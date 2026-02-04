Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Technology »
  • Do Not Take Tension If You Transfer Money In Wrong Account By Mistake Know The Process Of Refund Tech News Marathi

UPI Alert: एक चूक आणि भलत्याच अकाऊंटला ट्रांसफर झाले पैसे? घाबरू नका, रिफंड मिळवण्यासाठी लक्षात ठेवा ‘हे’ महत्त्वाचे नियम

UPI वापरताना ज्या व्यक्तीला पैसे ट्रांसफर करत आहात त्याची संपूर्ण माहिती वाचा. त्याचे नाव आणि नंबर योग्य असल्याची खात्री करा, नंतरच व्यवहार पूर्ण करा. जर निष्काळजीपणा केला तर पैसे चुकीच्या अकाऊंटमध्ये ट्रांसफर होऊ शकतात.

Updated On: Feb 04, 2026 | 10:14 AM
UPI Alert: एक चूक आणि भलत्याच अकाऊंटला ट्रांसफर झाले पैसे? घाबरू नका, रिफंड मिळवण्यासाठी लक्षात ठेवा 'हे' महत्त्वाचे नियम

UPI Alert: एक चूक आणि भलत्याच अकाऊंटला ट्रांसफर झाले पैसे? घाबरू नका, रिफंड मिळवण्यासाठी लक्षात ठेवा 'हे' महत्त्वाचे नियम

Follow Us:
Follow Us:
  • तुम्ही चुकीच्या अकाउंटमध्ये पैसे ट्रान्सफर केले?
  • पैसे परत मिळवायचे असतील तर समोरच्या व्यक्तीची परवानगी असणे अत्यंत गरजेचे
  • NPCI तपास करते आणि केस वैध असल्यास बँकेला पैसे परत करण्याचे निर्देश
आजच्या काळात यूपीआय पेमेंट आपल्या जीवनातील एक महत्त्वाचा हिस्सा बनला आहे. भाजी खरेदी करण्यापासून मॉलमध्ये जाऊन शॉपिंग करण्यापर्यंत सर्व ठिकाणी यूपीआय पेमेंटचा वापर केला जातो. फक्त क्लिक करा, पासवर्ड टाका आणि तुमचे पैसे बँक अकाउंटमधून ट्रान्सफर होतात. अशावेळी सुट्ट्या पैशांची कटकट किंवा पॉकेट बाळगण्याची गरज पडत नाही. यूपीआय पेमेंटमुळे आपले आयुष्य अत्यंत सोपं आणि आरामदायी झाले आहे. पण हाच आरामा काही वेळेस आपल्यासाठी मोठी समस्या बनू शकतो. जेव्हा तुम्ही एखाद्या व्यक्तीला मोठी रक्कम ट्रांसफर करता आणि त्यानंतर तुम्हाला समजतं की तुम्ही चुकीच्या अकाउंटमध्ये पैसे ट्रान्सफर केले आहे… अशा परिस्थितीत काय करावं हे अनेकांना सुचत नाही आणि लोकं घाबरून जातात. आपण ट्रान्सफर केलेली रक्कम आता आपल्याला परत मिळणार नाही असे देखील अनेकांना वाटतं.

Airtel Update: कोट्यवधी यूजर्सना झटका! टेलिकॉम कंपनीने हटवली मोफत मिळणारी ‘ही’ खास सुविधा, जाणून घ्या सविस्तर

ऑनलाइन यूपीआय पेमेंट अशा प्रकारे डिझाईन करण्यात आलं आहे की तुम्ही स्कॅन करून, रक्कम आणि पासवर्ड टाकून जेव्हा ओकेवर क्लिक करतात तेव्हा क्षणातच तुमच्या अकाऊंटमधील पैसे दुसऱ्या अकाऊंटमध्ये ट्रान्सफर होतात. यामध्ये कोणताही कूलिंग पिरियड नसतो. तसेच ऑटोमॅटिक रिव्हर्सचा पर्याय देखील यामध्ये उपलब्ध नसतो. त्यामुळे जर तुम्ही तुमच्या एका चुकीमुळे चुकीच्या अकाऊंटमध्ये पैसे ट्रान्सफर केले, तर हे पैसे पुन्हा मिळणार कठीण होऊन बसतं. भारतीय कायद्यानुसार जर एखाद्या व्यक्तीच्या अकाऊंटमध्ये पैसे ट्रान्सफर झाले असतील तर त्या व्यक्तीच्या परवानगीशिवाय ट्रान्सफर झालेले पैसे परत मिळवू शकत नाही, तुम्ही चुकीने ट्रान्सफर केले असेल तरीही…. (फोटो सौजन्य – Pinterest)

जर तुम्हाला तुमचे पैसे परत मिळवायचे असतील तर त्या व्यक्तीची परवानगी असणे अत्यंत गरजेचे आहे. नियमानुसार, ऑनलाइन पेमेंट करण्यापूर्वी संपूर्ण माहिती योग्य आहे की नाही हे तपासण्यात अत्यंत गरजेचे आहे. अशा परिस्थितीत बँक तुम्हाला पुन्हा संधी देत नाही की तुम्ही तुमचे ट्रान्सफर केलेले पैसे तुम्हाला मिळू शकते. पण काही नियम आणि कायदे पाळून तुम्ही तुमचे पैसे परत मिळवण्यासाठी प्रयत्न नक्कीच करू शकता. चुकीचे यूपीआय ट्रान्सफर झाल्यास सर्वात आधी तुम्हाला तक्रार दाखल करावी लागणार आहे.

जवळजवळ प्रत्येक UPI अ‍ॅपमध्ये ट्रांजेक्शन हिस्ट्रीमध्ये डिसपूट किंवा चुकीचे ट्रांसफर पर्याय असतो. येथे तक्रार दाखल केल्याने त्वरित परतावा मिळणार नाही, परंतु त्यामुळे तुमचा खटला रेकॉर्डवर राहील. तुमची व्यवहार पावती, UTR क्रमांक, तारीख आणि रक्कम तयार ठेवा आणि तक्रार नोंदवा. सपोर्ट टीम NPCI द्वारे परतफेड विनंती करू शकते. तर दुसरा पर्याय म्हणजे विवाद निवारण यंत्रणा विभागांतर्गत NPCI वेबसाइटवर थेट तक्रार दाखल करणे. यासाठी व्यवहार आयडी, UTR क्रमांक, रक्कम आणि पाठवणाऱ्या आणि प्राप्तकर्त्याचे UPI आयडी या सर्वांची गरज असते. त्यानंतर NPCI तपास करते आणि केस वैध असल्यास बँकेला पैसे परत करण्याचे निर्देश देते.

या स्मार्टफोनवर फिदा झाले यूजर्स! विक्रीत ठरला नंबर 1, जाणून घ्या लोकप्रियतेचं रहस्य

तुम्ही तक्रार दाखल केल्यानंतर तुमची बँक पैसे प्राप्त करणाऱ्या युजरच्या बँकेसोबत संपर्क करेल आणि त्यांना घडलेल्या संपूर्ण प्रकाराची माहिती देईल. जर समोरचा व्यक्ती चुकीने ट्रान्सफर झालेले पैसे पुन्हा देण्यासाठी तयार असेल तर पुढील काही दिवसात तुम्ही ट्रान्सफर केलेली संपूर्ण रक्कम तुमच्या अकाउंटमध्ये जमा होईल. पण जर पैसे प्राप्त करणारा यूजर तुमचे पैसे पुन्हा देण्यास नकार देत असेल तर यामध्ये बँक काहीच करू शकत नाही. अकाऊंट होल्डरच्या परवानगीशिवाय पैसे ट्रान्सफर करणे अशक्य आहे. अशा परिस्थितीत पोलिसांत तक्रार दाखल करणे सोयीचे मानले जाते.

Web Title: Do not take tension if you transfer money in wrong account by mistake know the process of refund tech news marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 04, 2026 | 10:14 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Tech Tips: ट्रेनमध्ये फोन चोरीला गेला? घाबरू नका… ‘Sanchar Saathi’वर लगेच तक्रार करा, फॉलो करा या स्टेप्स
1

Tech Tips: ट्रेनमध्ये फोन चोरीला गेला? घाबरू नका… ‘Sanchar Saathi’वर लगेच तक्रार करा, फॉलो करा या स्टेप्स

Scam Alert: ‘मला कॉल करायला फोन मिळेल का..’ अनोळखी व्यक्तीच्या जाळ्यात अडकलात तर क्षणातच रिकामं होईल बँक अकाऊंट! असे राहा सुरक्षित
2

Scam Alert: ‘मला कॉल करायला फोन मिळेल का..’ अनोळखी व्यक्तीच्या जाळ्यात अडकलात तर क्षणातच रिकामं होईल बँक अकाऊंट! असे राहा सुरक्षित

Tech Tips: एआयद्वारे वैयक्तिक डेटा सुरक्षित ठेवा! मोबाईल- लॅपटॉप कधीच होणार नाही हॅक
3

Tech Tips: एआयद्वारे वैयक्तिक डेटा सुरक्षित ठेवा! मोबाईल- लॅपटॉप कधीच होणार नाही हॅक

वर्कस्पेससाठी पॉवरफुल अपडेट! आता एकाच चार्जरवर 5 डिव्हाइस होणार चार्ज; GaN तंत्रज्ञानासह पोट्रॉनिक्सचा Adaptro 100D भारतात लाँच
4

वर्कस्पेससाठी पॉवरफुल अपडेट! आता एकाच चार्जरवर 5 डिव्हाइस होणार चार्ज; GaN तंत्रज्ञानासह पोट्रॉनिक्सचा Adaptro 100D भारतात लाँच

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
UPI Alert: एक चूक आणि भलत्याच अकाऊंटला ट्रांसफर झाले पैसे? घाबरू नका, रिफंड मिळवण्यासाठी लक्षात ठेवा ‘हे’ महत्त्वाचे नियम

UPI Alert: एक चूक आणि भलत्याच अकाऊंटला ट्रांसफर झाले पैसे? घाबरू नका, रिफंड मिळवण्यासाठी लक्षात ठेवा ‘हे’ महत्त्वाचे नियम

Feb 04, 2026 | 10:14 AM
लिबिया हादरलं! माजी लिबियाई नेते गद्दाफी यांच्या मुलांची गोळ्या झाडून हत्या, राजकीय वर्तुळात खळबळ

लिबिया हादरलं! माजी लिबियाई नेते गद्दाफी यांच्या मुलांची गोळ्या झाडून हत्या, राजकीय वर्तुळात खळबळ

Feb 04, 2026 | 10:05 AM
Solar Eclipse 2026: शनिच्या राशीत सूर्यग्रहण, या राशींच्या लोकांना करावा लागेल आव्हानांचा सामना

Solar Eclipse 2026: शनिच्या राशीत सूर्यग्रहण, या राशींच्या लोकांना करावा लागेल आव्हानांचा सामना

Feb 04, 2026 | 10:00 AM
IND U19 vs AFG U19, U19 World Cup 2026 : भारतच दाखवणार विजयाची प्रबळ ‘दादागिरी’; अफगाणिस्तानविरुद्ध आज उपांत्य फेरीचा सामना 

IND U19 vs AFG U19, U19 World Cup 2026 : भारतच दाखवणार विजयाची प्रबळ ‘दादागिरी’; अफगाणिस्तानविरुद्ध आज उपांत्य फेरीचा सामना 

Feb 04, 2026 | 09:58 AM
Akola Crime: धक्कादायक! अश्लील व्हिडिओ व्हायरल करण्याची धमकी; महिलेला ब्लॅकमेल करून धर्मांतराचा दबाव

Akola Crime: धक्कादायक! अश्लील व्हिडिओ व्हायरल करण्याची धमकी; महिलेला ब्लॅकमेल करून धर्मांतराचा दबाव

Feb 04, 2026 | 09:42 AM
टाळूवर वाढलेले फँगल इन्फेक्शन मुळांपासून होईल नष्ट! ‘या’ पद्धतीने लावा अश्वगंधाचा घरगुती लेप, केस होतील सुंदर

टाळूवर वाढलेले फँगल इन्फेक्शन मुळांपासून होईल नष्ट! ‘या’ पद्धतीने लावा अश्वगंधाचा घरगुती लेप, केस होतील सुंदर

Feb 04, 2026 | 09:42 AM
१६ वर्षांपूर्वीचा खटला! राजपाल यादव आज न्यायालयात राहणार हजर; नेमकं काय आहे प्रकरण?

१६ वर्षांपूर्वीचा खटला! राजपाल यादव आज न्यायालयात राहणार हजर; नेमकं काय आहे प्रकरण?

Feb 04, 2026 | 09:41 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Lonavala News : ट्रेकसाठी आलेल्या श्रेया पाटीलचा मृत्यू अपघात नाही तर आत्महत्या, पोलीसांनी केला खुलासा

Lonavala News : ट्रेकसाठी आलेल्या श्रेया पाटीलचा मृत्यू अपघात नाही तर आत्महत्या, पोलीसांनी केला खुलासा

Feb 03, 2026 | 08:42 PM
Kolhapur : महापौरपदावरुन महायुतीतील गटांत वाद; नेमकं प्रकरण काय ?

Kolhapur : महापौरपदावरुन महायुतीतील गटांत वाद; नेमकं प्रकरण काय ?

Feb 03, 2026 | 08:35 PM
गाव रस्त्यावरील अतिक्रमण हटवून खुला करण्यासाठी ग्रामस्थांचे नगर कल्याण महामार्गावर रास्ता रोको

गाव रस्त्यावरील अतिक्रमण हटवून खुला करण्यासाठी ग्रामस्थांचे नगर कल्याण महामार्गावर रास्ता रोको

Feb 03, 2026 | 08:30 PM
Thane : शिंदे गटाचं ठाण्यात वर्चस्व ; शर्मिला पिंपळोलकर नव्या महापौर

Thane : शिंदे गटाचं ठाण्यात वर्चस्व ; शर्मिला पिंपळोलकर नव्या महापौर

Feb 03, 2026 | 05:15 PM
Mumbai : “नोटिसा आल्या तरीही आंदोलन होणारच” -गोवर्धन देशमुख

Mumbai : “नोटिसा आल्या तरीही आंदोलन होणारच” -गोवर्धन देशमुख

Feb 03, 2026 | 05:05 PM
Mira Bhayandar : डिंपल मेहता मीरा भाईंदरच्या महापौर

Mira Bhayandar : डिंपल मेहता मीरा भाईंदरच्या महापौर

Feb 03, 2026 | 03:15 PM
Raigad : नेरळ ग्रामपंचायतीमधील विकासाचा बॅकलॉग भरून काढणार -भगवान चंचे

Raigad : नेरळ ग्रामपंचायतीमधील विकासाचा बॅकलॉग भरून काढणार -भगवान चंचे

Feb 03, 2026 | 03:09 PM