  On February 5th There Was A Significant Drop In The Prices Of Gold And Silver

Today Gold-Silver Price: सोनं-चांदीच्या किमतींची घसरण; जाणून घ्या तुमच्या शहरातील आजचे दर 

आज ५ फेब्रुवारीला बाजार उघडताच सोने आणि चांदीच्या किमतीत मोठी घसरण झाली. आजचे तुमच्या शहरातील सोने-चांदीचे भाव जाणून घेण्यासाठी ही बातमी सविस्तर वाचा.

Updated On: Feb 05, 2026 | 01:37 PM
Today Gold-Silver Price: सोनं-चांदीच्या किमतींची घसरण; जाणून घ्या तुमच्या शहरातील आजचे दर 

Today Gold-Silver Price: सोनं-चांदीच्या किमतींची घसरण; जाणून घ्या तुमच्या शहरातील आजचे दर 

  • सोने-चांदीच्या दरात चढ-उतार कायम 
  • सोने २% घसरले, चांदी ९% कोसळली
  • गुंतवणूकदारांचे लक्ष किमतींकडे
 

Today Gold-Silver Price: गुरुवार, ५ फेब्रुवारीला मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया (MCX) वर बाजार उघडताच सोने आणि चांदीच्या किमतीत मोठी घसरण झाली. आंतरराष्ट्रीय कमोडिटी मार्केट, COMEX वर सुरुवातीला सोने आणि चांदीच्या किमतीत थोडीशी वाढ झाली, परंतु लवकरच ही वाढ लक्षणीय घसरणीत रूपांतरित झाली. सकाळी प्रति औंस ५,०२१.४० असलेल्या सोन्याच्या किमती ४,८७१.६० प्रति औंसवर आल्या. चांदी देखील ८८.९६५ प्रति औंसवरून ७५.३८५ प्रति औंसवर आली.

Share Market Today: सेन्सेक्स-निफ्टीची घसरणीसह सुरुवात; बाजारातील अस्थिरतेमुळे गुंतवणूकदार सावध

आज चांदीच्या किमतींना सर्वात मोठा दबाव आला. बुधवारी MCX वर चांदी प्रति किलोग्रॅम २,७०,५४९ वर बंद झाली, परंतु गुरुवारी बाजार उघडताच त्यात मोठी घसरण सुरू झाली. उघडल्यानंतर काही वेळातच चांदीच्या किमती ९.४६ टक्क्यांनी घसरून २,४३,४०६ प्रति किलोग्रॅमवर ​​आल्या. चांदीसोबतच, देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोन्याच्या किमतीतही लक्षणीय घट झाली, जरी ही घसरण चांदीपेक्षा कमी होती. एमसीएक्सवर बाजार उघडताच सोन्याच्या किमती २% पेक्षा जास्त घसरल्या. सकाळी ९:३० वाजता सोने १.१९% घसरून १,५१,२३० रुपये प्रति १० ग्रॅमवर ​​व्यवहार करत होते. बुधवारी, एमसीएक्सवर सोने १,५३,३९० रुपये प्रति १० ग्रॅमवर ​​बंद झाले.

Service Sector Growth: भारताच्या सेवा क्षेत्राला जोरदार गती; जानेवारीमध्ये मिळाली परदेशी ऑर्डर

दिल्लीमध्ये २४ कॅरेट सोन्याची किंमत प्रति १० ग्रॅम १,५४,५७० रुपये आणि २२ कॅरेट सोन्याची किंमत प्रति १० ग्रॅम १,४१,७०० रुपये होती.
मुंबईत २४ कॅरेट सोन्याची किंमत प्रति १० ग्रॅम १,५४,४२० रुपये, २२ कॅरेट सोन्याची किंमत प्रति १० ग्रॅम १,४१,५५० रुपये आणि १८ कॅरेट सोन्याची किंमत प्रति १० ग्रॅम १,१५,८२० रुपये होती. चेन्नईमध्ये २४ कॅरेट सोन्याची किंमत प्रति १० ग्रॅम १,५६,२२० रुपये, २२ कॅरेट सोन्याची किंमत प्रति १० ग्रॅम १,४३,२०० रुपये आणि १८ कॅरेट सोन्याची किंमत प्रति १० ग्रॅम १,२२,५०० रुपये होती. कोलकातामध्ये २४ कॅरेट सोन्याची किंमत प्रति १० ग्रॅम १,५४,४२० रुपये होती. चांदीच्या बाबतीत, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता आणि चेन्नईमध्ये एक किलो चांदीची किंमत प्रति किलो सुमारे २,४६,६६५ रुपये होती, तर चेन्नईमध्ये ती प्रति किलो सुमारे २,६०,००० रुपये होती.

Published On: Feb 05, 2026 | 12:51 PM

