancellation: उड्डाणांचा गोंधळ, प्रवाशांचा संताप; इंडिगोला द्यावी लागली ‘इतक्या’ कोटींची भरपाई

डिसेंबरमध्ये झालेल्या मोठ्या प्रमाणात उड्डाण विस्कळीत झाल्यामुळे देशातील सर्वांत मोठी विमान कंपनी इंडिगोला मोठे नुकसान सहन करावे लागले आहे. इंडिगोने प्रवाशांच्या भरपाई आणि सुविधांवर २२६.८ दशलक्ष रुपये खर्च केले.

Updated On: Feb 05, 2026 | 01:56 PM
  • देशातील सर्वात मोठी एअरलाईन अडचणीत
  • विमानाची तब्बल २,५०० उड्डाणे रद्द
  • इंडिगोला २२६ कोटींचा मोठा फटका
 

IndiGo Flight Cancellation: डिसेंबरमध्ये झालेल्या मोठ्या प्रमाणात उड्डाण विस्कळीत झाल्यामुळे देशातील सर्वांत मोठी विमान कंपनी इंडिगोला मोठे नुकसान सहन करावे लागले आहे. राज्यसभेत नागरी उड्डाण मंत्रालयाने सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार, एकट्या इंडिगोने प्रवाशांच्या भरपाई आणि सुविधांवर २२६.८ दशलक्ष रुपये खर्च केले. ही मोठी रक्कम उड्डाण रद्द करणे, उड्डाण विलंब किंवा बोर्डिंग नाकारणे यासारख्या अडचणींना तोंड देणाऱ्या प्रवाशांना देण्यात आली. यामुळे अनेक प्रवाशांचे हाल झालेच पण हाताच्या संधीही त्यांनी गामावल्या.

Today Gold-Silver Price: सोनं-चांदीच्या किमतींची घसरण; जाणून घ्या तुमच्या शहरातील आजचे दर

सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, सर्व देशांतर्गत विमान कंपन्यांनी डिसेंबरमध्ये एकत्रितपणे २४ कोटी रुपयांहून अधिक भरपाई दिली, ज्यामध्ये इंडिगोचा वाटा सर्वाधिक होता. डिसेंबरच्या सुरुवातीला इंडिगोचे संकट आणखी वाढले, जेव्हा ३ ते ५ डिसेंबर दरम्यान २,५०७ उड्डाणे रद्द करण्यात आली आणि १,८०० हून अधिक उड्डाणे उशिरा झाली, ज्यामुळे ३००,००० हून अधिक प्रवाशांवर परिणाम झाला. परिस्थिती इतकी बिकट झाली की डीजीसीएला एअरलाइनचे हिवाळी वेळापत्रक १०% कमी करावे लागले. भरपाईच्या बाबतीत इतर विमान कंपन्या इंडिगोपेक्षा खूपच मागे होत्या; तर टाटा ग्रुपच्या एअर इंडिया आणि एअर इंडिया एक्सप्रेसने एकत्रितपणे अंदाजे ७४.६१ लाख, स्पाइसजेटने ४०.०९ लाख आणि अकासा एअरने २१.०६ लाख भरले.

Share Market Today: सेन्सेक्स-निफ्टीची घसरणीसह सुरुवात; बाजारातील अस्थिरतेमुळे गुंतवणूकदार सावध

काही महिन्याआधीच लंडनला जाण्याची किंवा मँचेस्टरला व्यवसाय सहलीची योजना आखणाऱ्या प्रवाशांनी सावधगिरी बाळगली पाहिजे. इंडिगोने अचानक त्याचे आंतरराष्ट्रीय नेटवर्क कमी केले आहे, ज्यामुळे लंडन, मँचेस्टर आणि कोपनहेगन (डेन्मार्क) सारख्या मार्गावरील उड्डाणांची संख्या लक्षणीयरीत्या कमी झाली आहे. इंडिगोच्या या महत्त्वपूर्ण निर्णयामागील मुख्य कारण भू-राजकीय संकट आहे. जगाच्या विविध भागांमध्ये सुरू असलेल्या युद्धांमुळे आणि तणावामुळे, अनेक देशांनी त्यांचे हवाई क्षेत्र मर्यादित केले आहे. परिणामी, उड्डाणांना मार्ग बदलावे लागतात आणि जास्त प्रवास करावा लागतो. इंडिगोच्या बोईंग ७८७-९ विमानांचा ब्लॉक वेळ वाढला आहे. यामुळे केवळ उड्डाणांचे वेळापत्रकच बिघडत नाही तर इंधनाचा वापरही वाढत आहे.

Flight cancellations and delays cost indigo over 226 crore in december

Published On: Feb 05, 2026 | 01:56 PM

Feb 05, 2026 | 01:56 PM
