UPI Alert: एक चूक आणि भलत्याच अकाऊंटला ट्रांसफर झाले पैसे? घाबरू नका, रिफंड मिळवण्यासाठी लक्षात ठेवा ‘हे’ महत्त्वाचे नियम

ऑनलाइन यूपीआय पेमेंट अशा प्रकारे डिझाईन करण्यात आलं आहे की तुम्ही स्कॅन करून, रक्कम आणि पासवर्ड टाकून जेव्हा ओकेवर क्लिक करतात तेव्हा क्षणातच तुमच्या अकाऊंटमधील पैसे दुसऱ्या अकाऊंटमध्ये ट्रान्सफर होतात. यामध्ये कोणताही कूलिंग पिरियड नसतो. तसेच ऑटोमॅटिक रिव्हर्सचा पर्याय देखील यामध्ये उपलब्ध नसतो. त्यामुळे जर तुम्ही तुमच्या एका चुकीमुळे चुकीच्या अकाऊंटमध्ये पैसे ट्रान्सफर केले, तर हे पैसे पुन्हा मिळणार कठीण होऊन बसतं. भारतीय कायद्यानुसार जर एखाद्या व्यक्तीच्या अकाऊंटमध्ये पैसे ट्रान्सफर झाले असतील तर त्या व्यक्तीच्या परवानगीशिवाय ट्रान्सफर झालेले पैसे परत मिळवू शकत नाही, तुम्ही चुकीने ट्रान्सफर केले असेल तरीही…. (फोटो सौजन्य – Pinterest)
जर तुम्हाला तुमचे पैसे परत मिळवायचे असतील तर त्या व्यक्तीची परवानगी असणे अत्यंत गरजेचे आहे. नियमानुसार, ऑनलाइन पेमेंट करण्यापूर्वी संपूर्ण माहिती योग्य आहे की नाही हे तपासण्यात अत्यंत गरजेचे आहे. अशा परिस्थितीत बँक तुम्हाला पुन्हा संधी देत नाही की तुम्ही तुमचे ट्रान्सफर केलेले पैसे तुम्हाला मिळू शकते. पण काही नियम आणि कायदे पाळून तुम्ही तुमचे पैसे परत मिळवण्यासाठी प्रयत्न नक्कीच करू शकता. चुकीचे यूपीआय ट्रान्सफर झाल्यास सर्वात आधी तुम्हाला तक्रार दाखल करावी लागणार आहे.
जवळजवळ प्रत्येक UPI अॅपमध्ये ट्रांजेक्शन हिस्ट्रीमध्ये डिसपूट किंवा चुकीचे ट्रांसफर पर्याय असतो. येथे तक्रार दाखल केल्याने त्वरित परतावा मिळणार नाही, परंतु त्यामुळे तुमचा खटला रेकॉर्डवर राहील. तुमची व्यवहार पावती, UTR क्रमांक, तारीख आणि रक्कम तयार ठेवा आणि तक्रार नोंदवा. सपोर्ट टीम NPCI द्वारे परतफेड विनंती करू शकते. तर दुसरा पर्याय म्हणजे विवाद निवारण यंत्रणा विभागांतर्गत NPCI वेबसाइटवर थेट तक्रार दाखल करणे. यासाठी व्यवहार आयडी, UTR क्रमांक, रक्कम आणि पाठवणाऱ्या आणि प्राप्तकर्त्याचे UPI आयडी या सर्वांची गरज असते. त्यानंतर NPCI तपास करते आणि केस वैध असल्यास बँकेला पैसे परत करण्याचे निर्देश देते.
तुम्ही तक्रार दाखल केल्यानंतर तुमची बँक पैसे प्राप्त करणाऱ्या युजरच्या बँकेसोबत संपर्क करेल आणि त्यांना घडलेल्या संपूर्ण प्रकाराची माहिती देईल. जर समोरचा व्यक्ती चुकीने ट्रान्सफर झालेले पैसे पुन्हा देण्यासाठी तयार असेल तर पुढील काही दिवसात तुम्ही ट्रान्सफर केलेली संपूर्ण रक्कम तुमच्या अकाउंटमध्ये जमा होईल. पण जर पैसे प्राप्त करणारा यूजर तुमचे पैसे पुन्हा देण्यास नकार देत असेल तर यामध्ये बँक काहीच करू शकत नाही. अकाऊंट होल्डरच्या परवानगीशिवाय पैसे ट्रान्सफर करणे अशक्य आहे. अशा परिस्थितीत पोलिसांत तक्रार दाखल करणे सोयीचे मानले जाते.