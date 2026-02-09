Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Hybrid Mutual Funds: नवीन गुंतवणूकदारांसाठी हायब्रिड म्युच्युअल फंड का सर्वोत्तम मानले जातात? जाणून घ्या सविस्तर 

म्युच्युअल फंड हे आजकाल एक लोकप्रिय विश्वासार्ह गुंतवणूक पर्याय बनले आहेत. हायब्रिड म्युच्युअल फंड हे पोर्टफोलिओ संतुलित करण्यासाठी सर्वोत्तम पर्याय मानले जातात. कारण, यामध्ये बाजारातील जोखीम कमी करून स्थिर परतावा मिळतो.

Updated On: Feb 09, 2026 | 05:37 PM
Hybrid Mutual Funds: नवीन गुंतवणूकदारांसाठी हायब्रिड म्युच्युअल फंड का सर्वोत्तम मानले जातात? जाणून घ्या सविस्तर 

Hybrid Mutual Funds: नवीन गुंतवणूकदारांसाठी हायब्रिड म्युच्युअल फंड का सर्वोत्तम मानले जातात? जाणून घ्या सविस्तर 

  • नवीन गुंतवणूकदारांना विश्वासार्ह आणि स्मार्ट गुंतवणूक
  • गुंतवणूकीसाठी हायब्रिड म्युच्युअल फंड सर्वोत्तम पर्याय
  • मंदीच्या काळातही स्थिर परतावा देणारे फंड
 

Hybrid Mutual Funds: म्युच्युअल फंड हे आजकाल एक अतिशय लोकप्रिय आणि विश्वासार्ह गुंतवणूक पर्याय बनले आहेत. गुंतवणूकदार त्यांच्या वैयक्तिक गरजा आणि भविष्यातील आर्थिक गोष्टींवर आधारित विविध फंडांमधून निवड करू शकतात. या पर्यायांपैकी, हायब्रिड म्युच्युअल फंड हे पोर्टफोलिओ संतुलित करण्यासाठी सर्वोत्तम पर्याय मानले जातात. हे फंड अशा लोकांसाठी आदर्श आहेत जे शेअर बाजारातील जोखीम कमी करून स्थिर परतावा मिळवू इच्छितात.

हायब्रिड म्युच्युअल फंड हा एक गुंतवणूक पर्याय आहे, ज्यामध्ये इक्विटी आणि डेट अॅसेट दोन्ही समाविष्ट असतात. दोन वेगवेगळ्या श्रेणींच्या मिश्रणामुळे, ते शुद्ध इक्विटी फंडापेक्षा सुरक्षित मानले जाते. कर्ज घटकाची उपस्थिती गुंतवणुकीला स्थिरता प्रदान करते, बाजारातील चढ-उतारांचा प्रभाव कमी करते. जर शुद्ध इक्विटी फंडापेक्षा सुरक्षित फंड शोधत असाल, तर हा पर्याय गुंतवणूकदारांसाठी फायदेशीर आहे. तथापि, त्याच्या कर्ज घटकामुळे, इक्विटी इतका आकर्षक परतावा दिसणार नाही, तर मध्यम परतावा मिळेल. गुंतवणूकीचा निर्णय घेण्यापूर्वी आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला घेणे नेहमीच शहाणपणाचे असते.

Chocolate Day Special: प्रत्येक तुकड्यात आनंदाची कहाणी सांगणाऱ्या Dairy Milk ची गोड कहाणी जाणून घ्या सविस्तर

नवीन गुंतवणूकदारांना SIP सुरू केल्यानंतर लवकरच मोठ्या परताव्याची अपेक्षा असते. म्युच्युअल फंडमध्ये गुंतवणुकीचे खरे फायदे बाजारात दीर्घकाळ राहिल्यानेच कळतात. जर फंड एका वर्षात अपेक्षेप्रमाणे कामगिरी करत नसेल तर त्याला ताबडतोब निरुपयोगी ठरवणे हा चुकीचा निर्णय आहे. शेअर बाजारातील अचानक घसरणीच्या भीतीने एसआयपी थांबवणे ही गुंतवणूकदारांची मोठी चूक आहे. खरं तर, बाजारातील मंदी ही गुंतवणूक करण्याचा सर्वोत्तम वेळ आहे कारण फंड युनिट्स स्वस्त असतात. मंदीच्या काळात गुंतवणूक करत राहिल्याने त्याच रकमेसाठी अधिक फंड युनिट्स खरेदी करता येतात.

म्युच्युअल फंड एसआयपीचे खरे आणि सर्वात मोठे फायदे तेव्हाच लक्षात येतात जेव्हा अनेक वर्षे त्याचे अनुसरण करता. दीर्घकालीन गुंतवणूक चक्रवाढीचे फायदे किंवा चक्रवाढ व्याज जास्तीत जास्त वाढवते. विविध हायब्रिड फंडांमध्ये गुंतवणूक करणे ही पोर्टफोलिओमध्ये सुधारणा करण्यासाठी एक चांगली रणनीती आहे.

US Tariff Refund to India: भारत-अमेरिका व्यापारात मोठा ट्विस्ट! ट्रम्प सरकार दंडाचे पैसे परत करणार?

म्युच्युअल फंडांसह, तुम्ही तुमच्या सोयीनुसार वेगवेगळ्या फंड श्रेणींमध्ये गुंतवणूक करू शकता. तुमच्या गुंतवणुकीचे वेगवेगळ्या मालमत्ता वर्गांमध्ये विभाजन केल्याने तुमच्या एकूण पोर्टफोलिओचा धोका लक्षणीयरीत्या कमी होतो. हायब्रिड फंड विविधतेच्या या तत्त्वावर कार्य करतात, गुंतवणूकदारांना मनःशांती आणि सुरक्षितता प्रदान करतात. हा फंड अशा गुंतवणूकदारांसाठी सर्वात योग्य आहे ज्यांना मध्यम जोखीम घेऊन संतुलित परतावा मिळवायचा आहे. ज्यांना सुरक्षितता हवी आहे आणि बाजारातील तीव्र अस्थिरता टाळायची आहे ते हायब्रिड फंडांवर अवलंबून राहू शकतात. कारण ते कर्ज आणि इक्विटीचे संतुलन देते, दीर्घकालीन उद्दिष्टांसाठी ते आदर्श आहे.

Published On: Feb 09, 2026 | 05:37 PM

